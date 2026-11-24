Hamza Z. H. Qraiqea / Anadolu via Getty Images La ONU estima que las fuerzas israelíes lanzaron más de 200.000 toneladas de explosivos sobre Gaza en casi dos años (foto de archivo).

Gaza se ha convertido en "un vertedero tóxico", con más del 99% del territorio palestino mostrando indicadores de contaminación ambiental por ataques militares israelíes, según un nuevo informe de la organización benéfica Oxfam.

Según el documento, los metales pesados, los residuos de explosivos, el amianto procedente de edificios destruidos, las dioxinas y los contaminantes biológicos representan una amenaza para los palestinos en la actualidad y, potencialmente, durante las próximas décadas.

El director ejecutivo de Oxfam Internacional, Amitabh Behar, afirmó que el impacto en Gaza "habrá degradado fundamentalmente las condiciones ambientales necesarias para la seguridad y la supervivencia humanas".

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En respuesta, la embajada israelí en el Reino Unido afirmó que el informe "no cumple con los estándares profesionales".

Behar también acusó a Israel de "crímenes de guerra ambientales" como parte de un "genocidio en curso en Gaza".

Israel ha rechazado las acusaciones de genocidio, que se debaten en la Corte Internacional de Justicia, calificándolas de infundadas y distorsionadas.

El gobierno israelí sostiene que su campaña militar en Gaza es un acto de autodefensa contra Hamás en respuesta al ataque mortal perpetrado por este grupo contra Israel el 7 de octubre de 2023, y que toma medidas para mitigar los daños a la población civil.

Anadolu via Getty Images El informe indica que el 99% de Gaza presenta indicadores de posible contaminación ambiental.

200.000 toneladas de explosivos

Oxfam y el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS), con sede en el Reino Unido, utilizaron imágenes satelitales, teledetección, análisis espacial y otros datos de código abierto para llegar a sus conclusiones.

Es el informe más completo hasta la fecha sobre los graves impactos ambientales causados por tres años de intensa guerra en Gaza.

El documento detalla cómo las municiones utilizadas en los severos bombardeos israelíes, así como los escombros de los edificios e infraestructuras destruidos, tienen un impacto en el medio ambiente.

En febrero, un relator especial de la ONU declaró que se lanzaron más de 200.000 toneladas de explosivos sobre Gaza en casi dos años, "el equivalente a la energía total de aproximadamente 13 bombas nucleares como la de Hiroshima".

En 2025, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estimó que las operaciones militares de Israel, que destruyeron viviendas e infraestructuras, habían generado más de 61 millones de toneladas de escombros en todo el territorio.

Aproximadamente el 15% presentaba un alto riesgo potencial de contaminación por materiales peligrosos.

AFP via Getty Images Solo se ha retirado una pequeña fracción de los más de 60 millones de toneladas de escombros en Gaza.

Enfermedades en aumento

"Habrá consecuencias crónicas para la salud a largo plazo porque muchos de estos contaminantes persisten en el medio ambiente", declaró a la BBC Lama Abdul Samad, autora del informe de Oxfam.

Según ella, tanto ahora como en el futuro, es probable que los habitantes de Gaza sufran un aumento de las enfermedades respiratorias, diferentes tipos de cáncer, daños en los órganos y un incremento de las malformaciones congénitas y en muerte infantil.

Con las seis plantas de tratamiento de aguas residuales fuera de servicio en Gaza, las aguas residuales sin tratar contaminan actualmente las aguas subterráneas y el mar Mediterráneo.

El impacto en la salud se ha visto agravado recientemente por las fuertes tormentas invernales, que provocan que el agua de lluvia se mezcle con las aguas residuales y fluya por las calles y los campamentos donde viven las personas desplazadas.

A menudo resulta imposible determinar los tipos y niveles de contaminación debido a la destrucción de los laboratorios de Gaza y a las restricciones israelíes para la entrada de equipos de análisis especializados y científicos.

BBC News se ha puesto en contacto con el ejército israelí para obtener declaraciones al respecto.

El PNUMA afirmó que las preocupaciones de seguridad también impidieron que su personal experto viajara anteriormente a Gaza.

El informe de Oxfam exige que se lleve a cabo una evaluación ambiental completa e independiente en Gaza para identificar los riesgos de contaminación antes de la limpieza.

Asimismo, señala que se debe prestar especial atención a la protección de los trabajadores involucrados.

La embajada israelí criticó duramente el informe, argumentando que se basaba en imágenes satelitales "y en suposiciones no verificadas, y que su metodología carece del rigor académico necesario para resistir un escrutinio serio".

Para Israel, el texto de Oxfam extraía conclusiones sobre el suelo y las aguas subterráneas de Gaza sin tener en cuenta la excavación de cientos de kilómetros de túneles por parte de Hamás, lo que lo convertía en un documento fundamentalmente defectuoso.

"El grupo de edad más afectado son los niños"

Los médicos de Gaza ya han reportado un aumento de las infecciones respiratorias agudas causadas por el polvo y la contaminación provenientes de edificios destruidos y de personas desplazadas que queman plástico, trapos y cartón para calentarse y cocinar.

Las enfermedades gastrointestinales están relacionadas con el agua insalubre y las malas condiciones sanitarias.

El doctor Alaa Abu Hajar, dermatólogo palestino, declaró a la BBC que había observado un aumento de cinco veces en las enfermedades crónicas de la piel desde el comienzo de la guerra.

Atribuyó este hecho a la contaminación ambiental, a las condiciones de vida insalubres y al hacinamiento en las tiendas de campaña y los campos de desplazados.

"Hay roedores, basura y aguas residuales esparcidas por las calles", afirma.

"Lamentablemente, el grupo de edad más afectado son los niños".

BBC El Dr. Alaa Abu Hajar ha observado un aumento de cinco veces en las enfermedades crónicas de la piel desde el comienzo de la guerra.

Críticas condiciones para producir alimentos

Los agricultores y los pescadores afirman que la contaminación del suelo y del mar les impide producir alimentos seguros.

"Las aguas residuales se vierten al mar sin tratamiento alguno, lo cual es un gran desastre", se queja el pescador Abu al-Abed Sultan.

"También se arrojan escombros de casas destruidas al mar. Cuando echamos las redes, recogemos escombros y basura. Esto daña el medio ambiente marino; los peces se ven afectados, al igual que los pescadores".

Según el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, al menos 74.746 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra en Gaza.

La ONU afirma que la situación humanitaria sigue siendo crítica.

Israel ha condicionado la reconstrucción a gran escala de Gaza al desarme total de Hamás y otros grupos armados palestinos.

En julio de este año, Hamás aceptó un plan presentado por la Junta de Paz, liderada por Estados Unidos, para entregar sus armas a cambio de la retirada de las tropas israelíes.

Sin embargo, el gobierno israelí afirmó que la propuesta era insuficiente.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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