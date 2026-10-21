BBC Springfield, en el suroeste de Ohio, saltó a la palestra en 2024 cuando Trump dijo que los inmigrantes haitianos se comían a "los perros y los gatos".

*Advertencia: esta historia contiene algunos detalles perturbadores.

En esta reñida campaña para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, la pequeña ciudad de Springfield, Ohio, se ha convertido en un símbolo de un país moderno. Pero es un símbolo que cambia drásticamente según quién lo describa.

Para el presidente Donald Trump, Springfield representa la esencia de los problemas de Estados Unidos derivados de años de inmigración descontrolada.

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En el pasado, repitió la falsa afirmación de que los inmigrantes haitianos se comían las mascotas en la ciudad.

"En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que llegó se está comiendo a los gatos. Se están comiendo… se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí", dijo en 2024 en el debate presidencial contra Kamala Harris.

Hoy las cosas, afirma, son distintas y asegura que por su campaña de deportaciones masivas los residentes están "recuperando su ciudad".

Pero para otros, Springfield representa un ciclo bien conocido en la historia de la América moderna: el declive de la industria tradicional, seguido de un aumento repentino de la inmigración impulsado por viviendas baratas y mano de obra mal pagada.

Es una historia que se repite en todo el país.

BBC La familia de Pierre Damas Bel atribuyó su muerte al malestar por tener que llevar un monitor de su ubicación en el tobillo.

La historia de Pierre

Pierre Damas Bel, de 20 años, llegó a Springfield en 2024 para reunirse con su padre y su madrastra.

Huyó de su Haití natal asolado por la inestabilidad política y la violencia de las pandillas.

Ingresó a Estados Unidos con permiso del gobierno, gracias a un programa ya extinto de la era Biden para migrantes que esperaban en México.

Según un amigo de la familia, Bel recibió entonces un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que otorga a las personas que han pasado un proceso de verificación el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El TPS suele durar 18 meses, pero se renueva periódicamente, a menudo durante años, si el peligro en el país de origen persiste.

Bel aspiraba a forjarse una vida en suelo estadounidense, según contó su amigo.

Era un estudiante sobresaliente, un atleta talentoso y cadete en un programa de secundaria que preparaba a estudiantes para convertirse en oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Pero en junio, la Corte Suprema ratificó la decisión del gobierno de Trump de poner fin al TPS para unos 350.000 haitianos en Estados Unidos.

A Bel se le indicó que se presentara en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde le colocaron un monitor de tobillo que se utiliza para rastrear a los migrantes que enfrentan una posible deportación.

Escribió en Instagram que sentía "vergüenza y humillación" por tener que llevar la tobillera.

El 31 de agosto, aparcó su coche a un lado de la autopista cerca de Springfield, se adentró en el tráfico mientras carros pasaban a gran velocidad y murió.

Su familia atribuyó su muerte a la incomodidad que sentía al tener que llevar el monitor electrónico en el tobillo. Su padre contó a medios locales que algunos compañeros de escuela se burlaban de él por la tobillera.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las preguntas de la BBC sobre el caso de Bel. Mientras que el ICE rechazó tener responsabilidad sobre su muerte.

"Permanecer en el país ilegalmente, tratando de evitar la deportación, es una elección. Irse con un vuelo gratuito a casa y US$2.600 también es una elección", declaró un portavoz a los medios estadounidenses a principios de este año cuando se le preguntó sobre el caso.

Reuters El padre de Pierre contó que sus compañeros se burlaban de él por la tobillera electrónica que tenía en su pierna.

En las semanas previas a su muerte, Bel asistió a un centro de apoyo en Springfield para haitianos que enfrentaban una posible deportación.

Su cofundador, Viles Dorsainvil, declaró a la BBC que Bel estaba en proceso de presentar una moción solicitando al ICE que retirara la tobillera.

"Fue dos veces a las instalaciones del ICE… rogándoles que le quitaran el monitor electrónico", dijo. "Hizo todo lo correcto para estar aquí hasta que le pusieron el dispositivo".

En total, la administración Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de un millón de inmigrantes de 13 países. Estos cambios provocaron que muchos pasaran de tener estatus legal a ser inmigrantes indocumentados de la noche a la mañana.

En 2024, Trump convirtió la seguridad fronteriza y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados en promesas centrales de su campaña electoral.

Las encuestas sugieren que la política fronteriza sigue contando con un fuerte apoyo entre los republicanos, pero la naturaleza de su campaña de control migratorio ha experimentado una caída en el respaldo este año.

Ohio es un estado clave

Ohio se ha convertido en un estado clave en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato, y uno de los dos escaños del Senado que actualmente ocupan los republicanos está en juego.

Trump ya ha visitado el estado dos veces en un intento por movilizar a los votantes y contrarrestar la caída en sus índices de aprobación.

En un mitin celebrado a principios de este mes en Youngstown, Ohio, Trump volvió a sacar a colación el tema de Springfield.

"Hay un pueblito, un pueblito precioso en Ohio, donde dejaron a unos 35.000 haitianos. Bueno, los están sacando y casi se habrán ido, y les estamos devolviendo su pueblo", dijo entre aplausos.

La administración Trump anunció por primera vez en junio de 2025 que eliminaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, y la consiguiente batalla legal llegó hasta la Corte Suprema, que falló a su favor en verano.

Reuters Los hatianos huyeron del país tras el devastador terremoto en 2010 y luego durante la ola de violencia de 2021, que aún perdura.

"La T de TPS significa TEMPORAL, pero muchas de estas designaciones se convirtieron de facto en amnistía", declaró James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, tras el fallo judicial.

"Esto representa una victoria para el estado de derecho y el sentido común", añadió.

En una publicación en redes sociales en agosto, el Departamento de Seguridad Nacional compartió un video de haitianos encadenados, vestidos con uniformes blancos, siendo conducidos a un vuelo de deportación.

El video, acompañado de música alegre, les decía a los haitianos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) había expirado: "¡VÁYANSE INMEDIATAMENTE!".

La administración Trump ha declarado que está llevando a cabo operativos policiales en Springfield para garantizar la seguridad de los estadounidenses.

También ha argumentado que Haití es lo suficientemente seguro como para regresar.

El país está sujeto a la alerta de peligro de nivel 4, la más alta del Departamento de Estado de EE. UU., que consiste en "No viajar".

Huyendo de la violencia en Haití

En Springfield aún se aprecian los vestigios de décadas de declive económico, a través de fábricas cerradas y casas tapiadas.

Esta parte del medio oeste estadounidense se vio gravemente afectada por la desindustrialización del siglo pasado, cuando aquellos que perdieron sus empleos en sus otrora prósperas fábricas buscaron trabajo en las costas o emigraron a los estados del sur, de clima más cálido.

En los últimos cinco años, una población haitiana estimada en alrededor de 20.000 personas llegó a la ciudad. Muchos huyeron del devastador terremoto de 2010. Otros abandonaron Haití en 2021 durante la violencia y los disturbios que siguieron al asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Esto significó un rápido aumento de la población de Springfield. Gracias a su estatus legal bajo el TPS, muchos haitianos consiguieron trabajos mal pagados en fábricas y almacenes de distribución.

BBC Rick Johnson es un firme defensor de la campaña de deportación del ICE.

Rick Johnson, que sirvió en la Infantería de Marina, tiene un porche adornado con banderas. La bandera estadounidense ondea cerca de una de la Armada y otra de la Infantería de Marina.

Su esposa prestó servicio en la Armada mientras él estaba en la Infantería de Marina en Camp Pendleton, California. Fuera de su servicio militar, ha vivido en Springfield toda su vida. Dejó claro que apoya firmemente la campaña de deportación del ICE.

"Sabes de lo que hablamos", dijo. "Amamos a Estados Unidos, amamos a los estadounidenses, a cualquier tipo de estadounidenses, pero en cierto modo tienes que ser estadounidense".

Johnson se mudó a este barrio hace una década, pero comentó que la desaparición de la industria ha dejado gran parte de la zona deshabitada.

"Han demolido todas las casas a mi alrededor; prácticamente no tengo vecinos", dijo.

"No me molestan"

"Los únicos vecinos que tengo son haitianos que viven aquí, y la verdad es que no me molestan".

Se mudaron hace unos cuatro años, añadió Johnson, "pero son muchos". Hizo referencia a "los problemas de conducción".

Esta opinión es compartida por otros residentes de Springfield: la percepción de que los accidentes de tráfico aumentaron tras la llegada de la comunidad haitiana.

En 2023, Aiden Clark, un niño de 11 años, falleció cuando el autobús escolar en el que viajaba se volcó tras una colisión con una furgoneta.

El conductor de la furgoneta, Herman Joseph, originario de Haití, no tenía permiso de conducir estadounidense válido y fue encarcelado.

El padre de Aiden, Nathan Clark, habló posteriormente en una reunión de la Comisión Municipal de Springfield, donde denunció que la muerte de su hijo estaba siendo usada como una "herramienta política" para avivar el sentimiento antiinmigrante, y agregó que su hijo murió accidentalmente.

La preocupación de Johnson radica en las cifras y la velocidad del cambio.

"En realidad, es la cantidad", declaró a la BBC.

"Si vienes aquí, debes venir legalmente. El estatus de protección temporal ya no existe… es hora de irse".

BBC En los últimos cinco años, una población haitiana estimada en alrededor de 20.000 personas llegó a Springfield.

En una tienda de comestibles cercana, dirigida por Paschur Castelly, que abandonó Haití hace 20 años, la mayoría de los estantes están vacíos, a excepción de los que venden velas religiosas y cuadros enmarcados de santos católicos, populares entre esta devota comunidad.

"No puedo comprar mercancía nueva porque no viene gente", dijo.

"Entonces, nuestras comunidades tienen médicos, ingenieros… vinimos aquí para tener una vida mejor, para ayudar a nuestra familia en Haití, ¿sabes? Nuestro país no nos ofrece seguridad."

Tras 20 minutos en la tienda, llegó el primer cliente. El hombre, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que llevaba tres años trabajando en un almacén.

Pero, al igual que otros que han perdido el TPS, es probable que esto signifique que también ha perdido el derecho a trabajar.

Mientras charlaba con Castelly, se subió la pernera derecha del pantalón y dejó al descubierto un gran monitor electrónico en el tobillo.

ICE ha declarado que estas medidas forman parte de su programa de Alternativas a la Detención.

"Me dieron a elegir: llevar el monitor electrónico en el tobillo e informar cada dos semanas, o firmar la orden de deportación", dijo.

Al salir de la tienda, Castelly cerró la puerta, que ahora mantiene bajo llave.

Cuando una vecina nos vio y temió que fuéramos una redada de ICE, gritó para preguntar si Castelly estaba bien.

Fue una muestra de hasta qué punto esta ciudad sigue siendo un símbolo de dos versiones de Estados Unidos años después de que Trump la pusiera en el centro de la atención nacional, y semanas antes de que los votantes acudan a las urnas para definir el resto de su presidencia.

Con información adicional de Gringo Wotshela.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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