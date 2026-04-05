Reuters La operación implicó decenas de aviones y cientos de militares estadounidenses.

Los detalles del rescate del tripulante del caza F-15E de Estados Unidos derribado por Irán en el sur del país van conociéndose poco a poco y desvelan una operación de enorme complejidad en la que se movilizaron importantes recursos militares.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo que el tripulante del caza derribado el viernes, por el que Estados Unidos e Irán se habían embarcado en una carrera a contrarreloj para localizarlo, había sido rescatado y se encontraba "sano y salvo".

Trump señaló que "el Ejército de Estados Unidos envió decenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la operación participaron cientos de miembros de las fuerzas especiales y varias decenas de aviones de combate y helicópteros dedicados a la búsqueda, en la que también participó la CIA, Agencia Central de Inteligencia.

El piloto, el oficial de sistemas de armas (WSO) que ocupa el segundo asiento del F-15E Strike Eagle, resultó herido durante el proceso de eyección sobre el sur de Irán, según informó la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU.

El avión derribado fue el primer caza de esta categoría abatido en combate en más de 20 años, según Chris Partridge, analista de armamento de la BBC.

El "Wizzo", como se conoce al oficial que ocupa este puesto, un coronel cuyo nombre no ha sido revelado, sufrió algunas lesiones, pero, según se informó, pudo escapar por su propio pie, evitando ser capturado durante más de un día. Iba armado únicamente con una pistola.

Las fuerzas estadounidenses utilizaron bombas y fuego de artillería para mantener a las tropas iraníes alejadas de la ubicación del oficial, de acuerdo con las informaciones que se conocen hasta ahora. También se produjo un tiroteo con las tropas iraníes.

Dos de los cinco aviones de transporte estadounidenses utilizados en el rescate no pudieron despegar desde el interior de Irán, según estas informaciones, y fueron destruidos para evitar que fueran capturados.

Participación de la CIA

Según informa la CBS, la CIA también desempeñó un papel crucial en la operación de rescate.

Al parecer, la agencia de inteligencia estadounidense localizó al piloto en una grieta de la montaña y comunicó su ubicación exacta al Pentágono.

Además, llevó a cabo una campaña de distracción dentro de Irán. Mientras se desarrollaba el intento de rescate, la agencia difundió la noticia de que el piloto ya había sido encontrado y estaba siendo evacuado de Irán.

Citando a un alto funcionario de la Casa Blanca, la CBS informó de que Donald Trump ordenó un rescate inmediato.

Trump declaró posteriormente en Truth Social que, "bajo mis órdenes, el Ejército de EE.UU. envió decenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas".

Según medios iraníes, un dron estadounidense que buscaba al tripulante desparecido fue derribado en la provincia de Isfahán, en el sur de Irán por las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Estados Unidos aún no ha confirmado esta información.

Además, el gobernador de la provincia meridional iraní de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, ha afirmado este domingo que varios civiles perdieron la vida en una serie de ataques.

Según medios iraníes, el gobernador Abbas Beheshti declaró que cinco personas murieron y ocho resultaron heridas tras los ataques perpetrados en la región de Kuh Siah, en dicha provincia.

Beheshti declaró por separado a la agencia estatal de noticias IRNA que las dos zonas de Kakan y Vezg, en la misma provincia, sufrieron la noche anterior un "ataque enemigo" con "drones".

"En el ataque a la zona de Kakan murieron dos personas, y en el ataque a Vezg, tres", según Beheshti.

EPA El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró haber abatido también un dron estadounidense en la región de Isfahán cuando participaba en las labores de búsqueda y rescate del tripulante del F-15E desaparecido.

La tasa de éxito en este tipo de operaciones es "por lo general muy, muy baja", según explicó a la BBC el coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE.UU. Brendan Kearney.

Aunque el aviador habría tenido capacidad para comunicarse, se trata de una "pesadilla electrónica" porque "basta con que una sola persona lo detecte", afirmó Kearney.

"No se puede entrar en pánico bajo ninguna circunstancia", añadió.

Algunas informaciones sugieren que el aviador pudo haber tenido que "desplazarse a un terreno elevado y permanecer oculto", lo que calificó como "una prueba de su entrenamiento".

William Fallon, almirante retirado de la Marina de los Estados Unidos, explicó en el programa "Weekend" del Servicio Mundial de la BBC que, "en circunstancias normales, en un avión biplaza, la distancia entre los dos pilotos no es muy grande cuando aterrizan".

El antiguo alto mando militar estadounidense habló con la BBC sobre cómo los estadounidenses podrían haber localizado al segundo piloto rescatado.

Según Fallon, es probable que EE.UU. tuviera una "idea bastante clara" de dónde podría estar el piloto, y añadió que la "hora del día" probablemente jugó a favor de la misión de rescate: "La oscuridad es mejor para nuestra gente porque están acostumbrados a operar de noche".

Fallon afirmó que, al sobrevolar territorio hostil, "hay que estar preparado para ser la persona que reciba el impacto".

Primer F-15 derribado en 20 años

El caza estadounidense fue derribado el viernes cuando sobrevolaba el sur de Irán.

El sábado se conoció que las tropas de EE.UU. habían logrado rescatar al piloto, pero que el segundo tripulante estaba desaparecido.

Irán se atribuyó inmediatamente el ataque, y aseguró haber derribado también en la zona del golfo Pérsico un segundo avión de EE.UU., un Warthog A-10 que participaba en las tareas de búsqueda y rescate.

El piloto de esta segunda aeronave pudo eyectarse del avión y ser rescatado, según informó la cadena CBS.

Aunque funcionarios de EE.UU. confirmaron a distintos medios del país que tanto el piloto del A-10 como el del F-15 habían sido rescatados, la Casa Blanca no se pronunció públicamente sobre el incidente.

Este domingo, sin embargo, Trump reconoció que las tropas estadounidenses rescataron el día anterior a "otro valiente piloto", y aseguró que no lo chabían confirmado antes "porque no queríamos poner en peligro nuestra segunda operación de rescate".

"¡NUNCA DEJAREMOS ATRÁS A UN COMBATIENTE ESTADOUNIDENSE!", escribió el presidente.

De este segundo rescatado Trump dijo que era "un coronel muy respetado", y afirmó que "este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos".

Según el presidente, las fuerzas estadounidenses "estaban vigilando su ubicación las 24 horas del día", y se mostró encantado de de poder afirmar que "¡ahora está SANO Y SALVO!".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más