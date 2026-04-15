Getty Images El exceso de grasa corporal, que puede perjudicar la condición física, causa diabetes y enfermedades cardíacas.

Muchas personas acuden al gimnasio para perder grasa abdominal, pero algunas no le prestan realmente atención.

La grasa abdominal es una preocupación común entre los jóvenes que cuidan su aspecto físico y su salud.

Debido a esta grasa que se ha acumulado alrededor de su zona media, ya no pueden usar ropa que les resulte cómoda y les quede bien.

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Este problema no se limita al simple acto de vestir ropa que se ajuste a los gustos personales. Se ha demostrado que la grasa abdominal puede poner en peligro la salud.

Puede causar numerosos y graves problemas de salud, entre ellos presión arterial alta, niveles elevados de azúcar en la sangre y problemas relacionados con el colesterol.

Estas afecciones derivan de la grasa localizada en la zona abdominal.

Asimismo, aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

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Una investigación publicada por la Universidad de Harvard revela que un tipo de proteína, denominada citocina, se produce en mayores cantidades cuando se acumula grasa en la región abdominal. Esta proteína provoca inflamación en el organismo.

La grasa abdominal también produce otra proteína llamada angiotensina. Esta proteína puede provocar un estrechamiento de los vasos sanguíneos y presión arterial alta.

En consecuencia, aumenta el riesgo de padecer demencia, asma y ciertos tipos de cáncer.

Según el Dr. Shiv Kumar Choudhry, cardiólogo del Hospital Fortis Escorts de Delhi, en India, la grasa abdominal es más peligrosa que la grasa almacenada en otras partes del cuerpo.

"Cuando las células de grasa abdominal se rompen, se liberan numerosas sustancias tóxicas. Estas sustancias provocan la inflamación de los vasos sanguíneos del corazón, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. También conducen a la resistencia a la insulina, lo cual eleva el riesgo de diabetes", explica.

Getty Images La grasa abdominal es una fuente de problemas tales como la presión arterial alta, el nivel alto de azúcar en la sangre y el colesterol alto.

Según los expertos, numerosos factores pueden conducir a una acumulación de grasa abdominal, tales como la genética, los cambios hormonales, la edad, el exceso de peso y la menopausia.

Un estilo de vida desequilibrado y una dieta inadecuada también contribuyen a este fenómeno.

Los especialistas en salud afirman que es posible reducir la grasa abdominal adoptando una dieta equilibrada, realizando actividad física diaria y manteniendo hábitos de vida saludables.

Para reducir la grasa abdominal, es importante centrarse en ciertos puntos clave. Aquí te ofrecemos cinco recomendaciones.

Getty Images El ejercicio es importante para controlar la acumulación de grasa abdominal.

1. Evita cenar justo antes de la hora de dormir

No se recomienda comer entre dos y tres horas antes de irse a dormir. Las calorías provenientes de los alimentos consumidos durante el día se convierten en energía para las actividades diarias.

Sin embargo, los alimentos consumidos por la noche no funcionan de la misma manera.

En consecuencia, comienzan a almacenarse en el cuerpo, lo que conduce al aumento de peso.

2. Adopta una dieta equilibrada

Si consumes alimentos ricos en fibra, no sentirás hambre rápidamente.

Si tu dieta incluye fibra, el tránsito de los alimentos del estómago a los intestinos se ralentizará.

Esto te permitirá sentirte saciado por más tiempo.

Getty Images Si consumes alimentos ricos en fibra, no sentirás hambre durante más tiempo y comerás menos, lo cual reduce el riesgo de obesidad.

Incorpora proteínas a tu dieta. Te ayudan a sentirte saciado por más tiempo y reducen los antojos.

Disminuyen los niveles de grelina -la hormona que estimula el hambre-, previniendo así los antojos.

Las proteínas fortalecen los músculos, aceleran el metabolismo y aumentan tu capacidad para quemar calorías.

Añade alimentos ricos en proteínas a tu dieta diaria, tales como huevos, lentejas, leche, queso, yogur, pescado, aves y soja.

3. Evita los alimentos ricos en carbohidratos altamente procesados ​​y refinados

Alimentos como el pan integral, las papas fritas y los aperitivos salados -que son bajos en fibra o contienen muy poca- se digieren rápidamente y pueden provocar un aumento repentino en los niveles de azúcar en la sangre.

Cuando los niveles de azúcar en la sangre fluctúan de manera tan drástica, no solo aumenta el hambre, sino que también se eleva el riesgo de aumento de peso y de diabetes tipo 2.

Getty Images Los expertos aconsejan evitar los aperitivos ultraprocesados, tales como pasteles, galletas y productos de repostería. Este tipo de alimentos favorece la rápida acumulación de grasa abdominal.

En lugar de estos alimentos procesados, opta por opciones saludables, tales como pan integral, aperitivos horneados o ligeramente fritos, frutas y frutos secos.

Evita los alimentos ricos en azúcar y calorías. Reduce tu consumo de alcohol y deja de fumar.

4. Duerme lo suficiente

Si no duermes lo suficiente, esto puede afectar las hormonas del hambre y hacer que desees comer más.

Según investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, la grelina -una hormona producida por el estómago que estimula el hambre- aumenta cuando la calidad del sueño es deficiente.

A menudo se dice que se debe evitar y gestionar el estrés. Cuando se está bajo estrés, los niveles de cortisol -la hormona del estrés- aumentan en el torrente sanguíneo.

Sin embargo, cuando estamos estresados, no prestamos atención a lo que comemos; en su lugar, tendemos a comer cualquier alimento que tengamos a mano para distraernos del estrés.

5. Haz ejercicio

Mantenerse activo mediante el ejercicio físico o cualquier tipo de entrenamiento ayuda a quemar calorías. Esto contribuye a reducir la grasa corporal, particularmente aquella que se acumula alrededor de la zona media del cuerpo.

Actividades diarias como caminar a paso ligero, correr, andar en bicicleta, nadar o practicar yoga no solo ayudan a reducir la grasa corporal, sino que también aceleran el metabolismo.

El ejercicio fortalece los músculos y preserva la salud cardíaca. A medida que disminuye la grasa abdominal, también se reduce el riesgo de padecer diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas.

BBC

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