Peter Macdiarmid/Getty Images Hace 285 años, Handel escribió una obra que otros genios musicales como Mozart han considerado insuperable.

"Creí ver todo el Cielo ante mí y al gran Dios mismo sentado en su trono, con su compañía de ángeles".

Eso habría dicho George Frideric Handel a uno de sus sirvientes tras terminar el "Aleluya", el coro que corona la segunda parte de "El Mesías", el oratorio que compuso en el verano de 1741 y que es mundialmente conocido por su poderoso contrapunto, sus fanfarrias de trompetas, sus repeticiones explosivas y sus crescendos que generan una sensación de apoteosis.

"No sé si estaba en mi cuerpo o fuera de él. ¡Solo Dios lo sabe!", añadió el músico en respuesta a los elogios que le hizo su socio en esta empresa, Charles Jennens, autor del libreto de la obra.

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Estas palabras atribuidas al músico nacido en Halle (Alemania) en febrero de 1685 forman parte de los mitos que han rodeado "El Mesías" durante los últimos 285 años.

Algunos de ellos, junto con una prohibición hoy derogada, han contribuido a consolidar la fama de esta obra maestra, que se ha convertido en la banda sonora de la Semana Santa así como de la Navidad.

En tiempo récord

Handel, quien murió en el Reino Unido en 1759 tras pasar 49 años componiendo música para reyes y nobles, escribió en apenas 24 días —entre el 22 de agosto y el 12 de septiembre de 1741— las más de 250 páginas que conforman la partitura de "El Mesías".

Durante ese tiempo el músico apenas comió y durmió, según relata el escritor austríaco Stefan Zweig en su libro "Momentos estelares de la humanidad".

"Esto fue algo asombroso", afirmó a BBC Mundo Ruth Smith, investigadora independiente de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

"Normalmente le tomaba (a Handel) unas seis semanas componer un oratorio. Durante la composición de 'El Mesías', su productividad media fue de más de 12 páginas de partitura al día", agregó la autora de Handel’s Oratorios and Eighteenth-Century Thought ("Los oratorios de Handel y el pensamiento del siglo XVIII").

Según Zweig, Handel atribuyó esta rapidez a una inspiración divina: "Dios ha estado conmigo", afirmó. Sin embargo, la experta británica ofreció una explicación más terrenal.

"Quizás pudo escribir con tanta velocidad y fluidez porque el libreto llevaba 18 meses sobre su escritorio, porque, como parece probable, la colección de textos que Jennens le ofreció en el invierno de 1739 era 'El Mesías’", apuntó.

"Espero que (Handel) plasme en él todo su genio y habilidad, para que la composición supere a todas sus obras anteriores, así como el tema supera a cualquier otro", escribió Jennens.

Por su parte, el profesor emérito de la Universidad de Texas (Estados Unidos), David Hunter, brindó otra razón para la rapidez del compositor alemán.

"Handel no hacía las copias definitivas. Él entregaba su borrador a los copistas que trabajaban para su amanuense y ellos preparaban la partitura completa y las partes para los músicos y cantantes. Él solo hizo el borrador", explicó a BBC Mundo el autor de The Lives of George Frideric Handel ("Las vidas de George Frideric Handel").

Hiroyuki Ito/Getty Images Expertos aseguran que "El Mesías" es una obra maestra por la perfecta integración no solo entre coro y orquesta, sino distintos géneros como arias y contrapunto.

Una época turbulenta

Handel comenzó la composición de "El Mesías" en un momento delicado de su vida. Algunas de sus últimas óperas no habían obtenido los resultados esperados y cuatro años antes, en 1737, una apoplejía lo había dejado paralizado parcialmente del lado derecho, aunque logró recuperarse tras pasar una temporada en un balneario en el norte de Alemania.

Sin embargo, algunos biógrafos del maestro e instituciones musicales prestigiosas como la Coral del Tabernáculo de Salt Lake City (EE.UU.) o la Orquesta Filarmonía de Madrid (España), señalan en sus sitios web que fueron motivos económicos los que influyeron en su decisión de trabajar en este oratorio, el cual combina textos del Antiguo y Nuevo Testamento para narrar tanto el advenimiento de Cristo, como su muerte y resurrección.

Incluso hay quienes sostienen que Handel aceptó la invitación de unos empresarios irlandeses para presentar su obra en la capital de ese país, Dublín, en abril de 1742, porque sus finanzas estaban tan deterioradas que quería escapar de sus acreedores.

No obstante, los expertos consultados por BBC Mundo consideran que esto es una exageración.

"Ciertamente no tenía dinero en efectivo disponible, pero no estaba en bancarrota", afirmó Smith, quien recordó que el compositor recibía 600 libras como estipendio de la corona británica, equivalentes hoy a US$ 160.000.

Getty Images "El Mesías" fue compuesto para la época de Pascua, pues en la Europa del siglo XVIII se restringían las óperas y obras teatrales durante las fiestas religiosas.

En similares términos se pronunció Hunter: "Las dificultades económicas que tuvo Handel se debieron a la gestión de sus temporadas mixtas de ópera y oratorio durante la década de 1730, que agotaron el dinero que tenía invertido".

Las últimas óperas italianas que el maestro compuso no tuvieron el éxito de taquilla que se esperaba y, además, debió enfrentar la competencia de una compañía rival, explicó el investigador estadounidense.

Según Hunter, estas circunstancias forzaron a Handel a "hacer temporadas mucho más cortas de oratorios, que no requerían contratar cantantes caros durante meses".

"Una temporada de ópera en Londres en 1740 podía costar 16.000 libras (más de US$ 4,2 millones) y aunque tenía dinero invertido, no contaba con suficiente efectivo para financiar una de sus habituales temporadas de representaciones. Dublín solucionó ese problema", apuntó Smith.

Cabe destacar que "el miedo a la bancarrota era mucho mayor entonces que hoy: podías ir a prisión por tus deudas", explicó Hunter.

"En retrospectiva, 'El Mesías' llegó en un período de transición en la carrera de Handel", agregó a BBC Mundo Donald Burrows, profesor emérito de Música de The Open University (Reino Unido).

"Creo que él sabía que, a menos que lograra establecer una nueva relación con las compañías teatrales, su carrera como compositor de óperas había llegado a su fin", remató el investigador británico, considerado una de las autoridades en la vida y obra del compositor alemán.

MIRA TAMBIÉN 8 aportes de la milenaria cultura persa a nuestra vida cotidiana Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años necesitarán un permiso para abandonar su país más de 3 meses Hulton Archive/Getty Images Muchos mitos rodean a "El Mesías". Uno de ellos afirma que el rey Jorge II se puso de pie al escuchar el "Aleluya" y que, por eso, persiste esta tradición en Reino Unido.

Un éxito, pero no de inmediato

"El Mesías" fue estrenado exitosamente el 13 de abril de 1742 en Dublín, de acuerdo con las crónicas de la época. Sin embargo, el recibimiento en Londres no fue igual al principio.

"Algunas personas religiosas se escandalizaron por el hecho de que parte de la historia cristiana se contara en un escenario teatral. No porque no debiera contarse, sino porque los oratorios de Handel se interpretaban en teatros, no en iglesias", explicó Hunter.

No obstante, con el tiempo las objeciones religiosas se disiparon y la pieza comenzó a ganar reconocimiento, en especial gracias a otra leyenda urbana: aquella que asegura que el rey Jorge II se puso en pie al escuchar el vibrante y majestuoso coro del "Aleluya".

A este último mito se le atribuye la costumbre de escuchar esta parte de la obra de pie tanto en teatros y salas de concierto como en lugares de culto en Reino Unido.

"Estas anécdotas se usaron para popularizar la obra. Eran las herramientas de mercadeo que había en la época", afirmó a BBC Mundo Jesús Hidalgo, presidente de la Fundación Schola Cantorum de Venezuela, una de las principales organizaciones corales del país suramericano y la cual tiene entre su repertorio un montaje de "El Mesías".

Paul Buckowski/Albany Times Union via Getty Images Aunque dos terceras partes de la obra versan sobre la Pasión y Resurección de Cristo, en muchos países se interpreta en Navidad.

Pero más allá de los mitos y leyendas, lo cierto es que "El Mesías" —y en particular su "Aleluya"— se ha convertido en una obra maestra admirada incluso por genios como Wolfgang Amadeus Mozart, quien llegó a decir que golpea "como un rayo".

Pero ¿qué la hace tan especial?

"Es una obra de gran belleza y sentido estético, con un profundo dominio del contrapunto, la armonía, los instrumentos y las voces", explicó a BBC Mundo la directora venezolana María Guinand.

"Es una de las grandes obras de la literatura coral universal porque tiene recitativos, arias, coros y partes instrumentales", agregó la directora artística de la Schola Cantorum de Venezuela.

Por su parte, Hunter aportó otra razón: "Su música".

"No diría que es fácil, pero sí es perfectamente ejecutable. Además, puede interpretarse con grandes coros o con conjuntos muy pequeños", dijo.

"Además, estaba el deseo de la gente de cantar esta obra, porque les permite participar de una manera que no podían hacerlo en la iglesia, al menos en una catedral", agregó.

"En una catedral hay un coro profesional y la congregación se limita a cantar unos pocos himnos. Tienes que escuchar lo que hace el coro —y ojalá lo hagan muy bien— y dejarte inspirar por ello. Pero si lo que buscas es una experiencia musical verdaderamente participativa, entonces 'El Mesías' puede ofrecértela", remató.

Artur Widak/NurPhoto via Getty Images El "Aleluya", con su poderoso contrapunto, sus fanfarrias de trompetas, sus repeticiones explosivas, se ha convertido en la parte más reconocida de la creación de Handel.

Aprovechando la oportunidad

Aunque en países como EE.UU., España y en varios latinoamericanos "El Mesías" se presenta durante la temporada navideña, en realidad fue creado para la Semana Santa.

"El Mesías fue concebido para la Pascua. Su libretista dijo muy específicamente que lo había pensado para ser interpretado en la Pascua", afirmó Smith, tras recordar que dos terceras partes de la pieza tratan sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

La biógrafa de Handel aseguró que tanto el músico como el escritor diseñaron la obra para aprovechar una costumbre de la época que le aseguraba una gran audiencia.

"En Inglaterra, en el siglo XVIII, los teatros cerraban durante parte de la Cuaresma y no había obras ni óperas, pero sí podían presentarse oratorios. Si las personas que disfrutaban del teatro no podían ver obras ni óperas, ¿qué era lo más parecido a ese tipo de entretenimiento que tenían? Los oratorios. 'El Mesías' garantizaba el mayor público posible", agregó.

Sobre este asunto Burrows hace unas matizaciones. Así, aunque admitió que hay registros históricos de los deseos de Jennens, el académico británico afirmó que no ocurre lo mismo con las intenciones del músico.

"No tenemos evidencia de por qué Handel compuso específicamente 'El Mesías' ni para cuándo", dijo. Sin embargo, el experto admitió que, mientras vivió, dirigió la obra en varias ocasiones durante la Cuaresma y después de la Semana Santa.

The Print Collector/Getty Images Las óperas italianas que le habían ganado fama ya no atraían a las masas como antes y, por eso, Handel optó por piezas sacras.

¿Por qué se presenta también en Navidad? "Esto ocurrió después de la muerte de Handel. Puede que se deba a que la Pascua no se celebra en una fecha exacta, sino que cambia cada año, a diferencia de la Navidad, y eso dificultaba organizar presentaciones", respondió la experta británica.

Hunter, por su parte, ofreció otra explicación.

"No era tanto Handel quien decidía cuándo se interpretaba, sino la gente que quería interpretarla", indicó.

Para Smith este asunto es algo menor.

"Handel estaba encantado de que la gente pagara por escuchar sus obras, y Jennens, quien era un cristiano muy devoto y deseaba que esta pieza se escuchara en todas partes y a todo momento", aseveró.

BBC

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