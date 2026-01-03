Getty Images Antes de convertirse en primera dama, Cilia Flores ya tenía una carrera política propia en Venezuela.

Cilia Flores ha sido más que una primera dama en Venezuela.

La esposa del presidente Nicolás Maduro tiene una carrera política propia que desarrolló en paralelo a la de su marido, llegando incluso a superarlo en ocasiones al ocupar cargos que tenían más importancia desde el punto de vista institucional.

Este sábado, ambos corrieron la misma suerte, al ser detenidos durante la incursión militar que las fuerzas estadounidenses realizaron en Venezuela. Y como él, enfrentará la justicia en Nueva York.

Otra similitud entre Flores y Maduro reside en que ambos avanzaron en la vida pública venezolana a la sombra del mismo hombre: el fallecido Hugo Chávez. Pero esa condición la comparten prácticamente con la totalidad de la dirigencia oficialista venezolana.

Fue Maduro quien la bautizó durante la campaña presidencial de 2013, tras la muerte de Chávez, como "la primera combatiente".

"Cilia no será la primera dama porque ese es un concepto de la alta alcurnia", dijo el entonces presidente encargado ante una multitud el día que inscribió su candidatura presidencial y advirtió que ella no sería ninguna "segundona".

Quizá por ello, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió en 2018 imponer sanciones financieras contra Flores, como parte de un esfuerzo para golpear al entorno más próximo del mandatario venezolano.

"El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantenerse en el poder mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Continuamos señalando a los partidarios que permiten que Maduro consolide su control sobre los militares o el gobierno mientras los venezolanos sufren", afirmó el entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.

Maduro respondió criticando las medidas contra su esposa. "Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes", dijo.

Su petición de entonces ha sido desoída ahora por la Fiscalía estadounidense que este sábado anunció que ambos enfrentarán imputaciones por narcotráfico en un tribunal de Nueva York.

Orígenes humildes

Getty Images Flores fue dirigente de los dos partidos del Chávez, el MVR y el PSUV.

Flores nació en 1956 en la localidad de Tinaquillo, en el estado Cojedes, "en un rancho con piso de tierra", según Maduro, quien ha contado que de "muy niña, a los cuatro años" su familia abandonó esa localidad del centro norte del país para trasladarse a Caracas.

Allí, Cilia, la menor de seis hermanos, viviría junto a su familia en Catia y Boquerón, dos populosas barriadas del oeste de Caracas.

A los 32 años se graduó en derecho en la privada Universidad Santa María. Después se especializó penal y laboral.

Su vida, sin embargo, tomaría un nuevo rumbo después del fallido intento de golpe de Estado que encabezó Hugo Chávez en febrero de 1992.

Flores se incorporó al equipo legal que asumió la defensa de los militares golpistas, a cuyo proyecto político terminó vinculándose.

Fue en esa época que conoció a Maduro, a quien se puede ver en fotos de la época acompañando a Chávez en actos públicos como una suerte de guardia de seguridad.

"Encontré a Cilia en la vida. Era abogada de varios militares patriotas presos. Pero era abogada del comandante Chávez, cuando bueno, ser abogada del comandante Chávez en la cárcel… duro", contó Maduro.

"La conocí en esos años de lucha y después bueno, ella me empezó a picar el ojo. A hacer ojitos", también dijo.

Desde entonces, la suerte de ambos quedó vinculada a Chávez y al chavismo.

Getty Images EE.UU. ha sancionado a los principales dirigentes del chavismo.

Diputada y procuradora

En 1993, Flores fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y se alistó en el Movimiento Bolivariano MBR-200, fundado por Chávez, al que más tarde siguió en el Movimiento V República (MVR) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de cuya dirección nacional forma parte.

Con la llegada al poder de Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, le correspondería ocupar cargos de gran importancia.

En el año 2000, Flores fue electa diputada y, tras ser votada para un segundo periodo, se convirtió en 2006 en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela.

Durante seis años estuvo al frente de un parlamento prácticamente monocolor, debido a la decisión de los principales partidos de la oposición venezolana de no participar en los comicios legislativos.

Flores era entonces la cabeza de uno de los poderes públicos y se mostró como una combativa colaboradora de Chávez.

Su gestión frente a la Asamblea Nacional no estuvo exenta de polémica, incluyendo una relacionada con la decisión de prohibir el acceso de la prensa al hemiciclo parlamentario.

Esta medida se mantuvo hasta enero de 2016, cuando tras unas nuevas elecciones legislativas, la oposición venezolana logró el control de la Asamblea Nacional.

Flores también fue acusada de nepotismo por parte de organizaciones sindicales que la señalaron de haber influido en la contratación de hasta 40 personas, entre las cuales había numerosos miembros de su familia.

"Aquí ingresó mi familia y yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia. Los defenderé en esta Asamblea Nacional como trabajadores y defenderé los concursos públicos", respondió a los señalamientos en una entrevista con un medio local.

Getty Images La carrera política de Flores ha estado vinculada a Hugo Chávez y al chavismo.

A inicios de 2012, Chávez la nombró Procuradora General de la República, cargo en el que permaneció hasta marzo de 2013, cuando falleció el mandatario.

En julio de ese año, tres meses después de la elección de Maduro como presidente, Flores se convirtió formalmente en primera dama al contraer ambos matrimonio.

Así daban forma legal a una larga convivencia de muchos años, durante la cual criaron juntos a los hijos que ambos tenían de relaciones anteriores: tres de ella y uno de él.

En las elecciones legislativas de 2015, Flores volvió a ser electa como diputada de la Asamblea Nacional, en la que el chavismo era minoría por primera vez en 15 años.

Dos años más tarde, en agosto de 2017, terminó por dejar de lado ese foro y se incorporó como miembro de la controvertida y entonces recién electa Asamblea Nacional Constituyente.

Getty Images Como presidenta de la Asamblea Nacional, Flores era una de las mujeres más poderosas de Venezuela.

"Con Cilia en familia"

Getty Images Maduro y Flores no tienen hijos biológicos juntos, pero criaron como pareja a los que ambos tenían de relaciones anteriores.

En mayo de 2015, Flores estrenó un programa de televisión en la cadena pública Venezolana de Televisión al que llamaron "Con Cilia, en familia" y, un año más tarde, comenzó las transmisiones del programa radial "Decisiones", en la también estatal Radio Miraflores.

Pero durante estos últimos años, el verdadero protagonismo en los medios no sería de ella, sino de su familia.

En noviembre de 2015, un fiscal de Nueva York imputó por delitos de narcotráfico a sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.

Los hombres habían sido arrestados en Haití y entregados por las autoridades locales a agentes de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).

Flores reaccionó acusando a las autoridades estadounidenses de haber "secuestrado" a sus sobrinos y que buscaban desprestigiar su candidatura a la Asamblea Nacional.

Pese a ello, en diciembre de 2017, un juez condenó a los dos jóvenes a 18 años de cárcel por delito de narcotráfico.

La Fiscalía les había acusado de conspirar para utilizar el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía de Caracas, desde donde presuntamente pretendían enviar 800 kilogramos de cocaína a Honduras que serían llevados después a Estados Unidos.

En octubre de 2022, ambos fueron excarcelados y liberados tras recibir un perdón del presidente de EE.UU., Joe Biden, como parte de un acuerdo gracias al cual Maduro accedió a liberar a siete estadounidenses encarcelados en Venezuela.

La situación de Flores o, mejor dicho de su familia, se había visto complicada tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

A mediados de diciembre, el mandatario estadounidense impuso sanciones a los dos sobrinos de Flores a los que Biden había liberado, así como a Carlos Erik Malpica Flores, otro sobrino de Flores que ha ocupado importantes cargos en el gobierno de Maduro, incluyendo Tesorero Nacional y vicepresidente de Pdvsa.

Estas sanciones, claro está, ahora pueden ser considerados como problemas menores cuando se considera que quienes se encuentran ahora detenidos e imputados son Maduro y Flores.

*Esta nota fue publicada originalmente en 2018 y actualizada por Ángel Bermúdez con motivo de la captura de Maduro y Flores por parte de EE.UU.

