Hakon Rimmereid via Reuters El Bella 1 cambió recientemente su nombre a Marinera.

Estados Unidos incautó este miércoles dos buques petroleros vinculados al crudo venezolano.

Uno de los barcos, el Bella 1 o Marinera, navegaba por las aguas del Atlántico Norte, mientras que el segundo, conocido como M/T Sofia, operaba en el mar Caribe.

Ambos barcos, alega el país norteamericano, violaban sus sanciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sobre el Marinera el ejército estadadounidense publicó en X: "El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro".

En cuanto al segundo navío, en un comunicado publicado en la red social X, el Comando Sur de EE.UU. dijo que "en una acción realizada esta mañana antes del amanecer… (se) detuvo sin incidentes un buque cisterna a motor de la flota fantasma, apátrida y sancionado. El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe".

Se agregó que el barco es escoltado hacia territorio estadounidense.

Del Marinera se sabe que históricamente transportó crudo venezolano y se creía que se encontraba entre Escocia e Islandia más temprano este martes. No se sabe si lleva cargamento.

El presidente Donald Trump ordenó el pasado mes un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida calificada como "robo" por las autoridades venezolanas.

Antes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ocurrida el sábado, Trump acusó repetidamente al gobierno del país sudamericano de utilizar barcos para introducir drogas en suelo estadounidense.

La Guardia Costera de EE.UU. intentó abordar el Bella 1 el mes pasado en el Caribe cuando se creía que se dirigía hacia Venezuela. Tenía una orden judicial para incautar el barco, acusado de infringir las sanciones estadounidenses y transportar petróleo iraní.

Luego cambió drásticamente de rumbo (así como de nombre a Marinera) y, según se informa, cambió de bandera de guyanesa a rusa.

Su aproximación a Europa coincidió con la llegada de unos 10 aviones de transporte militar estadounidenses, así como helicópteros.

Rusia afirmó más temprano estar "monitoreando con preocupación" la situación en torno al buque. Esto porque el barco cambió de nombre y bandera recientemente. Pasó de llamarse Bella 1 a Marinera, y cambió la bandera de Guyana por la de la Federación Rusa.

Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News el martes que las fuerzas estadounidenses planeaban abordar el buque y que Washington prefería incautarlo antes que hundirlo.

BBC Verify analizó imágenes publicadas por Russia Today, supuestamente tomadas a bordo de un petrolero, que mostraban un barco a lo lejos que coincide con el perfil de un guardacostas clase Legend de la Guardia Costera estadounidense.

También el martes, el Comando Sur del ejército estadounidense publicó en redes sociales que "continúa dispuesto a apoyar a nuestras agencias gubernamentales asociadas en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región".

"Nuestros servicios marítimos están vigilantes, ágiles y preparados para rastrear buques de interés". Cuando llegue la llamada, allí estaremos".

BBC

El cambio a bandera rusa

Más temprano, funcionarios citados por CBS indicaron que Estados Unidos podría realizar una operación como la del mes pasado, cuando los Marines y las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, en colaboración con la Guardia Costera, incautaron The Skipper, un gran petrolero con bandera de Guyana, después de que el buque zarpara del puerto de Venezuela.

Según el derecho internacional, los buques que enarbolan la bandera de un país están bajo la protección de dicha nación, pero Dimitris Ampatzidis, analista sénior de Riesgos y Cumplimiento de la firma de inteligencia marítima Kpler, declaró a BBC Verify que un nuevo nombre y bandera del buque podría no suponer un gran cambio.

"La acción de EE.UU. se basa en la identidad subyacente del buque [número OMI], sus redes de propiedad/control y su historial de sanciones, no en sus marcas pintadas ni en la reivindicación de la bandera", afirmó.

Getty Images El presidente Donald Trump ordenó el pasado mes un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Ampatzidis añadió que el cambio al registro ruso podría causar "fricciones diplomáticas", pero no detendría ninguna acción coercitiva de EE.UU.

Sin embargo, Michelle Bockmann, analista de inteligencia marítima de Windward, opinaba que cambiar a un registro ruso podría complicar las medidas de control de Estados Unidos.

"En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, existe una disposición que permite que las autoridades aborden un buque apátrida. Al cambiar a bandera rusa, el buque ya no puede ser abordado en virtud de esta disposición", explicó.

"Actualmente, nuestro buque navega en aguas internacionales del Atlántico Norte bajo la bandera estatal de la Federación Rusa y en pleno cumplimiento de las normas del derecho marítimo internacional", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso más temprano este martes.

"Por razones que desconocemos, el buque ruso está recibiendo una atención cada vez mayor y claramente desproporcionada por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos y la OTAN, a pesar de su carácter pacífico", agregó.

"Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a adherirse a este principio".

La controversia por el petrolero se produce días después de que Estados Unidos conmocionara al mundo con la captura de Maduro en la capital, Caracas. Objetivos en la ciudad fueron bombardeados durante la operación para arrestarlo a él y a su esposa, bajo acusaciones de supuestos delitos relacionados con armas y drogas.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más