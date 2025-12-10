Getty Images La cantante Yuval Raphael, representante de Israel, quedó en segundo lugar en 2025 lugar tras un certamen cargado de polémica y presiones en torno a su participación.

Islandia se ha unido a España, Irlanda, Eslovenia y los Países Bajos al anunciar que boicoteará el Festival de Eurovisión de 2026.

Los cinco países se han retirado tras la confirmación oficial de la participación de Israel en el concurso la semana pasada.

Stefan Eiriksson, director general de la cadena pública islandesa RÚV, declaró: "En la situación actual, no hay paz ni alegría asociadas a este concurso. Por lo tanto, y ante todo, nos retiramos mientras la situación siga siendo la misma".

RÚV afirmó que la participación de Israel ha "creado desunión tanto entre los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público en general".

Los países que se han retirado de Eurovisión 2026 habían pedido la exclusión de Israel debido a la guerra en Gaza y a las acusaciones de prácticas irregulares en las votaciones del certamen.

A pesar de las peticiones para que se celebrara una votación sobre la participación de Israel, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se limitaron la semana pasada a aprobar un nuevo conjunto de reglas destinadas a proteger la integridad del concurso.

La cadena pública española RTVE señaló en ese momento: "El consejo de administración de RTVE acordó el pasado septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel participaba".

"Esta retirada también significa que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026… ni las semifinales preliminares".

RTVE lideró las peticiones de la descalificación de Israel y solicitó una votación secreta sobre la participación de este país.

Según la cadena, los organizadores "denegaron la solicitud de RTVE", añadiendo: "Esta decisión aumenta la desconfianza de RTVE hacia la organización del festival y confirma la presión política que la rodea".

Por su parte, la cadena nacional irlandesa RTE declaró la semana pasada que consideraba que su "participación sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles".

En un comunicado, la cadena neerlandesa Avrotros afirmó que "la participación en las circunstancias actuales es incompatible con los valores públicos que son esenciales para nosotros".

La emisora ​​eslovena RTV añadió que su postura también "se mantiene inalterada".

"Los recientes cambios en las normas no alteran nuestra opinión. Como emisora ​​pública, RTV Eslovenia se compromete a defender los principios éticos y espera que se apliquen las mismas normas y estándares a todos los miembros de la UER y a todos los países participantes".

Getty Images Activistas propalestinos protestaron en Basilea en 2025 contra la participación de Israel.

"Un valioso gesto de solidaridad"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, elogió la semana pasada la decisión de permitir que su país compitiera, calificándola de "un valioso gesto de solidaridad, fraternidad y cooperación, que simboliza una victoria sobre quienes pretenden silenciar a Israel y propagar el odio".

Herzog dijo estar "contento de que Israel vuelva a participar en Eurovisión y espero que el concurso siga siendo un lugar que santifique la cultura, la poesía, la amistad entre los pueblos y el entendimiento cultural transfronterizo".

Añadió que Israel "merece estar representado en todos los escenarios del mundo, y estoy total y activamente comprometido con ello".

*Este artículo se publicó originalmente el 4 de diciembre y fue actualizado con la noticia de la retirada de Islandia de Eurovisión 2026.

