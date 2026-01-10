Getty Images Nicolás Maduro fue acompañado por agentes de la DEA a una prisión en Nueva York.

Una semana después de la dramática operación estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, los detalles de la información de inteligencia que rodeó la misión se empiezan a aclarar, aunque aún persisten algunos misterios.

La inteligencia

La misión requirió meses de planificación y recopilación de inteligencia. Se cree que en agosto la CIA envió a un equipo de agentes encubiertos a Venezuela.

Estados Unidos no cuenta con una embajada operativa en el país, por lo que el equipo no pudo usar cobertura diplomática y operaba en lo que en el mundo de la inteligencia se conoce como una "zona restringida". Su objetivo era identificar objetivos y reclutar personas que pudieran brindar ayuda.

Funcionarios estadounidenses han declarado que contaban con una fuente en particular que proporcionó información detallada sobre el paradero de Maduro, lo cual habría sido crucial para la operación.

La identidad de este tipo de fuentes suele estar estrictamente protegida, pero pronto se supo que se trataba de una fuente "gubernamental" que debía estar muy cerca de Maduro y formar parte de su círculo íntimo para saber dónde estaría y cuándo.

Esto ha generado intensas especulaciones sobre quién es y qué le ha sucedido. Sin embargo, su identidad aún no se ha hecho pública.

Toda la inteligencia humana recabada en el terreno se integró en un "mosaico" de información para planificar la operación, en conjunto con inteligencia técnica como mapas e imágenes satelitales.

@realDonaldTrump Maduro fue fotografiado a bordo del USS Iwo Jima esposado, con protectores auditivos y una especie de venda en los ojos.

La misión

La magnitud, la velocidad y el éxito de la operación no tuvieron precedentes.

"Todo funcionó a la perfección. Eso no ocurre a menudo", explica David Fitzgerald, exjefe de operaciones para América Latina de la CIA, quien también participó en la planificación de misiones con el ejército estadounidense.

"No son las tácticas militares las que impulsan la operación, sino la inteligencia".

Alrededor de 150 aeronaves participaron en la misión, con helicópteros volando a tan solo unos treinta metros del suelo para llegar al complejo de Maduro.

Reuters Helicópteros militares estadounidenses sobrevuelan Caracas, con columnas de humo claramente visibles provenientes de los ataques aéreos anteriores.

Sin embargo, aún quedan algunos misterios. Uno de ellos es cómo exactamente Estados Unidos logró apagar las luces en Caracas para permitir la llegada de las fuerzas especiales.

"Las luces de Caracas se apagaron en gran medida gracias a una cierta experiencia que poseemos; estaba oscuro y era peligroso", declaró el presidente estadounidense Donald Trump.

El hecho de que el Comando Cibernético de Estados Unidos recibiera un agradecimiento público por su papel en la operación ha dado lugar a especulaciones de que hackers militares estadounidenses se infiltraron en las redes venezolanas con antelación para desconectar la red eléctrica en el momento preciso, pero los detalles son escasos.

El fallo de las defensas aéreas chinas y rusas también ha generado especulaciones sobre el tipo de tecnología de interferencia o guerra electrónica que Estados Unidos desplegó en el aire para apoyar la operación.

El Comando Espacial de Estados Unidos, que opera satélites, también recibió reconocimiento por crear una "ruta" para que las fuerzas especiales pudieran entrar sin ser detectadas.

Se cree que también se desplegaron drones furtivos. Es probable que los detalles exactos de las capacidades utilizadas permanezcan en secreto, pero los adversarios de Estados Unidos harán todo lo posible para comprender lo sucedido.

La batalla

Quienes planificaron las complejas operaciones afirman que es extraordinario que todo saliera según lo previsto, algo que no suele ocurrir. Un helicóptero fue alcanzado por disparos, pero pudo seguir volando, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó muerto.

Todavía se conocen pocos detalles sobre la batalla que tuvo lugar en el complejo de Maduro, Fuerte Tiuna.

El gobierno cubano informó que 32 de sus ciudadanos murieron a manos de las fuerzas estadounidenses. Se trataba de guardaespaldas proporcionados por Cuba para proteger a Maduro. El país caribeño no solo proporciona guardaespaldas, sino también un amplio apoyo de seguridad al régimen.

"Dentro del perímetro inmediato de Maduro, probablemente no había ningún agente de seguridad venezolano, y en el perímetro exterior quizás una mezcla de ambos", afirma Fitzgerald.

El hecho de que resultaran tan ineficaces también ha suscitado dudas sobre si algunos elementos del régimen facilitaron la misión de alguna manera.

Las fuerzas estadounidenses también lograron llegar hasta Maduro cuando este intentaba encerrarse en una habitación blindada, pero antes de que pudiera cerrar la puerta.

Tenían sopletes y explosivos preparados para abrir la puerta si fuera necesario, pero la rapidez de la detención sugiere, una vez más, un conocimiento increíblemente detallado de la distribución del complejo.

CBS Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, fue blanco de ataques estadounidenses como parte de la operación.

El plan

La CIA llevó a cabo una evaluación clasificada antes de la operación, analizando lo que podría suceder si Maduro era destituido.

Los analistas examinaron varias opciones y, según los informes, llegaron a la conclusión de que trabajar con elementos del régimen existente ofrecía mayores posibilidades de estabilidad que intentar instalar en el poder a la oposición en el exilio.

Esto contribuyó a consolidar la idea de que Estados Unidos debía colaborar con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta.

Se cree que hubo contactos secretos y extraoficiales con elementos del régimen de Maduro antes de la operación para discutir cómo podrían posicionarse las diferentes partes ante los posibles escenarios.

Los detalles exactos de estos contactos siguen siendo un misterio, pero probablemente expliquen en gran medida por qué se llevó a cabo la misión, por qué tuvo éxito y cuál es el plan a seguir.

BBC

