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De la ficción a la vida real. El actor mexicano Cristo Fernández ha pasado de interpretar a un futbolista en televisión a ser fichado por un club profesional de fútbol en Estados Unidos.

Fernández, de 35 años, que interpreta al jugador Dani Rojas en la popular serie cómica Ted Lasso, firmó con el equipo El Paso Locomotive FC de la USL, la segunda liga de fútbol en EE.UU.

"Es un sueño hecho realidad", expresó el actor y jugador profesional a la BBC, añadiendo que la famosa frase que caracteriza a su personaje en la serie "el fútbol es vida" es de su propia cosecha.

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Cristo Fernández jugó fútbol en la ligas juveniles en su nativa Guadalajara, pero se retiró del deporte a ese nivel tras sufrir una lesión de rodilla a la edad de 15 años.

Tras mudarse a Londres, fue seleccionado al elenco de Ted Lasso, una serie cómica sobre un entrenador estadounidense de fútbol americano que es contratado para dirigir un equipo de fútbol en Inglaterra.

A lo largo de tres temporadas, la serie ha ganado varios galardones por el humor con que aborda la típica situación del "pez fuera del agua" que alcanza el éxito a través su entusiasmo y actitud positiva.

El personaje de Dani Rojas es de un delantero hiperactivo y apasionado. Inspira a su equipo con fogosidad y característico humor latino.

Lo que le pasa en la historia de muchas formas refleja la personalidad y algunas experiencias de Cristo en la vida real.

Al comienzo de la temporada, Dani está lesionado y no puede jugar. Luego sucede una tragedia cuando cobra un penalti y mata a la mascota del club.

Dani logra superar su trauma durante un partido para la promoción del equipo tras anotar el gol crucial precisamente desde el punto del penal. Lo hace repitiendo el lema que lo distingue: "El fútbol es vida".

"’El fútbol es vida' vino de mí, de la primera audición que hice", contó Fernández a la BBC. "Fue una grabación. Teníamos que hablar de nuestros antecedentes en el fútbol y cuando hice mi toma de perfil dije, 'Hola, me llamo Cristo Fernández' y dije "el fútbol es vida" y les encantó".

Getty Images La serie Ted Lasso lleva tres temporadas con mucho éxito y ha recibido varios galardones de la industria de la TV.

"Para todo quien sepa lo que es jugar fútbol soccer profesional o practicar cualquier deporte profesionalmente sabe que toma mucho tiempo y realmente mucha disciplina", dice y añade:

"Una de las razones principales por las que estoy aquí (con el club de fútbol) se debe a mi actuación, a Dani Rojas y Ted Lasso, pero también estoy agradecido que me dejaron competir y me vieron como un jugador de fútbol soccer y así me trataron".

Pasión y liderazgo

"El fútbol siempre ha sido parte de mi vida e identidad, y no importa a dónde me ha llevado la vida, mi corazón nunca abandonó el sueño de competir profesionalmente", comentó Fernández, que también hizo pruebas para ingresar al equipo B del club de la Liga Mayor de Soccer Chicago Fire, a comienzos de este año.

Pero fue El Paso Locomotive que incorporó a Fernández tras una extensa prueba de dos meses con el equipo, donde se convirtió en una presencia habitual en los entrenamientos y disputó un partido de pretemporada contra New Mexico United.

"Cristo es un gran agregado a nuestro plantel, que añade otro atacante peligroso a nuestra línea delantera", señaló el director técnico del Locomotive, Junior González, en el sitio web del club.

"Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en nuestro vestuario nos permiten seguir cultivando la cultura positiva que buscamos como club", recalcó.

Por su parte, Cristo respondió: "Estoy increíblemente agradecido con el Paso Locomotive FC -el club, los entrenadores, el personal y, en especial, mis compañeros de equipo- por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día", manifestó.

"Esta travesía de regreso al soccer profesional es sobre creer en ti mismo, tomar riesgos, y continuar persiguiendo tus sueños sin importar cuán inesperado sea el camino", añadió.

"Tal vez soy un loco con sueños locos… así que estar aquí con los 'Locos' (apodo del equipo Locomotive) realmente hace sentido perfecto".

Y así, Fernández indica que estará llevando a la cancha de juego la misma energía que demuestra su personaje.

"Dani Rojas y yo somos la misma persona", asegura. Tal vez no con todo el exceso de cafeína ni entusiasmo que despliega Dani todo el tiempo porque, al fin y al cabo, "soy una persona real".

Getty Images Cristo Fernández está encantado con la oportunidad de estar presente en la Copa Mundial apoyando a la selección de México.

Embajador de FIFA

Para Cristo Fernández las oportunidades reales en el campo futbolístico continuaron su trayectoria ascendente después de que la FIFA lo nombrara su embajador en el tour oficial internacional del trofeo de la Copa Mundial.

"Va a ser mi primera Copa Mundial en la que voy a estar físicamente presente, apoyando a mi país", reconoció. "Soy de Guadalajara y estaré 100% apoyando a México"

No obstante, por tener una oportunidad profesional en el fútbol de EE.UU. y por haber iniciado su carrera artística en Inglaterra, también reconoció tener mucho cariño por esos países.

Con cierta reserva se refirió a la posibilidad de un enfrentamiento entre México y EE.UU., una rivalidad clásica de la CONCACAF,

"No sé si nos vamos a enfrentar, pero espero que ambas naciones lleguen tan lejos como puedan. Para nosotros es que México llegue a su sexto partido, de superar este embrujo con el que cargamos", comentó en referencia a que el "Tri" pudiera pasar más allá de cuartos de final.

"Veremos qué pasa. Tanto EE.UU. como México tienen grandes equipos, Canadá también. Estoy muy emocionado con Portugal, por Cristiano Ronaldo, alguien a quien admiro mucho por su disciplina y por todo lo que es. Va a ser una Copa Mundial increíble", concluyó.

*Con información adicional de Mike Peter, reportero de Deportes de la BBC

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