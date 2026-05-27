Reuters El sistema de cuevas, que se extiende a gran profundidad bajo tierra, también es extremadamente estrecho, con algunas cámaras que miden solo unos 50 cm de ancho, según los equipos de rescate.

Equipos de rescate en Laos encontraron con vida a cinco aldeanos dentro de una cueva inundada, donde llevaban atrapados una semana por las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra.

Otros dos que se encontraban con ellos siguen desaparecidos, según informaron los equipos de rescate laosianos y tailandeses que participan en la operación.

Los siete formaban parte de un grupo de personas de la provincia central de Xaysomboun que entraron en la cueva el miércoles de la semana pasada en busca de yacimientos de oro y fauna silvestre, pero no pudieron salir porque la entrada quedó bloqueada.

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Las imágenes compartidas por los rescatistas muestran a buzos espeleólogos avanzando a rastras por pasadizos estrechos y fangosos, inundados casi por completo.

Bounkham Luanglath, representante de la organización laosiana Voluntarios de Rescate para el Pueblo, declaró a la agencia Associated Press que continuará la búsqueda de los desaparecidos.

"Todavía estoy temblando", afirmó en un mensaje de voz. "Nuestro equipo lo ha hecho posible".

La dificultad del rescate

El sistema de cuevas, que se extiende a gran profundidad bajo tierra, es también extremadamente estrecho: algunas de sus cámaras miden apenas unos 50 centímetros de ancho, según señalaron los rescatistas.

"Hemos encontrado a cinco personas con vida y todas están a salvo", publicó Voluntarios de Rescate para el Pueblo en redes sociales.

Y añadió: "Todavía hay dos personas a las que estamos buscando".

El rescatista tailandés Kengkach Bangkawong informó en Facebook que los aldeanos fueron hallados a las 16:30 hora local (09:30 GMT).

El buzo de rescate especializado Mikko Paasi, de Finlandia, había señalado anteriormente este miércoles que los rescatistas debían "sortear cientos de metros de pasos estrechos, aguas inundadas, riesgos de derrumbe y un alto riesgo de contaminación del aire" dentro de la cueva, que describió como una "mina de oro abandonada".

Estimó que las siete personas se encontraban atrapadas a unos 300 metros de la salida.

Los aldeanos entraron en la cueva situada unos 120 kilómetros al norte de la capital, Vientiane, el miércoles pasado, según informaron los medios estatales.

"La zona no pertenece a nadie", declaró a la agencia AFP el rescatista laosiano Baeng, quien pidió ser identificado únicamente por su nombre de pila por motivos de seguridad.

Explicó que "los lugareños suelen ir allí para cavar hoyos y buscar comida".

Kengkach formó parte del equipo que ayudó a rescatar a 12 jóvenes tailandeses y a su entrenador de fútbol tras quedar atrapados durante dos semanas en una cueva inundada bajo una montaña en la provincia tailandesa de Chiang Rai en 2018.

Aquel extraordinario rescate contó con la participación de más de 10.000 expertos de todo el mundo y atrajo una enorme atención internacional.

Se han realizado varias películas y documentales basados en ese suceso, entre ellos el largometraje "Trece vidas" (Thirteen Lives) y el documental "El rescate" (The Rescue).

BBC

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