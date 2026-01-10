Getty Images Donald Trump evalúa distintas alternativas para quedarse con Groenlandia.

Donald Trump quiere apoderarse de Groenlandia y la Casa Blanca ha confirmado que todas las opciones están sobre la mesa, incluso la del uso de la fuerza.

De todos modos, la operación militar es solo una de las opciones económicas y políticas que está evaluando el gobierno estadounidense, debido a que implicaría el ataque de un miembro de la OTAN a otro.

Una medida de este tipo representaría un escenario de pesadilla para la alianza transatlántica, y probablemente una amenaza existencial.

El presidente estadounidense sostuvo en varias ocasiones que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, alegando sin pruebas que está "repleta de barcos rusos y chinos por todas partes".

Con la ayuda de expertos estadounidenses, británicos y daneses, analizamos las diversas opciones que Trump podría estar considerando y los posibles argumentos para cada una de ellas.

Getty Images Trump podría estar analizando diversas opciones sobre Groenlandia.

Operativo militar

Analistas de defensa aseguran que una operación relámpago para tomar Groenlandia podría llevarse a cabo con relativa facilidad, aunque las consecuencias serían monumentales.

Aunque geográficamente es inmensa, la población de Groenlandia es de tan solo unos 58.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un tercio se concentra en Nuuk, la capital, y la mayor parte del resto vive en la costa occidental.

El territorio no cuenta con fuerzas armadas propias. Dinamarca es responsable de su defensa, pero dispone de recursos aéreos y navales limitados para cubrir un territorio tan extenso.

Grandes extensiones están vigiladas únicamente por la Patrulla Sirius, una unidad de operaciones especiales danesa que se desplaza principalmente en trineos tirados por perros.

Sin embargo, Dinamarca ha aumentado significativamente el gasto en defensa en las regiones del Ártico y el Atlántico Norte, incluida Groenlandia, durante el último año.

Getty Images Si bien ocupa largas extensiones de tierra, Groenlandia está escasamente poblada.

El gran tamaño, su escasa población y la falta de un ejército propio la convertirían en un objetivo fácil para Estados Unidos, que ya cuenta con más de 100 militares permanentemente estacionados en la base de Pituffik, en el extremo noroccidental de Groenlandia.

Esta base podría, en teoría, servir como centro logístico para futuras operaciones.

La instalación existe desde la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas estadounidenses se desplegaron en la isla para establecer bases militares y estaciones de radio, después de que los nazis ocuparan Dinamarca.

Hans Tino Hansen, experto danés en seguridad y director ejecutivo de Risk Intelligence, explicó cómo podría desarrollarse una operación estadounidense para tomar Groenlandia.

Según Hansen, la 11 División Aerotransportada con base en Alaska, que incluye dos brigadas árticas capaces de realizar misiones de paracaidismo o con helicópteros, sería la "capacidad principal" en cualquier invasión, "apoyada por la fuerza aérea y la armada".

Esta evaluación fue respaldada por Justin Crump, oficial de la reserva del ejército británico y director de la empresa de análisis de riesgos e inteligencia Sibylline.

Getty Images La bandera de Groenlandia aparece en las manifestaciones contra Trump.

"Estados Unidos tiene un poder naval abrumador y la capacidad de transportar un número considerable de tropas", afirmó. "Se podría transportar fácilmente en un solo vuelo la cantidad de tropas suficiente para que hubiera un soldado por cada pocos habitantes".

Crump añadió que esta opción sería despiadada, pero también potencialmente incruenta, ya que es probable que haya poca resistencia.

Sin embargo, en Estados Unidos, varios exfuncionarios y analistas de defensa sostienen que una operación militar es extremadamente improbable, dadas sus profundas implicaciones para las alianzas entre Estados Unidos y Europa.

"Eso iría claramente en contra de todo el derecho internacional", declaró Mick Mulroy, exinfante de marina, oficial paramilitar de la CIA y subsecretario adjunto de Defensa. "No solo no representan una amenaza para Estados Unidos, sino que son un aliado con el que tenemos un tratado".

Si la Casa Blanca comenzara a considerar una opción militar, Mulroy sostiene que posiblemente encuentre resistencia por parte de los legisladores, quienes podrían invocar la Ley de Poderes de Guerra, diseñada para limitar la capacidad del presidente de declarar la guerra sin la aprobación del Congreso, para impedirlo.

"No creo que haya ningún apoyo en el Congreso para destruir la alianza de la OTAN", afirmó.

Comprar Groenlandia

Estados Unidos tiene recursos económicos suficientes, pero Groenlandia no está en venta, según repiten tanto Nuuk como Copenhague.

Citando a un legislador y a una fuente familiarizada con las conversaciones, CBS, socio informativo de la BBC en Estados Unidos, informó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comunicó a miembros del Congreso que la compra era la opción preferida por el gobierno.

Pero incluso si Groenlandia quisiera ser vendida, una transacción de este tipo sería sumamente complicada.

Cualquier fondo tendría que ser aprobado por el Congreso y la adquisición de Groenlandia, mediante un tratado, requeriría el apoyo de dos tercios del Senado, algo que, según los expertos, sería difícil de conseguir.

La Unión Europea también tendría que dar su visto bueno al acuerdo.

Si bien Trump podría, en teoría, intentar llegar a un acuerdo unilateralmente sin la participación de Groenlandia ni del Congreso, los expertos creen que es extremadamente improbable.

La profesora Monica Hakimi, experta en derecho internacional de la Universidad de Columbia, sostiene que "se podría imaginar una situación" en la que Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia acuerden los términos para la transferencia del territorio.

Getty Images Las encuestas dicen que muchos groenlandeses están a favor de la independencia de Dinamarca, pero pocos desean formar parte de Estados Unidos.

"[Pero] para que sea completamente compatible con el derecho internacional, dicho tratado probablemente también tendría que incluir la participación de Groenlandia en aras de su autodeterminación", añadió.

No se sabe cuánto podría costar la compra de la isla. Esto podría complicar las cosas para Trump, quien hizo campaña con la plataforma Estados Unidos First.

La perspectiva de que miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses se gasten en una isla cubierta de hielo podría ser muy mal recibida por sus seguidores de la campaña Make America Great Again (Maga).

Sin embargo, Justin Crump cree que el fracaso en la compra de la isla podría hacer que la opción militar resultara más atractiva para Trump, sobre todo porque su gobierno podría sentirse alentado por la reciente y exitosa operación para arrestar a Nicolás Maduro en Venezuela.

"Él dirá: 'Bueno, solo la vamos a tomar’".

Rubio, quien se reunirá con funcionarios daneses la próxima semana para hablar sobre Groenlandia, dijo que Trump "no es el primer presidente estadounidense que analiza o considera cómo podríamos adquirir" el territorio.

En 1946, el expresidente Harry Truman, planteó la idea de pagar a Dinamarca US$100 millones en oro para comprar Groenlandia.

Campañas de apoyo

Las encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los groenlandeses desea la independencia de Dinamarca. Sin embargo, también indican que no quieren formar parte de Estados Unidos.

No obstante, ese país podría intensificar sus esfuerzos para conseguir el favor de los isleños mediante incentivos financieros a corto plazo o la promesa de futuros beneficios económicos.

De hecho, algunos medios de comunicación estadounidenses ya han sugerido que las agencias de inteligencia estadounidenses han intensificado la vigilancia sobre el movimiento independentista de Groenlandia, intentando identificar a las figuras que apoyarían los objetivos del gobierno de EE.UU.

Imran Bayoumi, experto en geoestrategia del Atlantic Council en Washington D.C. y exasesor político del departamento de Defensa, le dijo a la BBC que una "campaña de influencia" es mucho más probable que cualquier acción militar.

Según explicó, esta campaña podría contribuir a impulsar a Groenlandia hacia la independencia.

Getty Images Groenlandeses marchan en protesta a Trump.

"Luego, después de que Groenlandia declare su independencia, el gobierno estadounidense podría convertirse en socio", afirmó. "El costo de una acción militar es demasiado alto".

Este tipo de asociaciones tienen precedentes.

Estados Unidos, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo similar con las naciones del Pacífico de Palaos, Micronesia y las Islas Marshall, todos países independientes que otorgan a Estados Unidos acceso a derechos de defensa.

A cambio, los ciudadanos de estas tres naciones tienen la oportunidad de vivir y trabajar en Estados Unidos.

Pero esto podría no satisfacer a Trump, quien ya tiene el poder de enviar tantos militares como desee a Groenlandia en virtud de los acuerdos existentes.

Además, un acuerdo de esa naturaleza no otorgaría a Estados Unidos derechos de propiedad sobre las vastas reservas minerales de Groenlandia, que se encuentran bajo el hielo ártico.

El analista danés, Hansen, argumentó que cualquier campaña para "obtener" Groenlandia, sin recurrir a la acción militar, sería infructuosa mientras la población de Groenlandia se oponga a la idea.

Por ahora, ningún partido político en la isla está haciendo campaña para formar parte de Estados Unidos. "Es más probable que Groenlandia vuelva a ser miembro de la Unión Europea", afirmó.

"Además, a la actual administración estadounidense le quedan tres años, mientras que el pueblo de Groenlandia quizás tiene una perspectiva de 1.000".

