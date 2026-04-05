Reuters Uno de los aviones de combate de EE.UU. derribados por Irán es un F-15E Strike Eagle.

"Sano y salvo". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el segundo tripulante del avión de combate derribado por Irán fue rescatado por fuerzas militares estadounidenses este domingo "en territorio enemigo".

El caza F-15E de EE.UU. con dos militares a bordo fue derribado por la artillería iraní este viernes en el sur del país.

El piloto fue rescatado el sábado, mientras que el segundo tripulante se encontraba desaparecido, lo que desató una frenética búsqueda a contrarreloj por parte de fuerzas estadounidenses y de Irán, que incluso ofreció un rescate por su captura.

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Otro avión de combate de EE.UU., un Warthog A-10 que participaba en la misión de búsqueda y rescate junto a dos helicópteros para recuperar a la tripulación, fue atacado, lo que provocó que su piloto se eyectara sobre el golfo Pérsico, donde fue rescatado, según informa la cadena CBS, socia de la BBC en EE.UU.

Irán se ha atribuido el derribo de los dos aviones estadounidenses.

"¡LO HEMOS RECUPERADO! Queridos compatriotas, en las últimas horas, el Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de EE. UU.", afirmó Trump en una publicación en su red Truth Social.

Trump describió al miembro de la tripulación desaparecido como "un coronel muy respetado", y dijo que "este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos".

Según el presidente, las fuerzas estadounidenses "estaban vigilando su ubicación las 24 horas del día", y se mostró encantado de de poder afirmar que "¡ahora está SANO Y SALVO!".

El militar, sin embargo, "ha sufrido heridas, pero se recuperará sin problemas", anunció Trump.

Esta "milagrosa" misión se produce tras el rescate de "otro valiente piloto" ayer, del que Trump afirmó que "no lo confirmamos, porque no queríamos poner en peligro nuestra segunda operación de rescate".

"¡NUNCA DEJAREMOS ATRÁS A UN COMBATIENTE ESTADOUNIDENSE!", escribió el presidente.

Gran despliegue

Funcionarios estadounidenses habían confirmado el sábado a medios del país que el F-15E había sido derribado y que el piloto fue rescatado, pero la Casa Blanca no se había pronunciado oficialmente.

En esa primera operación de rescate, el helicóptero que transportaba al piloto del F-15E rescatado fue, a su vez, alcanzado por fuego de armas ligeras, lo que causó heridas a los miembros de la tripulación a bordo, según dijo la CBS.

Se cree que el tripulante desaparecido podría encontrarse en la zona montañosa de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.

Según medios iraníes, un dron estadounidense que buscaba al tripulante desparecido fue derribado en la provincia de Isfahán, en el sur de Irán por las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Estados Unidos aún no ha confirmado esta información.

Trump no ofreció muchos detalles de cómo se había llevado a cabo la operación de rescate, pero sí dijo que "el Ejército de Estados Unidos envió decenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo", lo que hace pensar que el despliegue fue amplio.

Reuters Según Trump, en la operación para rescatar al segundo tripulante del F-15 participaron "decenas de aviones".

También aseguró que ningún soldado estadounidense había muerto en la operación de rescate lo que, según él "demuestra, una vez más, que hemos logrado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre los cielos iraníes".

Sin embargo, el incidente pone de manifiesto los riesgos a los que siguen enfrentándose las aeronaves estadounidenses e israelíes sobre Irán, a pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump de que EE.UU. tiene el control de los cielos iraníes.

Aún así, este es un momento "de gran alivio" para Trump, analiza la reportera de BBC News desde Dubái, Lorna Gordon, ya que de haber logrado Irán capturar al piloto, Washington se habría enfrentado a una complicada situación de prisioneros de guerra, con Teherán utilizando al militar estadounidense con fines propagandísticos.

Búsqueda contrarreloj

Tras el derribo del F-15E y la desparición del tripulante, EE.UU. e Irán iniciaron una carrera contra el tiempo para localizarlo.

Yadollah Rahmani, gobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el sur de Irán, afirmó que la prioridad es capturar con vida a cualquier miembro de la tripulación estadounidense.

"Quienes logren capturar o eliminar a fuerzas enemigas hostiles recibirán una condecoración especial de la oficina del gobernador", dijo, según un informe de la agencia de noticias semioficial ISNA.

Medios iraníes también informaron que comerciantes de la provincia ofrecían una recompensa de 10.000 millones de tomanes (alrededor de US$66.000) a quien encontrara al "intruso" estadounidense.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló de EE.UU. en su cuenta de X tras conocerse que el avión de combate había sido derribado

"Tras derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que iniciaron ha pasado de ser un 'cambio de régimen' a un simple '¿alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?’", señaló.

El piloto y la tripulación de los aviones de combate estadounidenses están altamente entrenados en caso de que la aeronave sea derribada en "territorio enemigo".

"Su prioridad número uno es mantenerse con vida y evitar ser capturados", explicó a la BBC Jennifer Kavanagh, investigadora principal y directora de análisis militar del grupo de expertos Defense Priorities.

"Por eso están entrenados para —suponiendo que sean físicamente capaces y no estén tan heridos como para no poder moverse— intentar alejarse del lugar de la eyección lo más rápido posible y ocultarse para ponerse a salvo".

También están entrenados en técnicas de supervivencia para poder pasar sin comida ni agua o encontrar recursos en el terreno local durante el mayor tiempo posible, añadió Kavanagh.

Medios de comunicación estatales La BBC habló con un experto que confirmó que los restos visibles en las imágenes ampliamente difundidas en las redes sociales pertenecen a un F-15E de Estados Unidos.

Poca claridad y cuestionamientos

El presidente Trump ha alardeado de conversaciones con el régimen iraní, aunque Teherán ha negado cualquier contacto con su administración.

Cuando se conoció la información del derribo del F-15E, la cadena de noticias NBC señaló que el presidente Donald Trump había afirmado que este incidente no afectaría las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

Según ese medio estadounidense, en una breve entrevista telefónica se le preguntó al presidente si los acontecimientos de este viernes tendrían alguna repercusión y el respondió: "No, en absoluto. No, esto es la guerra. Estamos en guerra".

Sin embargo, el Wall Street Journal informó de que los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego han llegado a un punto muerto, ya que los funcionarios iraníes no están dispuestos a reunirse con sus homólogos estadounidenses.

La posibilidad de que se produzcan bajas estadounidenses, como ha demostrado este incidente, también podría complicar los esfuerzos de Trump para tranquilizar a la opinión pública estadounidense, en particular a aquellos que se han alarmado ante la perspectiva de un conflicto prolongado y caótico en el extranjero, del tipo contra el que Trump hizo campaña.

Algunos comentaristas y expertos políticos ya están cuestionando públicamente la utilidad de poner en riesgo vidas estadounidenses por un conflicto que, en su opinión, tiene objetivos mal definidos y en rápida evolución, así como una estrategia poco clara para poner fin a la guerra.

La administración Trump afirmó inicialmente que su objetivo era destruir el programa nuclear de Irán, pero desde entonces también ha incluido entre sus objetivos la destrucción de la capacidad de misiles balísticos y la armada de Irán, así como la reducción de su apoyo a los grupos proxy de la región.

Las encuestas han mostrado sistemáticamente que la opinión pública estadounidense se opone en general a la guerra y a la gestión de la misma por parte del gobierno de Trump.

BBC

Captura de una video verificado por BBC Verify Captura de un video analizado por BBC Verify que parece mostrar una operación de búsqueda y rescate estadounidense en el sur de Irán.

El primer avión derribado

Análisis de Ione Wells, corresponsal de la BBC

Este es el primer caso conocido de un avión de combate estadounidense derribado sobre Irán durante este conflicto. Tres F-15E fueron derribados por fuego amigo accidental de las defensas aéreas kuwaitíes al principio de la guerra.

¿Por qué es importante?

En primer lugar, esto ocurre después de que Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, hayan sugerido repetidamente que Estados Unidos ha ganado la guerra.

Hegseth y los comandantes militares han hablado de "superioridad aérea" y del deterioro de las defensas aéreas iraníes.

Trump afirmó que Irán "no puede hacer nada" ante los aviones estadounidenses que sobrevuelan su territorio.

Esa retórica ahora parece excesivamente confiada. Esto demuestra que Irán aún conserva -aunque probablemente de forma limitada y muy reducida- la capacidad de defender su espacio aéreo.

En segundo lugar, esto se produce en un momento en que Estados Unidos ha estado amenazando con una mayor escalada, al tiempo que expresaba esperanzas de un acuerdo.

Esto podría usarse como pretexto para acelerar la escalada estadounidense en represalia.

También podría aumentar la inquietud entre la población estadounidense ante el hecho de que cada vez más militares de su país se vean afectados por esta guerra, en un momento en que, según informes, la administración Trump ha estado considerando una posible invasión terrestre, lo que aumentaría significativamente el riesgo para el personal estadounidense.

BBC

Qué rol juegan los F-15 en el conflicto

Getty Images Un avión McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Los F-15 Eagle (Águila) de la Fuerza Aérea de EE.UU. son cazas de doble función diseñados para misiones aire-tierra y aire-aire.

"En Irán, probablemente se hayan utilizado en misiones de defensa aérea para derribar drones y misiles de crucero iraníes", señaló Chris Partridge, analista de sistemas de armas de BBC News.

Explicó que en su función de ataque aire-tierra, el avión es una plataforma de armas capaz de lanzar municiones de precisión guiadas por láser y GPS, así como otras bombas.

La aeronave cuenta con dos tripulantes: el piloto, que maneja el avión, y un oficial de sistemas de armas, que se coloca en el asiento trasero.

El oficial, conocido como "Wizzo", dispone de cuatro pantallas y es responsable de seleccionar los objetivos y asegurarse de que las armas estén programadas correctamente para el perfil de ataque adecuado.

Este sistema de dos tripulantes permite distribuir la carga de trabajo, especialmente en entornos aéreos congestionados donde el piloto intenta evadir amenazas.

Partridge explicó que, aunque aún se desconoce el medio específico para realizar el supuesto derribo de un avión de este tipo por parte de los iraníes, lo más probable es que haya sido con el uso de un misil tierra-aire (SAM).

"Los sistemas portátiles de defensa antiaérea (Manpads) de corto alcance y guiados por infrarrojos representan una seria amenaza en Irán debido a su rápida movilidad. El uso de bengalas lanzadas por las aeronaves objetivo es el método más común para intentar contrarrestar los SAM", indicó.

BBC

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