Getty Images La cantante y actriz acaba de terminar de filmar la quinta temporada de Only Murders In The Building en Londres.

Selena Gomez asegura que vapear nicotina ha cambiado la manera como suena su voz

"No voy a poder cambiar mi voz (de nuevo). Vapeaba mucha nicotina", afirmó la cantante de 34 años en una publicación en Instagram el domingo.

"Dejar la nicotina es muy difícil y solo quería decir que, si estás pasando por eso o incluso estás pensando en empezar a vapear, no vale la pena", añadió.

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"Es una tontería y me cambió la voz", dijo entre risas. "Así que, si no les gusta cómo suena mi voz, lo entiendo perfectamente. No me importa. Simplemente no me escuchen".

La cantante y actriz, que padece lupus, una enfermedad autoinmune crónica, ya había dado a entender que la enfermedad también podría estar afectando a su voz.

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram en diciembre, le preguntaron por esos cambios. "A veces pasan cosas. Me pongo rara. A veces siento como si se me hinchara la garganta por dentro. Eso es todo", respondió.

Los brotes de lupus pueden provocar inflamación alrededor de la laringe, lo que puede hacer que la voz se vuelva ronca o suene más forzada, de forma similar a lo que ocurre con un resfriado.

La voz de Gómez también se ha vuelto más grave con los años, algo habitual.

Sin embargo, algunos fans han prestado especial atención a este cambio y han publicado en YouTube recopilaciones de videos que muestran cómo ha evolucionado su forma de hablar.

En otro video publicado en Instagram, la estrella de "Only Murders in the Building" contó que había dejado de fumar recientemente.

"Estoy muy contenta de haberlo dejado y espero poder seguir así", dijo.

"Es muy difícil, pero sé que, si estás pasando por algo así, tú también puedes superarlo. Es horrible".

Selena Gomez / Instagram La estrella hizo su confesión en una historia de Instagram.

Efectos secundarios

Cada vez hay más pruebas de los efectos secundarios del vapeo, aunque todavía se desconocen sus consecuencias a largo plazo.

Un informe reciente elaborado por médicos relacionó el vapeo con problemas respiratorios, sibilancias, tos, problemas dentales, insomnio, trastornos de salud mental e incluso síntomas oculares.

Vapear no es inocuo. La nicotina que contienen los cigarrillos electrónicos es muy adictiva, por lo que el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) recomienda que los niños y las personas que no fuman no los utilicen.

Pero los cigarrillos electrónicos también han demostrado ser una herramienta eficaz para dejar de fumar.

El mes pasado, la cantante británica Lola Young dijo que sentía que "le costaba respirar" debido a los efectos del vapeo.

Selena Gomez / Instagram La cantante recibió un trasplante de riñón de su amiga Francia Raisa (izquierda) en 2017.

Gómez reveló que padecía lupus por primera vez en una entrevista con la revista Billboard en 2015.

La revelación llegó después de que cancelara abruptamente su gira de 2013 para ingresar en un centro de rehabilitación y recibir tratamiento.

"Me diagnosticaron lupus y me sometí a quimioterapia", contó a la publicación. "Me aislé hasta que volví a sentirme segura y cómoda".

"De eso se trataba realmente mi descanso. Podría haber sufrido un derrame cerebral".

Los síntomas del lupus incluyen dolor muscular y articular, fiebre, erupciones cutáneas, dolor en el pecho, caída del cabello, problemas renales y fatiga, entre otros.

En 2017, Gómez recibió un trasplante de riñón de su amiga Francia Raisa. La intervención ayudó a que la enfermedad entrara en remisión durante un tiempo. Sin embargo, en su documental de 2022, Selena Gomez: My Mind and Me, la cantante contó que había sufrido un brote en 2020.

Un hábito que muchos le cuestionan

Después de que Gómez hablara de su hábito de vapear, algunas personas cuestionaron su consumo de nicotina por el posible impacto en sus riñones.

"Francia le donó un riñón a esta chica y siguió fumando… ¡vaya!", escribió un usuario en las redes sociales.

"Que alguien sea tan generoso como para donarte un riñón y que luego desarrolles una adicción a la nicotina por vapear es una auténtica locura", comentó otro.

Pero muchos fans salieron en defensa de la estrella y aplaudieron que hablara abiertamente de su adicción.

"Que Selena Gomez sea sincera sobre su adicción a la nicotina nos recuerda que algunos hábitos son más difíciles de dejar de lo que la gente cree", escribió MaxB en X.

"Estoy orgullosa de ella por reconocer su error y querer mejorar", coincidió Em.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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