Raúl Sifuentes / Getty Keiko Fujimori encabeza la votación desde que comenzó el escrutinio.

El recuento de votos continúa después de las elecciones generalas celebradas en Perú el pasado domingo.

La gran pregunta es quién ocupará el segundo lugar y acompañará en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, que se perfila como la candidata más votada y, salvo sorpresa, estará en el balotaje del próximo 7 de junio.

Con un 75,28% de los votos escrutados, la candidata de Fuerza Popular obtenía un 16,88% de los votos, y un amplio grupo de candidatos aparecía muy igualado en la lucha por la segunda plaza que da acceso a la segunda vuelta.

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El ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con un 12,80% de los votos, aparecía en la segunda posición, mientras que Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, ocupaba el tercer lugar con un 11,85%.

Pero en las últimas horas ha subido en el recuento el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, quien reivindica su rol como ministro en el gobierno del expresidente Pedro Castillo y al que los expertos auguraban más votos en el Perú más rural y aislado, precisamente los que se cuentan en el tramo final del escrutinio.

Con un 10,11% de los votos, Sánchez viene remontando. Muy cerca de él, Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, sumaba un 10% de los sufragios.

Pero la fragmentación del voto en Perú impide hacer ningún pronóstico y cualquier cosa puede pasar aún.

Andrea Carrubba / Getty Las elecciones decidirán la composición del Congreso de Perú y los candidatos que disputarán la presidencia.

Incidencias y denuncias de fraude

Las elecciones se desarrollaron en general con normalidad, pero los problemas que impidieron la votación el domingo en varios colegios electorales del área metropoilitana de Lima a los que no llegaron las papeletas de votación las enturbiaron, lo que ha alimentado las peticiones de dimisión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

El Jurado Nacional de Elecciones resolvió abrir los centros afectados el lunes para que los electores pudieran ejercer su derecho al voto y denunció a Corvetto ante la Fiscalía.

El candidato López Aliaga calificó lo ocurrido como un "fraude electoral único en el mundo" y estimó, sin aportar, pruebas que su partido habría sido afectado con la pérdida de un 1,25% de sus votos.

Sin embargo, el porcentaje de votos afectados sobre el total nacional es mínimo y la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, descartó la existencia de irregularidades.

Luis Robayo / Getty El candidato Rafael López Aliaga denunció sin pruebas un "fraude electoral único en el mundo".

La carrera por el Congreso

Los peruanos eligieron también con su voto a los que serán sus diputados y senadores.

Las autoridades informaron que darían prioridad al recuento de los votos de la carrera presidencial, por lo que el escrutinio de las elecciones parlamentarías va más despacio.

El control del Congreso es crucial en Perú, ya que el legislativo tiene el poder de destituir al presidente si se reúnen los votos necesarios mediante la fórmula de la vacancia presidencial, una de las razones detrás de la inestabilidad política que se ha instalado en el país y que le han llevado a tener 8 presidentes en los últimos diez años.

Luis Robayo / Getty Jorge Nieto, del partido del Buen Gobierno, disputa la segunda plaza con otro grupo de candidatos.

La reforma constitucional aprobada en 2024 restablece el bicameralismo y la institución del Senado en Perú.

La nueva Cámara de Senadores tendrá amplios poderes y los analistas coinciden en que la mayoría que la controle tendrá un papel clave en el juego político y gran capacidad para condicionar la política del presidente o incluso apartarlo del cargo.

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