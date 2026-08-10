AFP via Getty Images La isla se enfrenta a una grave escasez de agua, que las autoridades atribuyen al clima.

Cientos de miles de personas en Puerto Rico llevan dos días seguidos sin agua potable, mientras las autoridades de este territorio estadounidense adoptan medidas drásticas para combatir una grave sequía.

Numerosos hogares de la isla caribeña han quedado distribuidos en dos grupos; a cada uno se le corta el suministro de agua de forma rotativa durante 48 horas.

Los residentes de San Juan —donde el suministro se interrumpió el viernes— han criticado el racionamiento.

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Por su parte, las autoridades no han informado cuándo pondrán fin a esta medida.

La mayor parte de Puerto Rico enfrenta condiciones de sequía que van de moderadas a severas, según el Monitor de Sequía de EE.UU.

Sin embargo, muchos argumentan que el problema no solo se debe a la falta de lluvias, sino a que la infraestructura y el sistema de administración de aguas es frágil y carece de mantenimiento adecuado desde hace años.

En junio, por ejemplo, una tubería principal sufrió una rotura, lo que afectó el servicio de decenas de miles de clientes en el área de San Juan. Posteriormente se reparó, pero las interrupciones persistieron.

La conjunción de la falta de lluvias y el poco mantenimiento, dicen los expertos, es lo que ha llevado a Puerto Rico a la crisis actual.

Reuters Desde hace años Puerto Rico sufre problemas vinculados a la esasez de agua.

Con una infraestructura en condiciones, el impacto de la sequía hubiera sido manejable, añaden. Pero con la infraestructura ya dañada, el impacto es aún mayor.

Por otra parte, la producción de agua en plantas de potabilización clave viene disminuyendo desde años, debido a una reducción en las inversiones producto de una crisis económica.

180.000 propiedades afectadas

La autoridad del agua de Puerto Rico señala que cerca del 65% de este líquido se pierde o no se factura, en gran parte debido a fugas y tuberías deterioradas, según informó CBS, socio de noticias de la BBC en Estados Unidos.

La gobernadora de la isla, Jenniffer González, ha reconocido estos problemas, pero afirma que el racionamiento se aplicó debido a las condiciones meteorológicas, que han dejado prácticamente vacío el estratégico embalse de Carraízo.

Puerto Rico registró el mes de julio más seco de su historia y actualmente el 68% de la isla atraviesa condiciones de sequía.

El racionamiento afecta a siete regiones abastecidas habitualmente por el embalse y a 180.000 propiedades, lo que suponría cientos de miles de personas, según informó el gobierno.

González declaró que la decisión se tomó "tras evaluar cuidadosamente las condiciones actuales del embalse de Carraízo junto con los pronósticos meteorológicos".

"Esta situación escapa a nuestro control", afirmó en un comunicado.

Y agregó que "es el resultado de las condiciones meteorológicas que hemos estado enfrentando, de las que los expertos ya habían advertido hace semanas".

AFP via Getty Images Los residentes de la capital, San Juan, llenaron sus depósitos de agua en camiones cisterna al entrar en vigor la medida.

A medida que se aplican los cortes en la red de distribución, la gente hace fila frente a los camiones cisterna enviados a las zonas afectadas para llenar grandes recipientes.

"Es increíble tener que vivir esto hoy en día", declaró a CBS Gloriany Baba, residente de San Juan, que calificó la situación como "brutal".

Sin embargo, existe cierta confusión en el territorio sobre qué hogares y negocios se verán afectados y cuándo.

En la zona de Morcelo, al sur de San Juan, se había prometido restablecer el agua el viernes y volver a cortar el suministro el domingo, una vez finalizado el primer periodo de 48 horas. Sin embargo, los residentes declararon a los medios locales que seguían sin agua corriente.

"La gente está inquieta porque sabe que estamos dentro del periodo de 48 horas durante el cual se supone que debemos tener agua potable", declaró el sábado Rubén Torres, líder comunitario, al periódico El Nuevo Día.

"¿Qué está pasando? Ya han pasado las primeras 24 horas y el agua no ha llegado".

Infraestructura deteriorada

Reuters El sábado, imágenes grabadas con drones captaron zonas expuestas del lecho del embalse de Carraízo.

Además del deterioro de la infraestructura y la falta de lluvias, los expertos también han señalado el exceso de sedimentos en los embalses como un factor que contribuye a la crisis hídrica.

El racionamiento de agua ya se había aplicado en 2020 y 2015, cuando unos 400.000 hogares recibían agua corriente solo cada tres días.

Puerto Rico se ha visto afectado anteriormente por fenómenos meteorológicos extremos que, según los científicos, son más probables debido al cambio climático provocado por la actividad humana.

La red eléctrica de la isla quedó devastada en 2017 por el huracán María, que causó miles de muertes.

Los científicos afirman que el cambio climático aumentó la probabilidad de que se produjeran las precipitaciones extremas asociadas a este fenómeno.

González también declaró a CNN que actualmente hay incendios activos en Puerto Rico y que las lluvias podrían regresar una vez que la nube de polvo del Sahara se aleje del Caribe.

"Es una situación difícil", afirmó, y añadió que el gobierno federal de EE. UU. "nos está ayudando", aunque no ofreció más detalles.

BBC News se ha puesto en contacto con la agencia estadounidense de gestión de desastres (FEMA) para solicitar comentarios.

*Con reportería de Ian Aikman.

BBC

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