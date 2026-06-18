Getty Images ¿Quién se coronará como el mayor goleador del torneo?

Argentina inició la defensa de su título de campeón de la Copa del Mundo con una victoria enfática. Sin embargo, no es el mejor equipo del torneo en 2026, según los expertos deportivos de la BBC.

Hemos reunido un pequeño grupo de periodistas que, entre ellos, han visto todos los partidos jugados hasta ahora en primera ronda.

No cabe duda de que la lista causará polémica, pero recuerda que es una evaluación tras el primer partido de cada equipo.

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¿Quién encabezaría tu lista?

Los 10 primeros

1. Francia

Grupo I. Derrotó a Senegal 3-1.

Confirmó todas las expectativas que había sobre su jerarquía antes del torneo con un aplastante desempeño en el segundo tiempo del partido. Fortaleza en todas las posiciones. Merecidos favoritos.

2. Inglaterra

Grupo L. Derrotó a Croacia 4-2.

Marcó cuatro goles. Pudieron haber sido más. Espectacular ataque liderado por Harry Kane. La defensa deja algunas dudas.

3. Argentina

Grupo G. Derrotó a Argelia 3-0.

Tiene a Lionel Messi y un equipo que se eleva con su presencia y genialidad. Eso es suficiente para estar entre los tres primeros.

4. Alemania

Grupo G. Derrotó a Curazao 7-1.

Cualquier equipo que marque siete goles en su primer encuentro no puede ser ignorado, a pesar de la falta de categoría del oponente

5. Estados Unidos

Grupo D. Derrotó a Paraguay 4-1.

Una sorpresiva inclusión entre los primeros cinco. Destruyó a Paraguay con un juego habilidoso y están jugando en casa.

6. Noruega

Grupo I. Derrotó a Irak 4-1.

Un equipo armado en torno a Erling Haaland y organizado para aprovechar sus fortalezas.

7. Colombia

Grupo K. Derrotó a Uzbekistán 3-1.

Poderoso, rápido y con un baño de encanto de su estrella Luis Díaz. Colombia le dará problemas a muchos equipos.

8. Marruecos

Grupo C. Empató 1-1 con Brasil.

En los primeros 20 minutos parecía que iba a barrer con Brasil. Luego pareció haberse contentado con el empate en el segundo tiempo. Tiene muchas reservas en el tanque.

9. Brasil

Grupo C. Empató 1-1 con Marruecos.

Un vacilante inicio nos dejó cuestionando si este es el Brasil de antaño. Pero el astuto once titular rehusó caer derrotado.

10. Suecia

Grupo F. Derrotó a Túnez 5-1.

Tiene a dos de los más letales delanteros de la Liga Premier y un mediocampo con potencial goleador también.

Getty Images Luis Díaz fue la inspiración del equipo de Colombia al marcar un gol y asistir en otro en la victoria 3-1 contra Uzbekistán.

11-20

11. Australia

Grupo D. Derrotó a Turquía 2-0.

Con su rápido juego aseguraron hacer a un lado a Turquía, un equipo que, sobre el papel, era favorito para ganar el encuentro.

12. España

Grupo H. Empató 0-0 con Cabo Verde.

La sorpresa del torneo hasta ahora. Pero con suficiente creatividad que le hubiera merecido el victoria por mucho. Aun así, irán lejos.

13. Países Bajos

Grupo F. Empató 2-2 con Japón.

Debieron haber resuelto favorablemente el partido contra Japón. Estaría más alto en la lista de no ser por dudas en la defensa.

14. México

Grupo A. Derrotó a Sudáfrica 2-0.

Su desempeño estuvo muy por encima de un realmente decepcionante equipo de Sudáfrica. No obstante, la tarjeta roja para César Montes al final es un golpe.

15. Japón

Grupo F. Empató 2-2 con Países Bajos.

Luchó con garra para lograr empatar cuando estaba al borde de la derrota. Pero esperábamos más ambición del perenne "gallo tapado".

16. Escocia

Grupo C. Derrotó a Haití 1-0.

Un buen resultado. Pobre desempeño. Pero eso tal vez se deba a la presión de estar esperando 28 años por un resultado.

17. Cabo Verde

Grupo H. Empató 0-0 con España.

Se ha convertido en el segundo favorito de todos en este Mundial. Una sorpresa gracias a la inspirada actuación del veterano guardavallas Vozinha.

Getty Images Los debutantes en el Mundial de Cabo Verde lograron el empate contra España gracias a la herocia actuación de su veterano portero Vozhinia.

18. Bélgica

Grupo G. Empató 1-1 con Egipto.

Se valió de un autogol para empatar contra un reconocido y fuerte rival. Creó buenas oportunidades y el partido más difícil de su grupo ya quedó atrás.

19. Egipto

Grupo G. Empató 1-1 con Bélgica.

Se veía listo a logar su primera victoria jamás alcanzada en un Mundial. El gol de Emam Ashour fue bueno, pero el equipo creó pocas oportunidades además de esa jugada.

20. Senegal

Grupo I. Perdió 3-1 ante Francia.

No es vergüenza perder ante Francia. Mantuvieron su arco intacto hasta el minuto 66 y hubieran estado al frente si el disparo de Nicolas Jackson no hubiera dado en el palo en el primer tiempo.

21-30

21. Portugal

Grupo K. Empató 1-1 con RD Congo.

Todavía cuentan con Cristiano Ronaldo. Y un equipo que siente la carga de su deseo de estar en el centro de todo.

22. Croacia

Grupo L. Perdió 4-2 ante Inglaterra.

Marco dos goles excepcionales contra una poderosa Inglaterra. Pero pobre en la defensa y demasiado dependiente de sus estrellas veteranas.

23. RD Congo

Grupo K. Empató 1-1 con Portugal.

Estremeció a Portugal con una defensa fantástica y organizada. Y se vio muy peligroso en el ataque.

24. Suiza

Grupo B. Empató 1-1 con Qatar.

Una verdadera decepción. Creó bastantes oportunidades pero desperdició mucho en el ataque.

25. Nueva Zelanda

Grupo G. Empató 2-2 con Irán.

Una corajuda actuación que desdice su estatus como el equipo peor clasificado del torneo. Tiene una estrella revelación en la figura de Elijah Just.

26. Irán

Grupo G. Empató 2-2 con Nueva Zelanda.

Se vio inestable en su línea defensiva y tuvo fortuna de escapar con un punto.

27. Arabia Saudita

Grupo H. Empató 1-1 con Uruguay.

Un equipo bien organizado y una amenaza en el contragolpe. Los sauditas ya dejaron de ser los chivos expiatorios del torneo.

28. Haití

Grupo C. Perdió 1-0 ante Escocia.

Le dio problemas a Escocia pero le hizo falta el instinto asesino. Un equipo fuerte y agresivo, pero le falta calidad.

29. Corea del Sur

Grupo A. Derrotó 2-1 a República Checa.

Por momentos tuvo dificultades para quebrar a la República Checa pero cumplió cuando más importaba. Es probable que le haga falta el toque clínico.

30. Uruguay

Grupo H. Empató 1-1 con Arabia Saudita.

Tuvo 28 tiros directos contra el arco de Arabia Saudita antes de igualar en las postrimerías del partido. El equipo de Marcelo Bielsa necesitará trabajar en la jugada final.

Getty Images La delantera de Uruguay necesitará más precisión si quiere progresar en el torneo.

31-40

31. Turquía

Grupo D. Perdió 2-0 ante Australia.

Noqueado por Australia en un encuentro en el que tuvo más de 70% de posesión del balón. No fue el regreso de ensueño a la Copa del Mundo para un equipo que ocupó el tercer lugar en 2002.

32. Austria

Grupo J. Derrotó 3-1 a Jordania.

Necesitó de un autogol y un penalti para ganar. Poco inspirador. Y el siguiente partido será contra el campeón mundial, Argentina.

33. Costa de Marfil

Grupo E. Derrotó 1-0 a Ecuador.

Se esforzó y quedó con la lengua afuera en su primer partido contra Ecuador. El suplente Amad Diallo le dio chispa al equipo y será una esperanza a partir de ahora.

34. Ghana

Grupo L. Derrotó 1-0 a Panamá.

Se vio mal durante largos períodos contra Panamá, pero un gol en el minuto 95 salió al rescate. Tendrá dificultades contra rivales más experimentados. Esos serán Inglaterra y Croacia.

35. Argelia

Grupo J. Perdió 3-0 ante Argentina.

Impactado por la magia de Messi. No tuvo un solo tiro directo al arco.

36. Jordania

Grupo J. Perdió 3-1 ante Austria.

Anotó un gol realmente atractivo. Pero nunca pareció que la ganaría a Austria. Tendrá dificultades para clasificar a la siguiente ronda.

37. Bosnia-Herzegovina

Grupo B. Empató 1-1 con Canadá.

Parecía que iba a ganar su partido inaugural, pero la ilusión se vino al traste por un disparo desviado en Toronto.

38. Canadá

Grupo B. Empató 1-1 con Bosnia-Herzegovina

Estaba jugando en casa frente a sus seguidores, pero solo logró el empate al final gracias a un tiro desviado.

39. Irak

Grupo I. Perdió 4-1 ante Noruega.

No muchos equipos pueden frenar a Erling Haaland, e Irak definitivamente no pudo.

40. Ecuador

Grupo E. Perdió 1-0 ante Costa de Marfil.

Considerado como uno de los candidatos a llegar lejos en el torneo pero, a pesar de generar algunas oportunidades, decepcionó en su derrota ante Costa de Marfil. Sin embargo, su uniforme es muy atractivo.

Getty Images Ecuador necesitará todo el apoyo de sus hinchas en los próximos partidos de primera ronda.

41-48

41. República Checa

Grupo A. Perdió 2-1 ante Corea del Sur.

Lentos y aburridos. Malgastaron su ventaja. Esta no es la República Checa que nos arrebató el corazón en la Euro 96.

42. Uzbequistán

Grupo K. Perdió 3-1 ante Colombia.

No le hace falta el valor y gozó de su primer gol en una Copa Mundial. Pero tuvo dificultades para lidiar con el dinamismo de Colombia.

Getty Images Fayzullaev marcó el primer gol jamás de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

43. Sudáfrica

Grupo A. Perdió 2-0 ante México.

El equipo no pudo haber sido más generoso con el anfitrión en la inauguración del torneo. Ofreció muy poco en el ataque. Regaló el balón por puro gusto y terminó con nueve jugadores.

44. Qatar

Grupo B. Empató 1-1 con Suiza.

Un empate afortunado. Fue azotado por el equipo de Suiza que debió haberles ganado por mucho.

45. Paraguay

Grupo D. Perdió 4-1 ante EE.UU.

Destrozado por Estados Unidos y pudo haber sido mucho peor. Un estilo defensivo horroroso de ver.

46. Túnez

Grupo F. Perdió 5-1 ante Suecia.

Hicieron historia al despedir a su director técnico tras el primer partido. Así de malo fue Túnez.

47. Panamá

Grupo L. Perdió 1-0 ante Ghana.

Participó en uno de los peores partidos de esta Copa del Mundo hasta la fecha. Quiso jugar al empate y fue sorprendido por Ghana con un gol en tiempo de descuento.

48. Curazao

Grupo E. Perdió 7-1 ante Alemania.

Recibió una paliza en su debut en la Copa del Mundo, pero el instante en que igualó con Alemania en el primer tiempo será un momento que nunca olvidará.

BBC

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