Reuters Petro, que dejó la presidencia hace apenas tres meses, se enfrenta a un escándalo por presunta corrupción.

Gustavo Petro se encuentra en el ojo de un huracán político y mediático por las acusaciones de una mujer que afirma que consiguió contratos con el Estado gracias a que tuvo relaciones sexuales con él.

El escándalo se desató el pasado 25 de octubre. Deicy Jiménez, hasta entonces desconocida para la opinión pública, dio una entrevista de 22 minutos a la periodista Vicky Dávila, directora de Revista Semana y exprecandidata presidencial, opositora a Petro.

En esta, aseguró que tuvo una relación romántica con Petro y que fue contratada por varias entidades del Estado antes y durante la presidencia del mandatario.

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También afirmó que no es la única. Según dijo, se trataba de una red de "entre 30 y 40 mujeres" que se beneficiaron de contratos y puestos en el Estado a cambio de "acompañar" al expresidente en "fiestas sexuales".

Por ahora, no se conocen testimonios de otras mujeres ni pruebas de que se tratara de una red.

Después de la entrevista, Jiménez publicó un video en sus redes sociales que probaría que sí tuvo una relación con Petro.

El expresidente no niega su relación con la mujer, pero sí haber intercambiado contratos en el Estado a cambio de sexo. "Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante", señaló en un comunicado en su cuenta de X.

Petro asegura que se trata de una operación lanzada por el gobierno de De la Espriella e insinúa que a Jiménez se le pagó para que diera esas declaraciones.

Por el testimonio de la mujer y el video, ya se abrieron indagaciones contra el expresidente en varias instancias judiciales.

Estas son 4 claves del escándalo, bautizado por la prensa colombiana como los "sexocontratos".

1. Las acusaciones de supuestos "sexocontratos"

Según el testimonio que ofreció a la Revista Semana, Deicy Jiménez conoció a Petro a través de una plataforma de modelaje webcam. "Apareció como un cliente más", aseguró la mujer.

Petro se habría presentado con un seudónimo, pero en un punto encendió su cámara y entonces ella lo reconoció, según Jiménez.

Al cabo de un mes, acordaron conocerse en persona en un hotel de Cali, e iniciaron una relación romántica, aseguró la joven.

Poco después, ella decidió mudarse a Bogotá. Fue entonces cuando se habría empezado a beneficiar de contratos con entidades del Estado, según dijo, sin aclarar si Petro le habría ofrecido los contratos antes o después de sus interacciones sexuales.

Jiménez aseguró que "son bastantes mujeres" las que tuvieron acuerdos con Petro como el de ella; en sus propias palabras "entre 30 y 40".

"Todas sabemos mucho", afirmó.

Sus declaraciones se producen días después de una denuncia contra Petro realizada por el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos, en el Congreso.

Ríos, uno de los miembros del círculo más cercano al presidente Abelardo de la Espriella, habló de "48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a través de OPS" (contratos de prestación de servicios).

En reacción a esas declaraciones y a la entrevista de Deicy Jiménez, el abogado de Petro acusó a Carlos Ríos ante la Fiscalía de montar un entramado para fabricar testimonios de mujeres en su contra.

Previamente, Angie Rodríguez, quien fue directora del DAPRE durante el gobierno de Petro, también había hablado en una entrevista de una supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño.

Sobre Rodríguez, Petro ha dicho que es una persona sicótica.

AFP vía Getty Images Petro señala al presidente De la Espriella de estar detrás de las acusaciones en su contra.

2. Las presuntas pruebas que se conocen

En el Secop II (Sistema Electrónico de Contratación Pública), constan 10 contratos de prestación de servicios firmados por Deicy Jiménez con tres entidades del Estado.

Los contratos fueron firmados entre 2021 y 2026, y suman 126.544.432 de pesos colombianos (unos US$38.000 actuales).

Algunos detalles dados por Jiménez en su testimonio coinciden con la información que reflejan los contratos, pero otros no.

Ella dice, por ejemplo, que cuando llegó a Bogotá empezó a trabajar en el Senado. En efecto, el primer contrato del que se tiene registro es uno con esa entidad.

No obstante, según ella eso pasó en el 2019, pero el contrato está fechado el 29 de julio de 2021.

A modo de contexto, entre 2018 y 2022, Gustavo Petro era senador.

Según el testimonio de Jiménez, ella no trabajaba directamente con Petro en el Senado, sino con la senadora Maria José Pizarro, copartidaria y aliada cercana del expresidente.

La mujer aseguró que posteriormente tuvo contratos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y con el Ministerio del Interior, como consta en el Secop II.

Esas dos entidades hacen parte de la Rama Ejecutiva, y Jiménez estuvo contratada allí justamente mientras Petro era presidente, la máxima autoridad ejecutiva.

El último contrato del que se tiene registro fue firmado el 21 de enero de este año y aún estaría en plazo de ejecución. Contempla pagos mensuales a Deicy Jiménez por valor de 2.648.443 pesos colombianos (US$800) a lo largo del 2026.

No se ha aclarado si Jiménez sigue recibiendo dinero del Estado.

Los detalles que se conocen por el momento de la supuesta relación entre Jiménez y el presidente provienen de un video publicado por ella misma y de otro dado a conocer por la periodista D’Arcy Quinn.

El primero muestra supuestamente a Petro y Jiménez en una habitación. Él se pone una chaqueta y ella le dice: "Tú también estás muy lindo". "¿Te parece?", responde Petro.

La conversación gira luego en torno a un juguete sexual que no se ve en el video, y seguidamente, el expresidente le agarra la cabeza a Jiménez y la besa.

Deicy Jiménez lo publicó en su cuenta de Instagram diciendo: "Publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad".

El otro video es una grabación de pantalla, al parecer desde el teléfono de Jiménez, durante una supuesta videollamada con Petro.

Según consta en la grabación, Petro, bajo un seudónimo, le escribe a Jiménez por chat: "Estás linda. Párate". También le lanza besos con la mano y le hace la seña de silencio.

BBC News Mundo no pudo verificar los videos de forma independiente ni los chats que circulan en redes sociales supuestamente entre Jiménez y perfiles falsos administrados por Petro.

AFP vía Getty Images La exsenadora Maria José Pizarro reconoció que Jiménez trabajó en la vicepresidencia del Senado,

3. Lo que dicen Petro y su círculo

Petro ha negado las acusaciones de Jiménez y ha pedido respeto por su intimidad.

"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales", señaló en un comunicado publicado el mismo día en que se conoció el testimonio de la mujer.

Y agregó: "Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan el trabajo sexual, para que tengan opciones da vida diferentes (…) es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales".

"En mi sexualidad no está el uso del poder, sino la búsqueda del amor".

Más recientemente, afirmó que nunca se encontró con Deicy Jiménez siendo presidente. "¿Un video de hace aproximadamente ocho años es prueba?", preguntó.

En su denuncia contra Carlos Ríos, el abogado defensor de Petro defiende la teoría de que hay una operación lanzada desde el gobierno de De la Espriella para fabricar testimonios de mujeres contra el expresidente.

El partido del expresidente, el Pacto Histórico, se ha hecho eco de esa narrativa.

"La operación para descubrir mi vida íntima viene del gobierno de Abelardo de la Espriella y hay dinero de por medio", afirmó Petro en su primer comunicado en ese mismo sentido.

Este lunes, citando un fragmento de la videollamada grabada en el que se le ve lanzando besos con la mano, el expresidente escribió en su cuenta de X: "Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales".

Por su parte, la exsenadora Maria José Pizarro, aliada cercana de Petro, reconoció que Deicy Jiménez trabajó en el Senado mientras ella era vicepresidenta.

Dijo, sin embargo, que nunca supo que Jiménez tenía una relación íntima con Petro y reiteró no haber intercambiado contratos por "favores de ninguna naturaleza".

El excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por su parte, señaló en una entrevista con el podcast El Reporte Coronell que los comportamientos de Petro que han salido a la luz serían examinados por el partido.

"Pero tampoco vamos a ceder a lo que quieren imponernos y es a lapidar nuestro gobierno", señaló Cepeda.

4. Las investigaciones

Por cuenta del escándalo, ya se adelantan investigaciones de diversos tipos en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría.

Según dio a conocer ella misma y confirmaron los medios locales, Deicy Jiménez entregó su celular a Fiscalía y se adelantó una inspección forense del mismo durante varias horas.

Se espera que este viernes ella rinda declaraciones ante esa entidad.

Por su parte, un magistrado de la Corte Suprema ordenó inspeccionar los contratos que tuvo Jiménez en el Senado.

"Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir, en materia de si hubo contratos con dinero del Estado", expresó el magistrado Carlos Roberto Solórzano ante los periodistas.

Los hechos que ocurrieron antes de que Petro fuera presidente pueden ser investigados penalmente por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Lo ocurrido durante su periodo presidencial le compete a la Comisión de Acusaciones, que está compuesta por congresistas y es conocida porque no suele avanzar en las investigaciones.

A pesar de ello, dos congresistas del partido de gobierno Salvación Nacional denunciaron a Petro ante esa comisión por posible "indignidad por mala conducta".

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