Getty Images Un caza de fabricación estadounidense en una foto de archivo.

El ejército de Estados Unidos llevó a cabo ataques este lunes en el sur de Irán, unos bombardeos que el régimen de los ayatolás ha calificado como una "grave violación" del alto el fuego y ha advertido que "no quedarán sin respuesta".

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que los ataques, que incluían contra embarcaciones que intentaban colocar minas y contra emplazamientos de lanzamiento de misiles, se llevaron a cabo en "autodefensa" y estaban diseñados "para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por fuerzas iraníes".

El portavoz del Mando Central, el capitán Tim Hawkins, afirmó que el ejército estadounidense "continúa defendiendo a nuestras fuerzas mientras actúa con moderación durante el alto el fuego en curso".

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La noticia de los nuevos ataques se produjo horas después de que un portavoz del gobierno de Irán afirmara que ha habido cierto progreso en las conversaciones con EE.UU., pero que un acuerdo "no es inminente".

Aunque no está claro qué impacto tendrán estas acciones en un posible acuerdo de paz, el gobierno de Teherán advirtió que serán respondidas.

"Sin duda, la República Islámica de Irán no dejará ningún mal sin respuesta y no dudará en defender a la nación iraní", reza el comunicado emitido por el gobierno de Teherán.

El capitán Hawkins dijo que los ataques tuvieron como objetivo una zona cerca de Bandar Abbas, una ciudad portuaria del sur y sede de una base naval iraní situada en el estrecho de Ormuz, según reportó The New York Times.

Los medios estatales iraníes habían informado antes que las autoridades locales estaban investigando la magnitud de los daños tras escucharse explosiones.

A pesar de los sucesos, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que aún era posible alcanzar un acuerdo y señaló las conversaciones del martes entre el principal negociador y ministro de Exteriores iraní y el primer ministro de Qatar.

"Veremos si podemos avanzar. Creo que hay muchas idas y venidas sobre el lenguaje específico del documento inicial, así que tomará unos días", dijo Rubio a los periodistas durante una visita oficial a India.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que el presidente Donald Trump había "expresado su deseo de lograrlo".

"O va a conseguir un buen acuerdo o no habrá acuerdo", dijo Rubio.

Getty Images Israel anunció una nueva campaña de ataques en Líbano.

Nuevos ataques de Israel en Líbano

Al mismo tiempo, el ejército israelí afirmó este lunes haber iniciado una oleada de ataques en todo el Líbano, tras el anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu de que su país intensificará sus ofensivas contra Hezbolá.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron haber lanzado ataques contra posiciones de Hezbolá en el valle de la Bekaa, en el este del Líbano, así como en otras zonas del país.

Esto se produjo después de una declaración en video difundida el lunes por la noche, en la que Netanyahu afirmó que Israel se encuentra "en guerra con Hezbolá" y que había dado instrucciones a las fuerzas armadas para "asestarles un golpe demoledor".

A principios de este mes, el Líbano e Israel acordaron prorrogar un alto el fuego de 45 días, si bien los enfrentamientos han continuado en cierta medida.

En Beirut existe el temor de que estos últimos ataques israelíes se extiendan hasta abarcar también la capital libanesa.

Desde que se firmó el acuerdo de alto el fuego el 16 de abril, los ataques israelíes se han limitado en gran medida al sur del país, donde permanecen las tropas de las FDI y desde donde Israel afirma que se han lanzado drones y cohetes.

La expansión de la campaña de Israel se produce mientras el gobierno iraní insistía en que un acuerdo de paz con Estados Unidos debía incluir un alto el fuego total en todos los frentes de la guerra regional.

El gobierno de Israel se ha opuesto a poner fin a los combates contra Hezbolá.

Diez soldados israelíes han muerto desde que se acordó el alto el fuego inicial con el Líbano. Más de 400 personas en el Líbano han muerto a causa de los intensos bombardeos israelíes durante el mismo periodo, entre ellas numerosos paramédicos y trabajadores de los servicios de emergencia.

Getty Images Muchos republicanos se oponen a las negociaciones del gobierno de Trump con Irán.

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán

El acuerdo que negocian EE.UU. e Irán supuestamente incluye una extensión del alto el fuego por 60 días, la reapertura del estrecho de Ormuz y un plan para nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Algunas fuentes aseguran que uno de los principales obstáculos radica en la solicitud de Teherán de que le sean liberados los fondos congelados en el extranjero por las sanciones internacionales.

Durante el fin de semana, el presidente Trump sugirió que las partes estaban cerca de un acuerdo, aunque más tarde dijo que había instruido a los negociadores a "no apresurarse" a alcanzarlo.

CBS News, socio estadounidense de la BBC, informó que la inteligencia de EE.UU. cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí -quien resultó herido en un ataque israelí el primer día de la guerra en el que murió su padre y predecesor- está escondido en un lugar no revelado, lo que dificulta la comunicación con sus enviados y, por tanto, retrasa el ritmo de las conversaciones.

Según medios estadounidenses, el acuerdo propuesto no sería un arreglo final; más bien dejaría algunos de los asuntos más espinosos para negociarse más adelante, incluidos el alcance y el calendario del levantamiento de sanciones contra Irán y las exigencias de Washington para que Irán limite sus ambiciones nucleares.

"Así que tenemos lo que creo que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en cuanto a su capacidad para reabrir el estrecho", dijo Rubio, en referencia al estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial por donde pasa el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo y que Irán ha estado bloqueando.

Los precios del petróleo cayeron marcadamente y las bolsas asiáticas subieron el lunes ante las expectativas de un acuerdo.

Getty Images Los efectos del fin de la guerra tardarán en sentirse, incluso si esta llega a su fin de inmediato.

Los efectos de un acuerdo tardarían en notarse

El acuerdo del que se informa ha dividido a los republicanos de Trump, con algunos argumentando públicamente que es demasiado indulgente con Irán.

El senador Ted Cruz dijo que sería "un error desastroso", mientras que Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, afirmó que un alto el fuego de 60 días significaría que "todo lo logrado por la Operación Epic Fury no habría servido para nada".

El senador Lindsey Graham, un estrecho aliado de Trump, también criticó cualquier acuerdo que dejara a Irán percibido como una fuerza dominante en la región.

"Hace que uno se pregunte por qué comenzó la guerra en primer lugar", dijo.

Trump respondió desestimando a sus críticos como "perdedores" y afirmando que "el acuerdo con Irán será o bien grande y significativo, o no habrá acuerdo".

Incluso en el mejor de los casos, es poco probable que los efectos de un acuerdo se vean de inmediato.

Podrían pasar meses antes de que la industria naviera pueda volver a cadenas de suministro que estén "físicamente en el mismo estado en que estaban antes de la crisis", dijo Lars Jensen, director ejecutivo de Vespucci Maritime y exdirector de la naviera Maersk, en el programa Today de BBC Radio 4.

Si en los próximos días se anunciara un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, la industria aún se mantendría "cauta y reticente" a realizar "cambios operativos importantes", explicó Jensen.

EE.UU. e Israel lanzaron ataques de gran alcance contra Irán el 28 de febrero, lo que desató un conflicto en todo Oriente Medio. Irán respondió atacando a Israel y a estados del Golfo aliados de EE.UU., y cerró de facto el estrecho de Ormuz. La medida hizo que los precios del petróleo se dispararan a nivel mundial.

Poco después de que se acordara un alto el fuego a principios de abril, EE.UU. estableció un bloqueo de los puertos iraníes, que Trump afirma que permanecerá "en plena vigencia y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

En una publicación del domingo en Truth Social, Trump reiteró que Irán "debe entender" que no puede desarrollar un arma nuclear. Teherán ha dicho repetidamente que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

Algunos informes en medios estadounidenses sugieren que el acuerdo podría implicar que Irán acepte entregar eventualmente su uranio altamente enriquecido.

Se cree que al comienzo de la guerra Irán tenía alrededor de 440 kg de uranio enriquecido de hasta un 60% de pureza, a solo un corto proceso de ser enriquecido aún más hasta el 90% de grado armamentístico, lo que en teoría podría permitirle crear una bomba nuclear.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo a la televisión estatal que Irán estaba listo "para asegurarle al mundo que no buscamos un arma nuclear".

*Con información Paulin Kolay Toby Mann

BBC

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