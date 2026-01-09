Getty Images Venezuela anunció la liberación de "un número importante" de presos.

Acusados de terrorismo, conspiración y hasta de traición a la patria, al menos siete dirigentes políticos y líderes sociales detenidos en Venezuela han quedado en libertad en las últimas horas.

Tras el mensaje del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el que anunció la "liberación" de "un número importante de personas", varios de los detenidos recuperaron su libertad.

Entre ellos, la abogada venezolana-española Rocío San Miguel, el excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido en enero de 2025, y el dirigente y periodista Biagio Pilieri, quien estuvo 16 meses privado de su libertad.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que los cuatro españoles detenidos en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, además de Rocío San Miguel, habían quedado sido excarcelados.

"Vuelan ya hacia España los cinco compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación", publicó en X.

Las liberaciones se producen a pocos días del ataque estadounidense que permitió la captura y detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a Nueva York.

"Este día importa porque reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina de abrirse paso", sostuvo María Corina Machado en un mensaje enviado a los familiares de los liberados.

"No descansaremos hasta todos los presos sean libres y hasta que Venezuela un día pueda abrazarse en plena democracia y libertad, que este día les devuelva un poco de paz", agregó Machado, quien lidera la oposición venezolana.

Desde Foro Penal, la ONG venezolana de derechos humanos que presta asistencia jurídica a presos, aseguran tener "grandes expectativas de la liberación de todos los presos políticos", ha dicho su presidente, Alfredo Romero, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Sin embargo, se muestran cautelosos de que no se trate "de un simple gesto y una ficción de liberación de personas y luego encarcelación de otras. Esperemos que esto sea el comienzo del desmantelamiento del sistema represivo en Venezuela", añadió Romero.

Getty Images El Helicoide es uno de los centros de detención más temidos en Venezuela.

El anuncio realizado por Jorge Rodríguez, quien además de presidir el Parlamento es hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibido con entusiasmo por los familiares de los detenidos, a pesar de que no precisaron nombres ni el número de presos que serían excarcelados.

Diego Casanova, de la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos, remarcó a la prensa que el anuncio se hizo con manto de "opacidad", lo que en un primer momento generó incertidumbre.

Hasta el 5 de enero, en Venezuela había 806 dirigentes políticos, militares y líderes sociales detenidos, según Foro Penal.

La mayoría de ellos habían sido arrestados en los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, especialmente después de que Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de las elecciones presidenciales de 2024 en medio de denuncias de fraude.

El gobierno de Maduro es cuestionado por la detención arbitraria de los opositores a su gestión.

Jorge Rodríguez dio a entender que la medida no responde a negociaciones con el gobierno de Trump sino que es un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país".

En las últimas horas circularon rumores sobre el posible cierre de uno de los centros penitenciarios más emblemáticos de Caracas, el Helicoide, después de que Trump anunciara el miércoles el fin de lo que describió como "una cámara de tortura" en la capital venezolana.

¿Quiénes son las personas liberadas y qué se sabe de ellas?

Rocío San Miguel

"Rocío ya está en libertad", confirmó su abogada a la agencia AFP.

Hace casi dos años, en las redes sociales decenas de venezolanos se preguntaban "dónde está Rocío", después de conocerse la detención de Rocío San Miguel, una reconocida activista de derechos humanos del país.

Dos años después de su arresto, ocurrido el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía, mientras intentaba abordar un vuelo junto con su hija, según la misión Investigación sobre Venezuela de Naciones Unidas.

Tras haber estado detenida en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, San Miguel quedó este jueves en libertad.

Es abogada, experta en asuntos militares y presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental dedicada al seguimiento desde la sociedad civil de temas de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas en Venezuela.

Fue acusada por las autoridades de Maduro de "terrorismo", "conspiración" y "traición a la patria", por su presunta vinculación con una trama para atentar contra el gobernante venezolano ahora detenido en EE.UU..

De acuerdo con Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, su arresto era considerado una "detención orquestada" que buscaba silenciar a una de las mayores expertas en temas militares del país.

Familiares de San Miguel han señalado que ella llegó a estar incomunicada y que durante su detención se le impidió el acceso a una defensa de su elección.

Enrique Márquez

Getty Images Enrique Márquez se presentó como candidato presidencial en las últimas elecciones.

"Ya terminó todo", le dijo Enrique Márquez a su esposa, en el primer abrazo juntos inmediatamente después de ser liberado.

Márquez, excandidato presidencial en 2024, ha sido uno de los primeros en quedar en libertad, junto al exdiputado Biagio Pilieri, detenido el 28 de agosto de 2024 y recluido en El Helicoide.

A ambos se los vio en la calle en un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, emocionados hasta las lágrimas, en el momento del reencuentro con sus familiares.

Ingeniero de profesión y docente de la Universidad de Zulia, Márquez llegó a disputar la presidencia después de una larga carrera política, que incluyó haber sido el rector del Consejo Nacional Electoral del país.

Además, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, una escisión de la histórica Acción Democrática. Pero, a los pocos meses de la elección presidencial, a Márquez lo interceptaron cuatro hombres armados vestidos de civil, que lo llevaron a prisión.

Tras el arresto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sostuvo que Márquez habría impulsado la propuesta de celebrar la jura como presidente de Edmundo González Urrutia, en una embajada venezolana en el exterior.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en noviembre que sus condiciones de detención estaban marcadas por "la falta de comunicación" con sus familiares y "la ausencia de información sobre sus condiciones de detención".

Biagio Pilieri

Getty Images Biagio Pilieri, quien aparece en esta imagen junto a María Corina Machado y a la dirigente opositora Delsa Solórzano, fue durante una década diputado a la Asamblea Nacional.

El periodista y coordinador nacional del partido democristiano Convergencia llevaba un año y cuatro meses en prisión después de que fuera encarcelado tras las elecciones de 2024.

Fue uno de los primeros en ser liberados junto al excandidato presidencial Enrique Márquez de la prisión de El Helicoide.

En un video compartido en redes sociales tras su liberación puede verse a Pilieri emocionado abrazándose a sus familiares.

Después de ser alcalde de Bruzual, Pilieri fue durante una década diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Yaracuy.

Pilieri es también un hombre cercano a María Corina Machado, quien luego de saberse que había sido detenido se refirió a él en estos términos: "Biagio es un gran amigo y aliado, un hombre que cuando da su palabra, se compromete. Él sabía el riesgo que corría y aun así acompañó hoy a los venezolanos en Caracas como un testimonio de responsabilidad y de entrega con esta causa".

Los presos españoles

Junto a la hispanovenezolana Rocío San Miguel, otros cuatro presos españoles han sido liberados, según confirmói el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

Se trata de Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona.

Adasme y Basoa fueron detenidos en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas, y acusados de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia español, algo que la Moncloa desmintió.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo entonces que tenían la intención de comprar armas y cometer asesinatos y que formaban parte de una supuesta conspiración terrorista para matar a Nicolás Maduro.

Según sus familias, habían viajado a Venezuela por turismo. La detención de ambos se produjo en medio de una crisis diplomática entre España y Venezuela después de que la ministra de Defensa española calificara de "dictadura" al gobierno chavista.

Miguel Moreno Dapena, marino y periodista canario, fue detenido en junio de 2025 cuando iba a bordo del barco N35 junto a otros ocho tripulantes en una búsqueda de barcos naufragados en la Segunda Guerra Mundial.

El barco se encontraba en aguas en litigio entre Venezuela y Guyana y en plena escalada de tensión por el conflicto territorial del Esequibo.

Ernesto Gorbe Cardona es exgerente de una empresa de telefonía y fue detenido en diciembre del 2024. Se le acusó de tener su visado vencido. Su nombre figuraba entre los listados de españoles encarcelados por causas políticas o sin garantías procesales plenas.

Larry Osorio Chía

El sargento mayor de segunda del Ejército Nacional Bolivariano Larry Osorio Chía llevaba encarcelado más de cuatro años por presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio.

Padre de seis hijos, fue detenido en agosto de 2021 y liberado este viernes de la prisión de El Helicoide.

Osorio Chía es hermano de Rubén Darío, militar retirado que participaba como activista de derechos humanos en la ONG Fundaredes.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que Osorio Chía fue detenido cuando las autoridades lanzaron una persecución contra esa ONG. Al no dar con su hermano, alegan, detuvieron al militar.

El director de esa ONG, José Javier Tarazona Sánchez, también se encuentra detenido.

BBC

Un cambio ante la disidencia

Por Norberto Paredes, enviado especial en Caracas

Este jueves, el nuevo gobierno venezolano sorprendió al país con un anuncio que pocos anticipaban: la liberación de un número importante de presos recluidos en la temida cárcel de El Helicoide y en otros centros de detención.

Más allá de ser una buena noticia para los familiares de los detenidos —y para la libertad de expresión en Venezuela, dado que muchos de estos reclusos son considerados por la oposición como presos políticos por haber sido críticos del gobierno de Nicolás Maduro—, la decisión parece apuntar a algo más profundo.

La liberación representa, sin duda, un cambio significativo, o al menos un intento de cambio, en la forma en que la llamada revolución bolivariana ha tratado históricamente a la disidencia.

El anuncio se produce, además, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que había "dado órdenes para cerrar esa prisión", que se había convertido en uno de los símbolos más notorios de la represión política en el país.

Este contexto ha generado interrogantes tanto dentro de la oposición como entre sectores del chavismo. ¿Se trata de una decisión soberana del nuevo liderazgo venezolano o de una orden directa emanada desde la Casa Blanca?

Más allá de quién dio la instrucción y de quién ejerce hoy el poder real en el país, surge una pregunta clave para el futuro inmediato de Venezuela: ¿hasta qué punto está dispuesta Delcy Rodríguez a impulsar reformas?

La respuesta podría marcar el inicio de una nueva etapa política o confirmar que se trata únicamente de un gesto puntual en medio de una profunda crisis.

BBC

