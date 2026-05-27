Bloomberg vía Getty Images El escenario temporal se construye para un evento de celebración de los 250 años de la independencia.

La Casa Blanca inició la construcción de una jaula de combate de artes marciales mixtas en el jardín sur de la residencia presidencial, de cara a un evento que se realizará el próximo mes para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Desde este lunes, se ha visto a decenas de trabajadores ensamblando arcos abovedados y un escenario.

Según las imágenes generadas por computador que muestran cómo quedará el recinto, este contará con un ring con forma octagonal rodeado por una cerca de malla metálica y miles de asientos.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que será "el evento más grande" que la UFC haya realizado jamás.

La UFC es considerada la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo.

Bautizado como UFC Freedom 250, el evento está previsto para el 14 de junio (día en que Trump cumple 80 años), y se estima que la compañía gastará unos US$60 millones en este.

Getty Images Trump ha iniciado una serie de reformas en el National Mall para la celebración de los 250 años de la independencia de EE.UU.

Bloomberg vía Getty Images La construcción del recinto temporal le costará unos US$60 millones a la UFC.

A pesar de la enorme promoción del evento, este tendrá como plato fuerte apenas dos peleas por títulos de campeonato.

El brasileño Alex Pereira se enfrentará al francés Ciryl Gane por el cinturón interino de peso pesado de la UFC, mientras que el hispano-georgiano Ilia Topuria peleará contra el actual campeón interino, Justin Gaethje, en la categoría de peso ligero.

El presidente de la UFC, Dana White, dijo a comienzos de este mes que 4.300 personas verán el evento desde el jardín sur de la Casa Blanca, la mayoría miembros de las Fuerzas Armadas, y se pondrán a disposición 85.000 entradas gratuitas para que el público siga el evento desde el cercano parque Ellipse.

La UFC aseguró que no habrá venta general de entradas al público.

"Nunca había visto a tanta gente querer algo tanto como quieren esos boletos", dijo Trump sobre la demanda.

Bloomberg vía Getty Images Será la primera vez que la Casa Blanca sirva como escenario de un evento deportivo profesional.

Sí se venderán paquetes para invitados VIP, que les darán acceso especial al evento.

La UFC no confirmó el costo, pero, según el reconocido periodista de artes marciales mixtas Ariel Helwani, los invitados tendrían que desembolsar US$1,5 millones.

La UFC afirmó que no obtendrá ganancias del evento, según su empresa matriz TKO Group Holdings.

El presidente de la compañía, Mark Shapiro, describió el espectáculo como "una inversión a largo plazo".

La Casa Blanca ha acogido actividades deportivas y recreativas en el pasado, pero el evento de la UFC marcará la primera vez que se celebra allí un espectáculo deportivo profesional en vivo.

La construcción de la jaula es otra de las transformaciones de la residencia presidencial impulsadas por la administración Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump añadió detalles dorados al Despacho Oval, pavimentó el jardín de rosas para instalar un patio, renovó el baño anexo al dormitorio de Lincoln y demolió el ala este para dar paso a un nuevo salón de baile.

Getty Images La construcción del nuevo salón de baile tendrá un costo de US$250 millones.

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