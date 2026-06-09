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Estados Unidos llevó a cabo ataques militares contra Irán después de que el presidente Donald Trump acusara este martes al país de derribar un helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz y prometiera responder.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron los ataques el martes a las 17:00 EST (22:00 BST) en respuesta al derribo del helicóptero, informó el Mando Central de EE. UU. (Centcom).

"La misión es una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada", declaró el Centcom en un comunicado.

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Los dos tripulantes del helicóptero Apache estadounidense derribado fueron rescatados por un dron marítimo de EE. UU., indicó el Centcom.

Horas antes, Trump había prometido "responder" a la acción iraní.

"Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", escribió el presidente en Truth Social.

Y agregó: "Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones".

Se trata de la primera pérdida estadounidense de un Apache desde que comenzó el conflicto con Irán.

Getty Images El AH-64 Apache es el principal helicóptero de ataque del Ejército de Estados Unidos, tripulado por dos personas y equipado con cañones, cohetes y misiles.

Los dos ocupantes, a salvo

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los dos soldados habían sido "rescatados de forma segura en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable".

Su helicóptero AH-64 Apache cayó "cerca de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales", según el Cetcom.

El organismo indicó en un principio que no estaba claro si la aeronave había sufrido una falla mecánica u otro problema técnico, o si había sido derribada por fuego iraní, por lo que se abrió una investigación.

Autoridades militares que hablaron con CBS News, socio estadounidense de la BBC, señalaron que ambos soldados fueron rescatados por un dron de superficie no tripulado operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota estadounidense.

En 2024, esa unidad puso en marcha un programa centrado en el despliegue operativo de sistemas no tripulados junto a operadores humanos para reforzar la seguridad marítima en Oriente Medio.

La BBC se ha puesto en contacto con Centcom para solicitar comentarios.

Alta tensión regional

Getty Images Israel llevó a cabo nuevos bombardeos en Líbano este martes.

Un funcionario estadounidense declaró a CBS News que no está claro si el dron atacó deliberadamente el helicóptero.

En Irán, la agencia de noticias semioficial Mehr informó que Teherán no se había atribuido la responsabilidad del mismo.

El nuevo cruce de hostilidades se produce en un momento en que las fuerzas israelíes llevan a cabo ataques en el sur del Líbano.

Teherán había advertido que los ataques israelíes contra el sur del Líbano desencadenarían otra oleada de represalias.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, declaró el martes que las fuerzas extranjeras presentes cerca del territorio iraní corrían un "riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes fortuitos o la posibilidad de quedar atrapadas en un fuego cruzado".

"Para reducir el riesgo, la mejor solución es que ellas (las fuerzas extranjeras) se marchen", afirmó en una publicación en X.

El martes, minutos antes de que Trump hiciera comentarios sobre el helicóptero Apache estadounidense derribado, el principal negociador iraní en las conversaciones de paz con Washington, Mohammad Baqer Qalibaf, utilizó las redes sociales para anunciar represalias.

"Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros idiomas con mucha más fluidez. Incumplan sus compromisos y pasaremos a aquello que hablamos mejor", declaró.

Y agregó: "¡Monta el caballo que tú mismo ensillaste!".

BBC

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