El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Venezuela le entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

"Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América", escribió Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

El aviso se produce tres días después de que fuerzas de su país detuvieran a Nicolás Maduro y lo llevaran a Nueva York para que responda ante la justicia por cargos de narcotráfico.

"Este petróleo se venderá a precio de mercado, y yo, como presidente de los Estados Unidos de América, controlaré los fondos para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos", escribió el presidente estadounidense.

"Le he pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que implemente este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques cisterna y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto", concluyó diciendo en el mensaje.

Según destaca el colaborador de BBC Mundo en Venezuela Gustavo Ocando, el anuncio de Trump ocurre horas después de que algunos medios informaran de que 11 buques cisterna de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que opera en Venezuela, van de camino hacia el país sudamericano.

Según Ocando, la cifra de entre 30 y 50 millones de barriles equivaldría a la del petróleo venezolano que está retenido desde que EE.UU. impuso un bloqueo en diciembre.

Esa cantidad equivaldría a entre cinco y siete semanas del nivel actual de producción de petróleo en Venezuela, según nuestro colaborador.

Además, el anuncio de Trump se produce un día después de que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta ejecutiva de Venezuela, jurara el cargo como presidenta encargada.

Venta "indefinida" de la producción venezolana por parte de EE.UU.

Este miércoles, en un esperado discurso, el secretario de Energíade EE.UU., Chris Wright, se refirió por primera vez al nuevo escenario en Venezuela.

Wright dijo que Estados Unidos tiene la intención de mantener un control significativo sobre la industria petrolera venezolana, incluyendo la supervisión de la venta de la producción del país.

"Vamos a comercializar el crudo proveniente de Venezuela. Una vez que se resuelva el tema del crudo acumulado y almacenado", afirmó, "de forma indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado".

El exejecutivo de la industria petrolera explicó que las ventas de petróleo serían gestionadas por el gobierno estadounidense y los fondos se depositarían en cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos, desde donde se transferirían a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano.

"Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que son absolutamente necesarios en Venezuela", agregó.

De implementarse, los planes de la administración Trump representarían una de las mayores transformaciones económicas en la historia reciente de Venezuela.

No está claro bajo qué autoridad legal operaría el gobierno estadounidense para supervisar las ventas de petróleo venezolano.

Hasta ahora, los líderes en Venezuela, no se han pronunciado públicamente sobre los planes anunciados por la Casa Blanca.

Wright también dijo que su gobierno estaba en un "diálogo activo" con Caracas, así como con las grandes petroleras estadounidenses que han operado en el país.

Los planes de Trump

Getty Images Venezuela produce escasamente un tercio del petróleo que hace una década.

Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela el sábado, pocas horas después de la incursión militar en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran detenidos.

El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado, dijo.

En la rueda de prensa para explicar la operación militar que acabó con la captura de Maduro y Flores, Trump aseguró que las empresas estadounidenses repararán la "muy dañada" infraestructura petrolera y "empezarán a generar dinero para el país".

El mandatario también afirmó que Venezuela "se apoderó y robó unilateralmente petróleo estadounidense".

Pero los expertos advierten de los inmensos desafíos que enfrenta el plan de Trump, señalando que harán falta miles de millones y hasta una década para restaurar la producción petrolera de Venezuela a sus niveles de hace dos décadas.

Chevron es el único productor estadounidense todavía activo en Venezuela, después de recibir una licencia de operación bajo el gobierno del presidente Joe Biden en 2022 que se ha ido renovando, a pesar de las sanciones de EE.UU.

La compañía actualmente es responsable de aproximadamente una quinta parte de la extracción de petróleo venezolano.

Trump afirmó este martes que la industria petrolera estadounidense podría estar "en pleno funcionamiento" con operaciones ampliadas en Venezuela en un plazo de 18 meses.

"Se tendrá que invertir una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo invertirán, y luego se les reembolsará a través de nosotros o mediante los ingresos generados", le declaró el mandatario al medio estadounidense NBC News.

Representantes de las principales compañías petroleras estadounidenses tienen previsto reunirse con la administración Trump a finales de esta semana, según informó CBS News, socio de la BBC.

