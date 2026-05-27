Reuters La República Democrática del Congo es el epicentro del brote, aunque se han detectado algunos casos en Uganda.

El conflicto en curso en la República Democrática del Congo está dificultando la respuesta al brote de ébola, según advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló que el este del país se encuentra en el centro de una "colisión catastrófica entre enfermedad y conflicto", con el brote de ébola en la provincia de Ituri avanzando más rápido que la respuesta.

En un mensaje publicado en X, Tedros afirmó que la OMS "no puede generar confianza en la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen bombas".

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Tedros tiene previsto llegar a la República Democrática del Congo el miércoles para impulsar un refuerzo de los esfuerzos para contener el virus.

Se han registrado 220 muertes sospechosas desde que se declaró el brote.

Los trabajadores humanitarios afrontan grandes dificultades, ya que los desplazamientos resultan complicados debido al mal estado de las carreteras, mientras que el conflicto, los desplazamientos masivos y los recortes en la ayuda internacional también han debilitado el sistema sanitario.

Ituri, donde se han registrado la mayoría de los casos, está bajo control militar desde 2021, cuando la autoridad civil fue reemplazada por un general del ejército en un intento de neutralizar a las decenas de grupos armados que operan en la zona.

Tedros señaló que detener la transmisión en la región "depende por completo del acceso humanitario".

"Sin embargo, los enfrentamientos en curso están provocando desplazamientos masivos, empujando a los contactos expuestos a campos superpoblados y cortando corredores esenciales para la contención", añadió.

"Los trabajadores de primera línea arriesgan todo, mientras que los ataques contra las instalaciones sanitarias hacen casi imposible rastrear los casos y sus contactos."

Pidió a todas las partes que acuerden un alto el fuego inmediato para permitir a los equipos médicos acceder con seguridad.

Restricciones de viaje

La preocupación por la posible propagación del brote de ébola lleva a muchos países a imponer estrictas restricciones de viaje.

Canadá anunció una prohibición temporal de entrada de 90 días para residentes de la República Democrática del Congo y de los países vecinos Uganda y Sudán del Sur. Bahamas también impuso normas estrictas que obligan a los extranjeros procedentes de esos países a someterse a cuarentenas o aislamientos.

Estados Unidos prohibió la semana pasada la entrada a no ciudadanos que hubieran viajado a esos tres lugares.

Las autoridades sanitarias congoleñas señalan que alrededor de 1.000 personas presentan actualmente síntomas compatibles con el ébola.

El director de la organización médica Médicos Sin Fronteras (MSF), en la República Democrática del Congo, dijo a la BBC que se necesitarán varias semanas para establecer la infraestructura adecuada para contener el brote.

El brote actual corresponde a una variante poco común del ébola, conocida como Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos.

Las autoridades sanitarias congoleñas están encontrando dificultades para confirmar los casos de las 220 muertes registradas; hasta ahora, solo 17 han sido confirmadas en el laboratorio como fallecimientos por la enfermedad.

El personal médico trabaja contrarreloj para rastrear a las 3.600 personas identificadas como contactos del grupo infectado.

Se han distribuido unas 2.000 pruebas, y está previsto enviar otras 4.000. También podrían introducirse pronto tratamientos experimentales, incluido un anticuerpo desarrollado en Estados Unidos.

BBC

Ewald Stals, director de MSF en la República Democrática del Congo, señaló que su organización y otras trabajan para llevar suministros médicos y personal al epicentro de la crisis, pero la inseguridad y las deficientes conexiones de transporte en la provincia de Ituri dificultan esa tarea.

"Poco a poco hay cierta actividad en marcha, pero en conjunto seguimos muy lejos de controlar la situación", dijo a la BBC.

"Todavía no tenemos una visión completa de lo que ocurre, y eso se debe principalmente a la falta de tests".

"Necesitamos más tests, necesitamos más diagnóstico para asegurarnos de tener una imagen completa de lo que está sucediendo; por ahora no la tenemos. Y mientras sea así, podemos decir que vamos por detrás del virus, que el virus sigue por delante y que tenemos que alcanzarlo", añadió Stals.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (Cepce) anunció el miércoles que aumentará su presencia sobre el terreno.

Con información adicional de Emery Makumeno en Kinshasa y Barbara Plett Usher en Nairobi

BBC

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