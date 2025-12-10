Getty Images Luis Arce fue presidente de Bolivia de 2020 a 2025.

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles en La Paz, acusado en un caso de presunta corrupción que involucra su gestión previa como ministro de Economía.

La Fiscalía General pidió su detención por los delitos de "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica", según el mandamiento de aprehensión emitido por el Ministerio Público.

La acusación contra Arce, que concluyó su gobierno el mes pasado, se da como parte del caso de presunto desfalco del Fondo Indígena cuando se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno del presidente Evo Morales, entre 2006 y 2017.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

María Nela Prada Arce, quien fuera ministra de la Presidencia de Arce, aseguró que el expresidente fue trasladado a una cárcel en las afueras de La Paz en lo que calificó como un "secuestro".

"En este momento me estoy dirigiendo hacia la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) que es donde tenemos conocimiento (…) que se lo habrían llevado, un secuestro de manera totalmente ilegal", sostuvo Prada en su publicación.

El caso del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc) investiga desde hace años un desfalco millonario por el que presuntamente se desviaron recursos destinados a proyectos de desarrollo de comunidades indígenas que quedaron inconclusos o que nunca existieron.

Varios funcionarios y políticos han sido implicados en el caso, entre ellos la exdiputada del MAS Lidia Patty, cuyos testimonios han sido usados por la Fiscalía General para solicitar detenciones.

El vicepresidente Edmund Lara confirmó la detención, como parte de una campaña anticorrupción, aseguró. "Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia", añadió.

Arce concluyó su mandato en noviembre pasado, luego de casi 20 años de gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que tuvo en el gobierno a Morales (2006-2018) y Arce (2020-2025).

Ambos se convirtieron en rivales en los últimos años y su partido se vio envuelto en divisiones.

El MAS perdió el poder en las elecciones presidenciales de este año, lo que supuso un giro hacia el centro-derecha tras dos décadas de gobierno izquierdista.

El nuevo presidente, el senador de oposición Rodrigo Paz, prometió combatir la corrupción del gobierno saliente.

El mandatario instó a la creación de una decena de comisiones especiales para investigar casos, incluido el del Fondioc.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más