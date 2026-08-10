Getty Images Trump advierte que muchas personas viajan a EE.UU. solamente para que sus hijos obtegan la ciudadanía estadounidense por nacimiento, algo que está prohibido por ley.

El presidente Donald Trump ha anunciado nuevas órdenes ejecutivas destinadas a poner fin al llamado "turismo de nacimiento" en Estados Unidos y a limitar, para determinados grupos, la obtención de la ciudadanía directa por nacer en el país.

La medida forma parte de un renovado esfuerzo de su administración para restringir el acceso a la nacionalidad estadounidense, después de que la Corte Suprema rechazara en junio el primer intento de Trump en esta materia.

La ciudadanía por nacimiento se refiere a la práctica de otorgar la nacionalidad a las personas nacidas en territorio de EE.UU., con algunas excepciones, mientras que el turismo de nacimiento ocurre cuando ciudadanos extranjeros viajan a EE.UU. específicamente para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Te lo explicamos con más detalle en BBC Mundo.

¿Cuáles son las últimas órdenes ejecutivas de Trump?

El jueves, Trump firmó dos órdenes ejecutivas, es decir, instrucciones escritas dirigidas al gobierno federal que no requieren la aprobación del Congreso.

Una de ellas amplía las definiciones existentes de los no ciudadanos cuyos hijos no son elegibles para obtener la ciudadanía por nacimiento.

La orden impide la concesión automática de la ciudadanía a los bebés nacidos en EE.UU. de dos padres no ciudadanos cuando uno de los progenitores:

1. Sea miembro de una organización terrorista extranjera.

2. Sea empleado de un gobierno extranjero.

3. Haya intentado obtener la ciudadanía mediante fraude.

4. Resida en territorios estadounidenses donde la ciudadanía no está garantizada por la legislación federal.

Getty Images Decenas de personas han salido a protestar contra las intenciones de Trump.

Algunas de estas categorías ya estaban excluidas bajo las normas vigentes sobre ciudadanía por nacimiento.

Sin embargo, según Colleen Putzel-Kavanaugh, analista asociada de políticas del Migration Policy Institute (MPI), un centro de investigación independiente y no partidista, la categoría relacionada con la pertenencia a grupos terroristas extranjeros podría plantear problemas.

Putzel-Kavanaugh advirtió que es difícil determinar cómo, cuándo y por quién se establecería dicha pertenencia.

También indicó que no está claro si la carga de la prueba recaería sobre el gobierno, para verificar si una persona es miembro de esos grupos o sobre el individuo, para demostrar que no lo es.

La segunda orden ejecutiva busca acabar con la práctica del turismo de nacimiento por medio de instrucciones a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional para reforzar la regulación y aumentar las medidas de control contra esa actividad.

Actualmente ya es ilegal viajar a Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz.

Según la medida, las empresas que operan dentro de la industria del turismo de nacimiento utilizan publicidad engañosa para atraer a ciudadanos extranjeros a dar a luz en EE.UU.

"Prometen ciudadanía, acceso a prestaciones públicas y estancias temporales en instalaciones especializadas, hoteles o viviendas de alquiler, pero a menudo no cumplen esas promesas", afirma el texto de la orden.

¿Cómo funciona la ciudadanía por nacimiento?

El principio de ciudadanía por nacimiento, conocido jurídicamente como jus soli o "derecho del suelo", está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Originalmente, esta disposición tenía como objetivo otorgar ciudadanía a las personas anteriormente esclavizadas que habían nacido en territorio estadounidense tras la Guerra Civil.

Actualmente, casi todas las personas nacidas en EE.UU. obtienen automáticamente la ciudadanía estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, aunque existen algunas excepciones.

Entre ellas se encuentran:

1. Los hijos de diplomáticos extranjeros nacidos en EE.UU.

2. Los nacidos de soldados enemigos durante una ocupación hostil del territorio estadounidense.

3. Los nacidos en determinados territorios no incorporados donde una ley federal no haya concedido expresamente el derecho a la ciudadanía.

Getty Images Gracias a una enmienda en la constitución de EE.UU. en 1868, toda persona nacida en territorio de EE.UU. adquiere automáticamente la ciudadanía estadonidense.

Por ejemplo, quienes nacen en Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes estadounidenses adquieren automáticamente la ciudadanía. En cambio, quienes nacen en Samoa Americana no la obtienen automáticamente y son considerados "nacionales no ciudadanos".

¿Cuántos turistas de nacimiento hay en EE.UU.?

Esta semana, Trump afirmó que "cientos de miles" de bebés han nacido en EE.UU. como resultado del turismo de nacimiento, aunque no presentó pruebas ni aclaró si esa cifra corresponde a un periodo anual o acumulado.

No existen estadísticas gubernamentales específicas sobre mujeres que viajan con visados de turismo para dar a luz en EE.UU. Sin embargo, sí hay datos sobre residentes extranjeros que tuvieron hijos en el país.

Según la estimación más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algo más de 9.500 bebés nacieron en 2024 de madres con direcciones extranjeras registradas.

En comparación, ese mismo año se registraron 3,7 millones de nacimientos en total en Estados Unidos. Por tanto, los nacimientos de madres con residencia extranjera representaron aproximadamente el 0,25 % del total.

No obstante, el Migration Policy Institute sostiene que estos datos probablemente subestiman la realidad, ya que algunos extranjeros pueden utilizar una dirección estadounidense que no corresponde a su residencia habitual al registrar el nacimiento.

El MPI estima que entre 20.000 y 26.000 bebés nacen anualmente en el país como resultado del turismo de nacimiento, lo que equivale a entre un 0,5% y un 0,7% de todos los nacimientos registrados cada año.

Este cálculo se basa en un análisis más amplio de datos censales estadounidenses, aunque el propio estudio reconoce que resulta difícil conocer los números exactos.

Según Putzel-Kavanaugh, el turismo de nacimiento "depende intrínsecamente de la intención de una persona de viajar a EE.UU. para dar a luz, y captar esa intención en los datos es complicado".

Getty Images El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que restringía el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

La experta añadió que algunas mujeres pueden encontrarse viajando por otros motivos y verse obligadas a dar a luz en EE.UU. debido a una emergencia médica, aunque inicialmente tuvieran la intención de hacerlo en su país de origen.

¿Qué ocurrió en la Corte Suprema?

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo en abril, la administración Trump fundamentó gran parte de su argumento contra la ciudadanía por nacimiento en la necesidad de poner fin a esa práctica.

El procurador general D. John Sauer sostuvo que conceder la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense ha permitido que prospere la industria del turismo de nacimiento y ha generado "toda una generación de ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin vínculos significativos con el país".

En un momento de la audiencia, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, le preguntó a Sauer si estaba de acuerdo con que el turismo de nacimiento "no tiene ningún impacto en el análisis jurídico que tenemos ante nosotros".

Sauer respondió que la existencia del turismo de nacimiento demuestra que la 14ª Enmienda produce consecuencias no previstas que sus redactores jamás habrían aprobado.

Y añadió: "Vivimos ahora en un mundo en el que 8.000 millones de personas están a un vuelo de distancia de tener un hijo que sea ciudadano estadounidense".

Roberts, al igual que la mayoría de los magistrados del alto tribunal, rechazó esa interpretación y respondió: "Bien, es un mundo nuevo. Es la misma Constitución".

¿Qué otros países tienen ciudadanía por nacimiento?

Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos es uno de los pocos grandes países que conceden ciudadanía por nacimiento.

Sin embargo, más de 30 naciones aplican el principio del jus soli de manera automática y prácticamente sin restricciones. Entre ellos figuran Argentina, Brasil y México, así como la mayoría de los países de Centroamérica.

EE.UU. y Canadá son las únicas naciones consideradas economías desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional que mantienen una forma de ciudadanía por nacimiento mayoritariamente irrestricta.

Otros países, como el Reino Unido y Australia, aplican modelos modificados en los que la ciudadanía por nacimiento se concede automáticamente si al menos uno de los padres es ciudadano o residente permanente.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más