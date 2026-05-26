Colectivo Luz de Esperanza

En medio de la creciente emoción por el próximo inicio del Mundial de fútbol, el 11 de junio, un colectivo de buscadores de personas desaparecidas por la violencia en México está creando un álbum de cromos conmovedor.

Los activistas del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, muchos de ellos padres y madres de hombres y mujeres desaparecidos en ese estado, ha publicado una serie de estampas con estilo mundialista con las imágenes de sus seres queridos no localizados.

Con fotos de las familias, en las que los jóvenes aparecían sonrientes, los rostros aparecen en los cromos con el mismo diseño que utiliza el popular álbum Panini del Mundial 2026 que se celebra en EE.UU., México y Canadá.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una de las sedes del campeonato es Guadalajara, una ciudad ubicada en el estado de Jalisco que ostenta el primer lugar en desapariciones de todo México.

La gran mayoría de los no localizados son jóvenes, menores de 30 años.

La idea de este álbum, dice el portavoz del colectivo, Héctor Flores, es que la atención internacional que atraerá a la ciudad de Guadalajara -sede de cuatro partidos del Mundial 2026- también ayude a visibilizar la lucha que realizan todos los días por encontrar a sus seres queridos.

"Esperamos que los visitantes se sumen a las acciones de memoria que vamos a estar realizando durante el Mundial. Habrá cascaritas (partidos de fútbol cortos) y movilizaciones y esperamos que la gente se sume, sea empática y que la reacción traspasa fronteras para que cesen las graves violaciones de derechos humanos que están sucediendo en el país", le dice Flores a BBC Mundo.

Dolor en medio de la fiesta

Con al menos 16.000 denuncias formales (a las que se suman miles de casos no denunciados), Jalisco es el estado de México con más casos de personas no localizadas.

El estado del oeste de México también tiene una alta cifra de violencia, producto de las actividades de narcotráfico y extorsión de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo criminal también es responsable del reclutamiento forzado de jóvenes, muchos de los cuales son engañados con ofertas de trabajo comunes y terminan siendo obligados a colaborar con el CJNG y quedan incomunicados.

Eso y el lento actuar de las autoridades ante las denuncias de desaparición ha llevado a muchos familiares de desaparecidos a organizarse y buscar por cuenta propia a sus seres queridos, como el colectivo Luz de Esperanza Jalisco surgido en 2021.

Colectivo Luz de Esperanza

"Nosotros empezamos en 2021, a raíz de la desaparición de mi hijo (Daniel)", explica Héctor Flores.

Desde entonces se han sumado decenas de padres y activistas al colectivo para realizar labores de búsqueda, incluida la excavación de sitios donde hay indicios de que fueron enterrados fallecidos de la violencia criminal.

Y con el ambiente mundialista por la Copa del Mundo que se ha vivido en las últimas semanas en Guadalajara, el colectivo tuvo la idea de generar visibilidad a la problemática de las desapariciones con los cromos.

"Iniciamos esta campaña en redes sociales con ayuda de inteligencia artificial cuando vimos que nuestros hijos estaban hablando del Mundial y cómo hay un olvido hacia las desapariciones", explica Flores.

Además de las "estampas mundialistas", crearon otras imágenes de aficionados de la Selección Mexicana apoyando al equipo, pero también preguntando por sus hijos o hijas ausentes.

"El balón vuelve a la cancha, ¿y nuestros desaparecidos?", es el mensaje que acompaña a sus publicaciones en redes sociales.

"La idea es que, con esta campaña, se demuestre que los que nos faltan también son mexicanos, son importantes, son personas que deben ser nombradas. Pero con este furor del Mundial, pareciera que pasan a segundo o tercer término", señala Flores.

"Es un esfuerzo por seguir nombrándolos y llamar la atención, concientizar y que empaticen las personas que gustan del fútbol".

Aunque la mayoría de los jóvenes desaparecidos en Jalisco y otras partes de México son hombres, también existe un alto número de mujeres que son víctimas de secuestro o reclutamiento forzado, y en el peor de los casos, feminicidio.

Es por ello que también las han incluido entre los cromos mundialistas del campeonato de fútbol masculino que inicia en junio.

Colectivo Luz de Esperanza

"Seguiremos manifestándonos"

Como otras sedes del Mundial, la ciudad de Guadalajara ha estado alistando sus espacios públicos e infraestructura vial con una inversión cercana a los US$200 millones por parte del gobierno estatal y federal.

Para los críticos, tal cantidad de recursos a favor del campeonato y en beneficio de la organización de la FIFA no se justifica y enmascara problemas que seguirán desatendidos en el estado como la inseguridad pública.

El estadio Akron, donde se jugarán cuatro partidos, de hecho está ubicado a unos cientos de metros de terrenos desurbanizados donde los buscadores han encontrado al menos 10 fosas clandestinas de restos humanos.

Colectivos como Luz de Esperanza Jalisco insisten en que no detendrán sus actividades y manifestaciones por los desaparecidos durante los días de partidos y las diversas actividades festivas por el Mundial.

"Hasta el momento las autoridades no nos han comentado o insinuado nada. Pero aunque lo hicieran, son acciones que las familias seguiremos haciendo sin importar la posición de la autoridad", asegura Flores.

"Las búsquedas se deben realizar y están sobre todas las cosas".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más