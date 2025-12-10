Tropas de Estados Unidos incautaron un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, informó este miércoles Donald Trump.

"Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás", declaró el presidente estadounidense frente a la prensa en la Casa Blanca.

El anuncio, que provocó un moderado repunte de los precios internacionales del crudo, supone una nueva escalada en la tensión de la relación entre Washington y Caracas.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, publicó un vídeo en el que se observa a militares estadounidenses abordando el buque petrolero desde varias aeronaves.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bondi indicó que el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Defensa, "ejecutaron una orden de incautación contra un buque cisterna de crudo utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán".

La máxima autoridad judicial del país y titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos añadió que la incautación se llevó a cabo "de forma segura y sin incidentes" y que la investigación sobre "el transporte de petróleo sancionado" continuará.

Por su parte, Trump aseguró que el buque "fue incautado por una muy buena razón", sin ofrecer más detalles.

A la pregunta de quién es el propietario del petrolero intervenido, se limitó a señalar que "esa información se conocerá más adelante".

Getty Images La operación anunciada por Trump eleva las tensiones entre EE.UU. y Venezuela.

El mandatario también afirmó que no ha vuelto a hablar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde la conversación telefónica que ambos mantuvieron el mes pasado.

Los periodistas presentes en la Casa Blanca también preguntaron a Trump qué sucederá con el petróleo del buque incautado, a lo que respondió: "Bueno, supongo que nos lo quedaremos".

"Supongo que nos quedaremos con el petróleo", reiteró después.

Qué se sabe del petrolero

Las autoridades estadounidenses no han revelado por el momento el nombre del buque interceptado, la bandera bajo la que navegaba o el punto exacto en el que se produjo la incautación.

"Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", indicó Pamela Bondi.

La empresa de riesgos marítimos Vanguard Tech identificó el petrolero incautado por las fuerzas estadounidenses con el nombre "SKIPPER".

"El buque forma parte de la flota clandestina y fue sancionado por Estados Unidos por transportar exportaciones de petróleo venezolano", declaró la empresa.

Vanguard cree que su última ubicación antes de la operación aérea fue al noreste de Caracas.

Vanguard le dijo a BBC Verify que, según la información que ha recopilado, cree que la incautación tuvo lugar a primera hora de este miércoles y que cree que el buque estuvo "falseando su posición durante mucho tiempo".

Esto significa que podría haber estado transmitiendo una ubicación falsa y, por lo tanto, su posición reportada en páginas especializadas como MarineTraffic podría no ser precisa.

Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas, alegando que su objetivo es combatir el narcotráfico, mientras el gobierno de Caracas acusa a Washington de querer derrocar al gobierno de Maduro y apoderarse de las reservas petroleras venezolanas.

Trump mantiene desde hace semanas un amplio despliegue militar en la región con un portaaviones, cazas y decenas de miles de tropas

El presidente estadounidense también ha insinuado en repetidas ocasiones la posibilidad de una intervención militar directa en Venezuela.

La BBC solicitó declaraciones al gobierno de Venezuela sobre lo ocurrido este miércoles, pero aún no ha recibido respuesta.

Un golpe para Caracas

Expertos consideran que la incautación del buque podría complicar seriamente la capacidad de Venezuela para exportar su petróleo, ya que podría disuadir a compañías de transportar cargamentos venezolanos por el riesgo de sanciones.

El crudo constituye la principal fuente de ingresos del país, que se ha visto obligado a venderlo con importantes descuentos por la competencia de petróleo sancionado procedente de Rusia e Irán.

Getty Images Afectada por sanciones, falta de inversión y deterioro operativo, la industria petrolera de Venezuela produce muy por debajo de su capacidad.

La mayor parte del petróleo venezolano se dirige a China, por lo general a través de intermediarios.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles diarios de petróleo el mes pasado, el tercer mayor promedio mensual del año, según datos recogidos por la agencia Reuters.

El gobierno estadounidense aplica sanciones al petróleo venezolano, con la excepción de ciertas compañías que están exentas.

Chevron posee una licencia que le permite operar en Venezuela.

La multinacional estadounidense, que extrae petróleo en varias regiones del país sudamericano, paga al gobierno de Nicolás Maduro con parte del crudo que produce en colaboración con la empresa petrolera estatal PDVSA, a través de empresas conjuntas.

EE.UU. aumenta la presión

La administración Trump ha incrementado sus acciones contra Caracas en las últimas semanas, alegando que el gobierno de Maduro está vinculado a operaciones de narcotráfico.

El Pentágono ha llevado a cabo más de 20 ataques contra supuestas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, que habrían causado la muerte de más de 80 personas.

Por su parte, Maduro ha denunciado que el despliegue militar estadounidense busca derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, que están entre las mayores del mundo.

Antes de que Estados Unidos anunciara oficialmente la incautación este miércoles, declaró en un discurso público que cualquiera que quisiera el petróleo venezolano debía respetar la ley y afirmó que Venezuela nunca volvería a ser una "colonia petrolera".

No está claro si Maduro ya tenía conocimiento de la operación contra el buque cuando realizó estas declaraciones.

Getty Images Maduro ha aparecido en numerosas ocasiones en público para arengar a la población ante la posibilidad de un ataque estadounidense.

El presidente venezolano llamó a la población a unirse contra las amenazas de Estados Unidos y ordenó el despliegue de tropas, barcos, aeronaves y drones en la frontera con Colombia y en zonas costeras.

Estados Unidos emitió advertencias de seguridad sobre el espacio aéreo venezolano, tras lo cual varias aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos. En respuesta, Caracas revocó permisos de operación a varias compañías aéreas.

La incautación del petrolero se conoció el mismo día en que la líder opositora venezolana María Corina Machado debía recoger en Noruega el Premio Nobel de la Paz.

Al final fue su hija quien recibió el galardón en nombre de su madre, aunque se informó que Machado abandonó Venezuela y se encuentra viajando hacia Oslo.

*Con información adicional del equipo de BBC News

BBC

Las acciones de EE.UU. podrían indicar una nueva fase en las operaciones en Venezuela

Anthony Zurcher, corresponsal para América del Norte de BBC News

No hace falta indagar mucho en los libros de historia para saber que los enfrentamientos marítimos pueden desencadenar guerras. La intervención estadounidense en Vietnam se intensificó tras un incidente en el Golfo de Tonkín.

Todavía se sabe poco sobre la incautación, por parte de Estados Unidos, de un petrolero frente a las costas de Venezuela. Sin embargo, esta acción podría indicar que las operaciones estadounidenses en la región, donde actualmente operan más de 15.000 militares del país norteamericano, están entrando en una fase nueva y más intensa.

Otro punto a destacar es el repunte de los precios de los futuros del petróleo. Trump suele alardear de la bajada de los precios de la gasolina desde los máximos alcanzados durante la administración Biden. Esto podría revertir esa situación.

La situación plantea serias interrogantes, entre ellas la justificación, tanto legal como política, de la incautación por parte de Estados Unidos. ¿Es este el primer paso hacia un bloqueo naval de la nación sudamericana? ¿El petrolero tenía bandera venezolana? ¿Qué piensa hacer Estados Unidos con el buque, el "más grande jamás confiscado" tal y como señaló Trump hace apenas unos instantes?

"Ha sido un día interesante en cuanto a noticias", dijo también Trump. "Y están sucediendo otras cosas", añadió.

Así, el mayor interrogante podría ser qué "otras cosas" tiene planeadas el presidente.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más