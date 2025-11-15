Base Bahay

Cuando un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Ecuador en abril de 2016, la ciudad costera de Manta sufrió graves daños.

Su vibrante centro comercial Tarqui quedó completamente arrasado. Las calles de la ciudad quedaron marcadas por profundas grietas que se tragaron los escombros de ladrillo y hormigón de los edificios.

Hoy, Manta está en gran parte reconstruida, pero una parte inesperada del legado de aquel terremoto aún permanece visible.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la zona que fue el epicentro del terremoto, un mercado de pescado se alza bajo un pabellón de bambú junto a la costa.

Allí se encuentran el centro de información turística, un restaurante y una estación de bomberos, todos construidos con bambú. De hecho, en toda la ciudad y la provincia circundante de Manabí, cientos de casas tradicionales de bambú siguen en pie.

"Todas fueron construidas antes del terremoto", afirma Pablo Jácome Estrella, director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán (Inbar). "Se mantuvieron en pie".

El bambú se ha utilizado como material de construcción durante milenios en Sudamérica, África y Asia, y crece en abundancia en muchos países de estas regiones.

Sin embargo, solo recientemente se ha empezado a reconocer su resistencia sísmica gracias a un creciente número de investigaciones y pruebas de choque en laboratorio, que indican que sus notables propiedades naturales podrían hacerlo ideal para resistir terremotos.

Hoy en día, proyectos de construcción en todo el mundo, desde Filipinas hasta Pakistán y Ecuador, buscan utilizar este material natural que ingenieros y arquitectos comparan favorablemente con el acero.

Edificios que se doblan

La gente de la costa ecuatoriana solía esperar a que la luna estuviera en cuarto creciente para cosechar el bambú antes de llevarlo al mar para limpiarlo y conservarlo, explica Jácome Estrella.

"Decimos que tenemos 10.000 años de historia del bambú", afirma.

Otras culturas también han utilizado el bambú durante mucho tiempo para construir techos u otros elementos interiores.

A pesar de esta historia, el potencial del bambú no siempre fue evidente en Manabí.

Jácome Estrella cuenta que en la década de los 2000 un profesor de arquitectura de Manta se percató de que el departamento de bomberos de la ciudad prohibía la construcción con bambú, pues lo consideraba inflamable (lo cual es cierto, pero se puede reducir el riesgo de incendio mediante tratamientos ignífugos).

Así que empezó a trabajar como bombero voluntario. "Los convenció para construir una estación de bomberos con bambú", afirma.

Esa estación, con su amplio techo abovedado lo suficientemente grande como para albergar varias escaleras mecánicas y camiones cisterna, sobrevivió al terremoto de 2016.

"La naturaleza lo diseñó para que se doblara", explica Bhavna Sharma, profesora asociada de la Universidad del Sur de California, cuya investigación se centra en el uso del bambú en la construcción.

Nick Aspinwall La estación de bomberos de Manabí fue una de las muchas estructuras de bambú que sobrevivieron al terremoto de 2016.

Los tallos de bambú (los tallos huecos y verticales) son ligeros, lo que reduce la masa de una estructura, y las investigaciones demuestran que la ductilidad que les permite resistir vientos fuertes también les permite absorber el impacto sísmico.

"Los edificios deberían moverse durante un terremoto", afirma Sharma. "Simplemente queremos controlar cuánto se mueven".

Un estudio posterior al terremoto de más de 1.200 edificios en Manabí reveló que, en general, los edificios de hormigón armado sufrieron mayores daños que los de madera y bambú, según Sebastian Kaminski, ingeniero estructural de la consultora de construcción británica Arup, quien participó en esa misión.

Sin embargo, señala que la tendencia se invirtió en algunas localidades, y añade que los datos posteriores al terremoto también deben interpretarse con cautela.

En este caso, por ejemplo, se recopilaron varias semanas después del suceso, cuando muchos edificios ya habían sido demolidos.

Actualmente, un proyecto lanzado en 2021 por Inbar y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha construido cientos de nuevas viviendas de bambú en Manabí, la provincia ecuatoriana donde se ubica Manta.

También ha impartido formación a unos 200 estudiantes de la Universidad de Manabí sobre técnicas de construcción con bambú, como el tratamiento de los tallos y el ensamblaje de paneles.

Construir una casa de dos habitaciones cuesta menos de US$20.000, según Jácome Estrella, un precio similar al de una vivienda construida con materiales más convencionales.

"Hay un dicho que usamos: es la madera de los sabios", afirma refiriéndose al bambú. "Es renovable, sostenible y tiene un bajo impacto en el mercado".

Estas nuevas viviendas se inspiran en un método de construcción tradicional llamado bahareque, conocido en inglés como wattle and daub (encalado y barro), en el que una malla de bambú se cubre con una capa de tierra húmeda.

Un punto de inflexión

Los investigadores comenzaron a estudiar seriamente el bambú a principios del siglo XX.

En 1999, tras un terremoto de magnitud 6.2 que azotó la región cafetalera del centro-oeste de Colombia, los observadores notaron que las edificaciones de bahareque parecían haber resistido mejor que las construidas con materiales de mampostería, como ladrillos y bloques de cemento.

"Ese terremoto lo cambió todo", afirma Luis Felipe López, gerente general de la Fundación Base Bahay, con sede en Manila, que diseña y construye viviendas de bambú en Filipinas.

"Para el gobierno fue evidente que estas casas de bahareque salvaron muchas vidas".

López, nacido en la región de Colombia afectada por el terremoto de 1999, trabajaba en ese momento en su tesis de ingeniería estructural y observó la escasez de investigaciones sobre las propiedades estructurales del bambú.

Los códigos de construcción globales se habían desarrollado a partir de siglos de investigación por ingenieros de Estados Unidos y Europa que "nunca habían visto bambú", explica.

Y el Sur Global "copió y pegó los códigos de construcción del norte".

Base Bahay Un edificio de oficinas hecho con bambú en Kanya Kawayan, Batangas, Filipinas.

El terremoto llevó al gobierno de Colombia a invitar a expertos, entre ellos López, a investigar las propiedades del bambú guadua, la especie autóctona utilizada en la construcción de bahareques.

En 2002, gracias a sus hallazgos, Colombia se convirtió en el primer país en contar con un código de construcción específico para la edificación con bambú.

López llevó su trabajo a Base Bahay, fundada en 2014 para crear un laboratorio dedicado al estudio del comportamiento del bambú.

Filipinas, que sufre frecuentes tifones y terremotos, se convirtió en el lugar idóneo, justo cuando investigadores de Estados Unidos y Europa se interesaban por los estudios sobre el bambú, que hasta entonces se habían concentrado principalmente en Latinoamérica.

"Las universidades del norte global dijeron: '¡Un momento! Este material parece superinteresante’", comenta López. "Porque era el momento en el que el cambio climático comenzaba a ser un tema de debate".

Los bosques de bambú crecen increíblemente rápido y actúan como sumideros de carbono, absorbiendo más carbono del que liberan.

Por lo tanto, construir con bambú en lugar de materiales como el hormigón y el acero puede reducir drásticamente la huella de carbono de una estructura. Además, es económico y está disponible localmente en muchos países.

"Parte del atractivo del bambú reside en sus beneficios para la silvicultura regenerativa, así como en la sostenibilidad que aporta en términos de equidad económica y social", afirma Sharma.

Desde 2014, Base Bahay ha construido más de 800 viviendas en 10 comunidades de Filipinas, comenzando en la región de Bicol, azotada anualmente por tifones.

Las viviendas se construyen con muros de corte de bambú compuesto, un sistema inspirado directamente en el bahareque, en el que los paneles de bambú se unen con malla y se recubren con cemento o cal.

Aunque las viviendas han resistido numerosos tifones, aún no han sido sometidas a grandes terremotos, explica López.

La forma triangular de los paneles de bambú proporciona estabilidad durante los terremotos, que se propagan horizontalmente, y las conexiones dentro de los muros de corte absorben los vientos de un tifón, al igual que la energía sísmica.

"Es lo suficientemente ligero como para resistir un terremoto y lo suficientemente pesado para un ciclón", afirma Liu Kewei, ingeniero de Inbar que ha trabajado en el desarrollo de la técnica.

"Los arquitectos siempre dirán que el bambú natural es un regalo de la naturaleza. Porque la naturaleza creó estas plantas con una estructura hueca".

Un impulso global

Cuando visité el laboratorio de Base Bahay en el corazón de Manila, la capital de Filipinas, en febrero de 2025, López y yo paseamos tranquilamente.

Pasamos junto a investigadores de universidades filipinas y británicas que realizaban pruebas con plantas de bambú cosechadas, así como con bambú manufacturado: productos fusionados en formas y tamaños estandarizados, como la madera.

Nick Aspinwall Una casa en Manabí, Ecuador, hecha de bambú.

López y sus colegas han publicado numerosos artículos sobre el comportamiento sísmico del bambú a lo largo de los años.

Además de su trabajo en Colombia y Filipinas, han contribuido a los esfuerzos para estandarizar los códigos de construcción con bambú a nivel mundial.

Sin embargo, la inclusión del bambú en los códigos de construcción estandarizados sigue siendo un reto.

A diferencia de los productos de madera manufacturados, las cañas de bambú natural no modificadas son difíciles de estandarizar, ya que varían en tamaño y forma, a pesar de tener características estructurales similares.

"Simplemente se trata y listo", afirma López. "Se usa lo que la naturaleza nos da".

Aun así, desde el terremoto de Colombia de 1999, la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), reconocida mundialmente, ha adoptado códigos de construcción de bambú. El código más reciente, publicado en 2021, "sigue siendo la referencia actual", señala Kaminski, quien contribuyó a su desarrollo.

Los gobiernos de Perú, Ecuador, Bangladesh, India y México también han desarrollado códigos nacionales de bambú, y Filipinas y Nepal están en proceso de elaboración, añade.

Como cualquier material, el comportamiento de las construcciones de bambú durante un terremoto depende de la calidad de su diseño, construcción y mantenimiento, afirma Kaminski.

"Si alguno de estos aspectos falla, las construcciones de bambú pueden ser tan vulnerables [a los terremotos] como las de otros materiales", explica.

Añade que las ventajas de las construcciones tradicionales de bambú radican en su ligereza, lo que reduce la fuerza sísmica, su capacidad para absorber energía y el sistema de sujeción de los postes.

"Fundamentalmente, dado que tienden a ser ligeras, su derrumbe representa un menor riesgo para la seguridad de los ocupantes".

Kaminski comenta que, según su experiencia, las comunidades suelen confiar en la resistencia sísmica del bambú, pero no en su durabilidad, ya que están familiarizadas con estructuras tradicionales que no reciben un tratamiento completo para protegerlas contra insectos y filtraciones de agua.

"Siempre es esencial tratarlo y mantenerlo seco", concluye. La analogía que se suele usar aquí es que el edificio necesita un buen sombrero y botas.

El bambú se puede tratar con boro, un insecticida, y, al igual que las casas de madera, las estructuras bien construidas tienen techos voladizos y paredes impermeables para garantizar que el bambú se mantenga seco.

Base Bahay Un centro de tejido construido con postes de bambú doblados en Batangas, Filipinas, donde los lugareños elaboran productos artesanales.

Por supuesto, la resistencia sísmica no es el único atractivo del bambú.

Arquitectos de todo el mundo han comenzado a construir estructuras grandiosas y sostenibles con este material, desde imponentes pabellones en Vietnam hasta los jardines de bambú del Aeropuerto Internacional Kempegowda de Bangalore, en India.

En Europa y Estados Unidos, sin embargo, donde la única especie nativa de bambú es una gramínea leñosa que se encuentra en las regiones del sur, su uso es poco frecuente.

No obstante, el clima templado del sureste de Estados Unidos permite el cultivo de bambú para uso comercial y en la construcción, lo que ha llamado la atención de algunos investigadores.

Bambú para emergencias

El bambú también puede ser un material de rescate extremadamente útil tras desastres, afirma Kaminski, quien en 2018 publicó una guía sobre el uso del bambú en estructuras de socorro en los campos de refugiados rohinya de Bangladesh.

La arquitecta pakistaní Yasmeen Lari también ha sido pionera en el uso del bambú para construir viviendas de emergencia tras desastres, incluyendo las que construyó después del terremoto que azotó el norte de Afganistán en 2015.

"Lo que hicimos fue reforzarlas insertando barras de acero en los cimientos", explica Lari. "Todo estaba muy bien unido para que no se balanceara".

Después, Lari comenzó a diseñar viviendas de bambú de muy bajo costo en Pakistán: estructuras de adobe con techos de bambú e inserciones de bambú en las paredes, que dependían exclusivamente de materiales locales y eliminaban la necesidad de acero.

Estas estructuras se utilizaron como refugios tras las inundaciones de 2022, que dejaron un tercio de Pakistán bajo el agua.

En 2023, Lari recibió una medalla de oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos en reconocimiento a su labor humanitaria en la arquitectura.

Lari afirma que, junto con investigadores de la Universidad NED de Ingeniería y Tecnología de Pakistán, sometió un modelo a media escala de estas estructuras a una prueba en mesa vibratoria en 2021, simulando la fuerza del terremoto de magnitud 7.2 que azotó Kobe, Japón, en 1995.

La estructura resistió el 100% de la fuerza de ese terremoto, luego el 200% y después el 250%. "No pasó nada", recuerda Lari. Solo al alcanzar el 670% de su resistencia, la estructura comenzó a ceder, explica.

Las viviendas de Lari, inspiradas en el método tradicional Dhajji de construcción con entramado de madera, pueden construirse por tan solo US$88.

Esto representa menos de una décima parte de lo que se necesita para cada vivienda de emergencia humanitaria construida por el Banco Mundial, señala Lari (el Banco Mundial le dijo a la BBC que el costo de reconstrucción de una vivienda de una sola habitación en Pakistán ronda los US$1.400-US$1.600.

Base Bahay Base Bahay construyó unas 20 casas en el barrio de Palanog, Tacloban, en Filipinas, utilizando su tecnología de entramado de bambú y cemento.

Tras las inundaciones de Pakistán de 2022, dice Lari, el Banco Mundial insistió en que la reconstrucción debía realizarse con ladrillo y hormigón.

"Las tradiciones vernáculas nunca han tenido la oportunidad de sobrevivir ni de perpetuarse", declara.

Sin embargo, un portavoz del Banco Mundial le dijo a la BBC que la capacidad de utilizar ampliamente tecnologías como el bambú en los esfuerzos de reconstrucción suele estar limitada por deficiencias en las pruebas de laboratorio y en los códigos de construcción locales.

"Muchos códigos locales no incluyen disposiciones sobre resiliencia para las prácticas constructivas tradicionales, lo que restringe la adopción generalizada de materiales como el bambú", señala.

En Pakistán, agrega, el uso del bambú se vio limitado por diversos factores, entre ellos el grado de aceptación de la comunidad, la falta de habilidades y capacitación adecuadas para los artesanos locales en la construcción integral con bambú y la ausencia de instalaciones de tratamiento o ensayo establecidas en la provincia.

Sin embargo, el portavoz indicó que el Banco "reconoce el valor de las tecnologías de construcción adaptadas localmente, incluido el bambú, que pueden ofrecer soluciones rentables, sostenibles y resistentes en muchos contextos".

Un ejemplo, afirmó, fue la reconstrucción en la región cafetalera de Colombia tras el terremoto de 1999, donde una guía oficial adoptada por una asociación colombiana de ingenieros estableció cómo se podía utilizar el bambú de forma segura y eficaz en la construcción.

En Pakistán, al igual que en Filipinas y Ecuador, persiste la idea de que el bambú es "el material del pobre", afirma Lari.

Hoy, sin embargo, esta percepción se cuestiona más que nunca.

Si bien la mayoría de las construcciones de bambú se limitan a una o dos plantas, los arquitectos están experimentando con edificios de varios pisos y rascacielos de bambú, lo que podría demostrar la viabilidad de este material en estructuras de gran escala y alta densidad.

Liu asegura que quienes experimentan el bambú por primera vez suelen quedar cautivados por la sensación de que una estructura estable y resistente a los desastres también puede brindarles una mayor conexión con la naturaleza.

"Cuando estás en una casa de bambú, creo que te puede conmover la atmósfera", comenta. "Al entrar en un entorno natural, te sientes más cómodo".

Este artículo apareció en BBC Future. Puedes leer la versión original en inglés aquí.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c201yzvwwllo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c201yzvwwllo.page','title': 'Cómo el bambú, usado durante milenios en Sudamérica, está revolucionando la construcción antisísmica','author': 'Nick Aspinwall – BBC Future','published': '2025-11-15T14:15:43.296Z','updated': '2025-11-15T14:15:43.296Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más