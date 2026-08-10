BBC Algunos reclusos etíopes consiguieron el número del Servicio Tigrino de la BBC y llamaron desde un teléfono de la prisión para contar sus historias.

La desesperación se percibía en la voz del joven etíope cuando logró comunicarse con la BBC desde un teléfono en su celda, en el corredor de la muerte de una prisión en Arabia Saudita.

Habtom, cuyo nombre, al igual que el del otro preso que aparece en este artículo, ha sido cambiado para proteger su identidad, lleva más de tres años recluido en una cárcel de la ciudad sureña de Jamis Mushait.

Por encima del ruido de los gritos de sus compañeros de celda a sus espaldas, suplicó ayuda y se mostró enojado porque su gobierno parecía estar haciendo poco para cambiar su destino.

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Él y algunos de sus compañeros de prisión habían huido de la guerra y la pobreza en sus países de origen con la esperanza de encontrar una vida mejor.

Pero esa búsqueda, que lo llevó a atravesar Yibuti y Yemen, condujo a su encarcelamiento y lo unió a un número creciente de etíopes en prisiones saudíes que se enfrentan a la posibilidad de ser ejecutados por delitos de narcotráfico.

Desesperados por contar su historia, algunos de los presos lograron obtener el número de teléfono del Servicio en tigrinya de la BBC. En total, hemos hablado con siete de las decenas, quizás hasta 200, de etíopes que se encuentran en prisión esperando la ejecución de su sentencia de muerte.

Otros extranjeros, incluidos paquistaníes, sudaneses y jordanos, se encuentran en una situación similar, pero en los primeros siete meses de este año han sido ejecutados 17 etíopes, la cifra más alta entre los no saudíes. Cinco de esas ejecuciones tuvieron lugar el 27 de julio.

Hace dos años, dos etíopes fueron ejecutados, pero en 2025 fueron condenados a muerte 35, según una investigación de Amnistía Internacional.

No está claro el motivo exacto de este repunte, pero podría estar relacionado con el hecho de que más personas abandonan la región de Tigré, en el norte de Etiopía, donde una brutal guerra civil de dos años terminó a finales de 2022, dejando a su paso una estela de devastación.

"También podría estar relacionado con el uso cada vez mayor de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas en Arabia Saudita en los últimos años", declaró a la BBC Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional.

"Falta de transparencia casi total"

Habtom, originario de Tigré, al igual que la mayoría de las personas entrevistadas por la BBC, fue declarado culpable de contrabando de hachís, un concentrado de cannabis. En Arabia Saudita, a discreción del juez, un veredicto de culpabilidad puede conllevar la pena de muerte.

Grupos de derechos humanos como Reprieve, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han afirmado que en este tipo de casos rara vez se respeta el debido proceso.

A los acusados no se les permite el acceso a un abogado ni a los documentos judiciales y, cuando se ofrece traducción, esta puede ser inadecuada, según Ahmed, de Amnistía Internacional.

Aunque existe el derecho a apelar, sin un abogado no pueden presentar una apelación, "y entonces la sentencia se confirma automáticamente", explica.

"Existe una falta de transparencia casi total en todo el proceso judicial, desde la sentencia hasta la revisión por parte del Tribunal Supremo y la ratificación por el rey.

Habtom alegó que no se le dio la oportunidad de hablar con un abogado ni de defenderse. También afirmó que lo obligaron a firmar un documento en árabe en el que aceptaba la sentencia, sin comprender qué estaba firmando.

Otros presos con los que habló la BBC relataron historias similares sobre el sistema judicial.

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Human Rights Watch también se puso en contacto con personas cercanas a los casos y ha tenido conocimiento de "sentencias masivas, juicios masivos que carecían de cualquier tipo de debido proceso y personas detenidas que simplemente esperaban sin tener idea de cuándo se dictaría la sentencia", dijo Nadia Hardman, asesora principal de la organización en materia de derechos de los refugiados y migrantes.

Las autoridades saudíes no respondieron a la solicitud de comentarios de la BBC sobre las acusaciones de que el proceso legal no fue justo.

De todas formas, cada ejecución va acompañada de un comunicado emitido a través de la agencia de prensa oficial en el que se describe un proceso claro: una investigación, un juicio, una apelación, un fallo del Tribunal Supremo y, finalmente, un decreto real.

La sentencia refleja el compromiso de proteger a los ciudadanos "del flagelo de las drogas" y del daño que pueden causar, añade el comunicado.

"Que le cuenten a mi familia después de mi muerte"

Habtom dijo que, aunque logró mantener contacto ocasional con su familia a través del teléfono instalado en la pared de su celda, se negó a decirles que estaba en el corredor de la muerte: "Prefiero que se lo digan después de mi muerte que ahora".

Él soñaba con terminar la secundaria, graduarse de la universidad y conseguir un trabajo para mantener a sus padres, pero la guerra del Tigré truncó esos sueños.

"Mi objetivo se vio frustrado, así que decidí emigrar", relató.

Tras sobrevivir al peligroso viaje a Arabia Saudita en 2021, Habtom encontró un trabajo mal pago como pastor de cabras, y luego sus empleadores le ofrecieron a él y a otros la oportunidad de ganar más dinero.

BBC Los siete etíopes que hablaron con la BBC dijeron que las condiciones dentro de la prisión eran muy duras.

Les pidieron que entregaran un paquete, la policía los detuvo en el camino y les encontraron hojas narcóticas conocidas como qat, un estimulante natural muy utilizado en el Cuerno de África.

Las declaraciones oficiales saudíes hacen referencia al contrabando de hachís, pero las personas con las que habló la BBC mencionaron el qat.

"No sabía qué llevábamos. Después me dijeron que era qat. Ni siquiera sé qué es el qat", aseguró Habtom, y admitió que la suma de dinero que le ofrecían lo tentó a aceptar el trabajo.

Habtom reconoció haber "cometido un error sin saberlo" y expresó su esperanza de que su condena pudiera ser conmutada por una pena de prisión.

Tres de sus compatriotas detenidos fueron ejecutados en abril; otros nueve en junio.

Las ejecuciones de abril provocaron una fuerte reacción de grupos de derechos humanos y de algunas figuras destacadas de Etiopía, incluido el influyente líder de la Iglesia ortodoxa etíope. El patriarca Abune Matías instó al gobierno a negociar con las autoridades saudíes y calificó a los reclusos de "niños sin voz" que viven "bajo la sombra de la muerte".

En su informe de abril, Human Rights Watch instó a las autoridades saudíes a detener de inmediato las ejecuciones de migrantes etíopes y a garantizar que todos los casos se tramiten de conformidad con el derecho internacional.

Además, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía que interviniera con urgencia y proporcionara apoyo consular.

Respuesta limitada

La seguridad de los etíopes en general en Arabia Saudita se planteó en una reunión celebrada en la capital de Etiopía, Adís Abeba, en mayo entre el ministro de Asuntos Exteriores etíope, Gedion Timothewos, y el viceministro de Asuntos Exteriores saudita, Walid al Juraiji.

En junio, el embajador de Etiopía, Tafa Tulu Dadi, visitó la cárcel. Según declararon los presos a la BBC, no les dieron tiempo suficiente para explicarle su situación.

La visita pareció tener un impacto limitado, ya que a la semana siguiente se ejecutó a más etíopes.

La comisión de derechos humanos de la Unión Africana también ha instado a Etiopía a salvaguardar la vida de los etíopes que se enfrentan a la ejecución en Arabia Saudita.

La BBC contactó a funcionarios etíopes en Arabia Saudí y al gobierno en Adís Abeba para recabar comentarios, pero no recibió respuesta.

Sin referirse específicamente a la pena de muerte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía emitió un comunicado el 13 de julio en el que afirmaba estar en contacto regular con las autoridades saudíes "en busca de soluciones adecuadas para los ciudadanos etíopes que se enfrentan a circunstancias difíciles".

Añadió que "hasta la fecha" casi 2.000 etíopes se habían "beneficiado de amnistías reales", sin mencionar los delitos ni las condenas.

Hacinamiento carcelario

Mientras esperan el resultado de las gestiones diplomáticas, los presos que hablaron con la BBC dijeron que estaban sufriendo penurias en instalaciones sobrepobladas.

Desta, ubicado en otra parte de la prisión, dijo que había 200 hombres en su celda, hacinados en un área diseñada para 90 personas, con 45 literas dispuestas a lo largo de las paredes.

Durante el día, los prisioneros permanecían sentados en el suelo en condiciones sofocantes, apiñados unos junto a otros; cuando la temperatura bajaba por la noche, se cubrían con bolsas de basura en lugar de sábanas, aseguró.

"El estrés de afrontar la ejecución, sumado al hacinamiento, nos expone a enfermedades y ansiedad", dijo Desta.

"El guardia solo abre la puerta para traer la comida, con una mascarilla que le cubre la boca y la nariz; esa es la única vez que abre la puerta. Después de darnos la comida, cierra rápidamente la puerta con llave y se va".

"No es posible hacerles preguntas ni hablar con ellos. Si intentas preguntar, te golpean brutalmente".

BBC Un preso narró que la puerta de su celda se abría una vez al día, cuando un guardia traía comida.

Desta fue arrestado hace más de tres años cuando intentaba cruzar la frontera desde Yemen y fue acusado de contrabando de drogas.

"Éramos cuatro etíopes y un yemení nos acompañaba. Nos dijo que podía ayudarnos a cruzar la frontera de forma segura porque conocía la mejor ruta. A cambio, nos pidió que lleváramos paquetes que contenían qat e incluso prometió pagarnos algo de dinero".

"Por desgracia, poco después de cruzar, fuimos capturados por la policía. Nos dispararon, el hombre yemení logró escapar, pero nosotros no. Estábamos conmocionados y no sabíamos adónde ir".

Juicios sumarios

Al igual que todos los entrevistados por la BBC, Desta dijo que nunca esperó ser condenado a muerte y que creía que finalmente regresaría a casa después de cumplir su condena en prisión.

En cambio, alegó que también lo obligaron a firmar un documento en árabe que enumeraba cargos que conllevaban la pena capital.

Posteriormente, cuando compareció ante el tribunal, afirmó que se le negó la oportunidad de impugnar los cargos y que no contó con representación legal.

"Cuando uno comparece ante el juez el primer día, él pregunta: '¿Acepta los cargos?' En la segunda comparecencia, lo condena a muerte", indicó Desta.

Como fabricante de ladrillos que luchaba por mantener a su familia, había abandonado Tigré durante la guerra, a medida que los combates se acercaban a su casa.

Ahora vuelve a temer por su vida, y él, Habtom y decenas de otros condenados a muerte imploran por ayuda.

"Un prisionero no puede consolar a otro. No nos queda más remedio que llorar. Estamos esperando nuestro turno, aunque no sabemos cuándo llegará", afirmó Habtom.

"Vivimos con mucho miedo y ni siquiera podemos comer los alimentos que nos dan".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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