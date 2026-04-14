Getty Images La primera ministra de Italia anunció la suspensión del acuerdo de cooperación en Defensa con Israel.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció este martes la suspensión del acuerdo de cooperación en Defensa que su país tiene con Israel.

"A la luz de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de Defensa con Israel", dijo Meloni en una breve declaración durante una visita a Verona, en el norte de Italia, sin proporcionar más detalles.

El acuerdo implicaba el intercambio de equipo militar e investigación tecnológica.

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La decisión se produce después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaran una ofensiva a gran escala contra decenas de objetivos de la fuerza militante Hezbolá en Líbano que ha dejado cientos de muertos y heridos.

Como parte de su ofensiva, las FDI hicieron disparos de advertencia la semana pasada contra tropas de paz italianas que prestan servicio en el Líbano bajo mandato de la ONU, causando daños a un vehículo.

Una fuente del gobierno italiano citada por la agencia Rueters afirmó que Meloni tomó la decisión de suspender el acuerdo el lunes, luego de una reunión de evaluación con sus ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, así como con el viceprimer ministro Matteo Salvini.

El gobierno de Israel minimizó la decisión de Meloni, pues consideró que "no afectará a la seguridad" del país.

"No tenemos ningún acuerdo de seguridad con Italia. Contamos con un memorando de entendimiento de hace muchos años que nunca ha tenido ningún contenido sustantivo", declaró a la agencia AFP el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Oren Marmorstein.

El lunes, Israel convocó al embajador de Italia tras los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, en los que condenaba los "ataques inaceptable"» contra civiles libaneses perpetrados por las fuerzas israelíes.

Los partidos de oposición en Italia ya habían estado presionando a Meloni para que suspendiera el acuerdo. "Llevábamos tiempo pidiendo esto, junto con otras fuerzas progresistas", declaró la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein.

También le han pedido a Meloni que Italia apoye la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

Reuters Trump ha lanzado críticas a Meloni, que ha sido una de sus principales aliadas políticas en Europa.

Críticas de Trump a Meloni

Meloni también ha entrado en conflicto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien ha considerado un aliado desde que este regresó a la Casa Blanca el año pasado.

La primera ministra ha sido crítica de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán. Y el lunes calificó de "inaceptables" los señalamientos de Trump contra el papa León XIV, a quien el presidente estadounidense atacó en una publicación en línea por su postura contra la guerra en Irán.

"Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué", dijo Trump sobre Meloni en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.

"Ella es la inaceptable porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear y que volara Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", añadió.

El presidente de EE.UU. también dijo que "la inmigración está matando a Italia y a toda Europa".

"Ella ya no es la misma que antes. Italia tampoco", afirmó el mandatario estadounidense.

La primera ministra italiana se encuentra en una posición vulnerable actualmente tras perder el mes pasado un referéndum sobre una reforma judicial, su primera derrota política, que los analistas atribuyen en parte a su cercanía con Trump.

"Se está reposicionando", dijo Lorenzo Castellani, profesor de política de la Universidad LUISS de Roma, a la agencia AFP.

Los estrechos vínculos con Estados Unidos e Israel le estaban creando "problemas políticos", por lo que se está "adaptando a las circunstancias", afirmó el analista.

BBC

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