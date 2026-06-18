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Moscú ha sido objeto del mayor ataque ucraniano desde que comenzara la guerra con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Unos 200 drones impactaron contra objetivos en los alrededores de la capital rusa, provocando columnas de denso humo que se elevaban hacia el cielo.

Diecisiete personas resultaron heridas en la región de Moscú, según el gobernador local, Andréi Vorobiov.

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Según el Ministerio de Defensa de Rusia, fueron interceptados y destruidos en todo el país unos 1.000 drones y cuatro misiles de crucero ucranianos en un lapso de 24 horas.

En la región meridional de Rostov un depósito de petróleo recibió un impacto, en un incidente en el que murió una persona.

Getty Images El ataque incendió una refinería en los suburbios de la capital rusa.

"Si Ucrania arde, su Moscú también"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que su ejército había golpeado nuevamente la región de Moscú con "sanciones de largo alcance", un eufemismo para referirse a los ataques ucranianos de larga distancia contra territorio ruso.

"Es hora de poner fin a esta guerra, y Rusia debe dar los pasos necesarios en el ámbito diplomático", añadió.

Getty Images El ataque afectó al transporte en Moscú.

Señaló que el ataque masivo con drones fue una respuesta a la ofensiva rusa de la semana pasada contra Kyiv que causó un incendio en un importante monumento religioso.

"No queremos esta guerra y nunca la hemos querido", afirmó Zelensky, "pero si Ucrania arde, su Moscú también arderá".

Se declararon incendios tras el impacto en la refinería de Kapotnya, en el sureste de Moscú —la tercera vez en un mes y la segunda en esta semana—, lo que tiñó de negro el cielo con el humo.

Numerosos vídeos mostraron cómo la tapa de un gran tanque de almacenamiento de petróleo salía despedida decenas de metros por el aire debido a la fuerza de una explosión.

Reuters La tapa de un gran tanque de almacenamiento de petróleo salió despedida decenas de metros por el aire debido a la fuerza de una explosión.

Un centro comercial cercano también se incendió, al parecer tras la caída de restos de drones sobre el edificio, y varios bloques de viviendas de gran altura fueron evacuados.

Los cuatro aeropuertos de Moscú cerraron temporalmente y más de 500 vuelos se cancelaron o sufrieron retrasos.

Aunque las autoridades locales de toda Rusia han prohibido publicar imágenes de las consecuencias de los ataques con drones, en las redes sociales aparecieron decenas de vídeos que mostraban estos aparatos sobrevolando el cielo a plena luz del día y explosiones sobre zonas industriales en las afueras de Moscú.

Es una táctica habitual de Ucrania lanzar un gran número de drones de reconocimiento y señuelo para cartografiar la densidad de las defensas aéreas y localizar zonas vulnerables antes de iniciar los ataques principales.

La llegada de la guerra a Moscú

Más de cuatro años y medio después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, la guerra de desgaste en el frente ucraniano continúa su curso, lejos de la vista de muchos ciudadanos rusos.

Los ataques de largo alcance lanzados por Kyiv contra objetivos en territorio ruso —incluidas las ciudades de Moscú y San Petersburgo— reflejan la intención de Zelensky de "llevar la guerra a casa" de los ciudadanos rusos de a pie.

Getty Images Ucrania busca que la guerra también se sienta en las ciudades rusas para presionar a Putin.

Los ataques con drones contra Moscú —situada a unos 500 kilómetros de la frontera ucraniana— se han vuelto más frecuentes a medida que Kyiv ha desarrollado sus capacidades de largo alcance.

Los primeros ataques exitosos de Ucrania con drones alcanzaron la capital rusa en la primavera de 2023, si bien fueron esporádicos y rara vez involucraron más de un puñado de aparatos.

Desde entonces se han desplegado amplios sistemas de defensa aérea en torno a Moscú.

Sin embargo, el número de drones utilizados por Ucrania en sus ataques también se ha multiplicado, y algunos han logrado burlar esas defensas.

Reuters

Ningún sistema de defensa aérea puede garantizar una protección total frente a ataques masivos con drones de alta tecnología.

La tasa de éxito de los aparatos que logran penetrar el escudo defensivo es extremadamente baja, y existe el riesgo constante de que los restos de los proyectiles interceptados caigan a tierra.

No obstante, pese a las dificultades conocidas para frenar ataques de tal magnitud, la oleada de drones del jueves inevitablemente suscitará interrogantes sobre la eficacia de los sistemas de defensa aérea que protegen las infraestructuras clave de Moscú.

Por su parte, Rusia lanzó más de 200 drones y múltiples misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, según informaron las autoridades de Kyiv.

Vladimir Putin, quien se encuentra en la ciudad de Kazán, en el centro del país, recibiendo a líderes del Sudeste Asiático para una cumbre, no ha hecho comentarios sobre el ataque a gran escala contra la capital rusa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, escribió en la red social X: "Una de las preguntas más frecuentes entre los moscovitas esta mañana es: '¿Qué está pasando?’".

"Yo puedo responderles. Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Lleva años matando a nuestra gente", escribió Sybiha.

"Ahora que saben lo que está pasando, pregúntenle a Putin cuándo piensa ponerle fin".

Con información adicional de Ilya Abishev.

BBC

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