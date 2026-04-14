Un video publicado este martes muestra el momento en que el equipo de rescate abre la escotilla de la cápsula Orión de Artemis II, dando paso a un emotivo reencuentro con los cuatro astronautas que se encontraban en su interior.

Cuando se confirmó que la tripulación -Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- se encontraba sana y salva tras el amerizaje del viernes 10 de abril se escucharon vítores.

A las 8:07 pm (hora del este de EE.UU.), la cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado por la NASA.

La agencia espacial estadounidense dijo que había sido un descenso "de manual".

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En la transmisión en directo, se pudo escuchar a un locutor decir que los cuatro astronautas estaban "en excelente condición".

En su último día completo en el espacio, la tripulación estuvo preparándose para su regreso a la Tierra repasando los procedimientos de reentrada y amerizaje, además de probarse las prendas de compresión, que pueden ayudar a prevenir los mareos provocados por el regreso a la gravedad terrestre.

El módulo de tripulación y el módulo de servicio se separaron unos 20 minutos antes de que Orión alcanzara las capas superiores de la atmósfera terrestre.

La cápsula tripulada giró para que su escudo térmico absorbiera el impacto de las intensas temperaturas y mantuviera a salvo a los astronautas en su interior.

Orión alcanzó la interfaz de entrada a una altitud de 122 kilómetros.

Mientras se precipitaba a través de la atmósfera, el escudo térmico de Orión estuvo expuesto a temperaturas de alrededor de 2.700ºC, aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol.

Desde la entrada en la atmósfera hasta que los astronautas amerizaron en el océano Pacífico transcurrieron apenas 13 minutos.

24 segundos después de la reentrada, la cápsula perdió por completo el contacto con la Tierra durante seis minutos.

Al precipitarse a través de la atmósfera, la nave calentó el aire a tal punto que se desprenden electrones de los átomos de oxígeno y nitrógeno, formando un plasma con carga eléctrica que bloqueó las señales de radio.

Una vez finalizado ese apagón de seis minutos, Orion se encontró a unos 46 kilómetros de la superficie y siguió descendiendo a gran velocidad.

Luego, utilizó la atmósfera como freno y, por último, se desplegaron dos paracaídas piloto, lo que desaceleró la cápsula hasta unos 320 kilómetros por hora, y luego otros tres paracaídas que redujeron la velocidad hasta unos 32 kilómetros por hora antes de amerizar.

Un equipo de recuperación estaba esperando a los astronautas frente a la costa de California.

La cápsula podía amerizar en posición vertical, boca abajo o de costado, y se inflaron airbags de color naranja brillante para ayudar a colocarla en posición vertical y permitir que la tripulación saliera con seguridad.

Esta histórica misión supuso el viaje más lejano de la Tierra al que jamás haya ido un ser humano (406.840 kilómetros de distancia de la Tierra) y que los astronautas vieran con sus propios ojos lo que nadie había visto en más de 50 años: la cara oculta de la Luna.

Durante su viaje, la tripulación perdió contacto con la Tierra durante 40 minutos, algo que los científicos ya habían advertido que ocurriría.

BBC

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