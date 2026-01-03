Ole Berg-Rusten / NTB / AFP via Getty Images) María Corina Machado

"Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS".

Así se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales la líder de la oposición venezolana María Corina Machado tras el ataque de Estados Unidos en territorio venezolano.

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legitimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", añadió.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Machado quedó como principal candidata de la oposición para batirse en las urnas contra Nicolás Maduro, pero las autoridades electorales la inhabilitaron para participar. En su lugar, lo hizo González Urrutia apoyado por ella.

En los comicios de julio de 2024 la oposición presentó el 85% de las actas de votación que validaban su triunfo y denunció fraude electoral después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador sin presentar actas oficiales. A día de hoy, el ente electoral no ha presentado esos documentos.

Tras ello, Machado pasó más de un año en la clandestinidad, hasta que reapareció en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

En su comunicado de este sábado, Machado dijo que Maduro "desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley".

Actualmente, la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

"Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando", añadió Machado en su comunicado.

"Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder".

"¡Venezuela será libre! Vamos de la mano de Dios, hasta el final", agregó.

La líder opositora avisó a los venezolanos que residen en el país que "estén listos para poner en marcha lo que muy pronto le vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales", sin dar más detalles.

A su vez, hizo un llamado a los venezolanos en el exterior: "los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

Actualmente, cerca de 8 millones de venezolanos han salido del país debido al contexto político, económico y social que se vive allí, según cifras de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más