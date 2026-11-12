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Un barco que en su día fue el más rápido del mundo y que supera en eslora al Titanic fue hundido este miércoles frente a la costa de Florida.

El objetivo es que se convierta en el arrecife artificial más grande del planeta.

El SS United States permaneció atracado en Filadelfia durante casi 30 años antes de ser trasladado a Florida, donde servirá de hábitat para la vida marina y se convertirá en una atracción submarina para los amantes del mar.

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Varios activistas lucharon sin éxito durante años por preservar este histórico transatlántico, que cruzó el océano Atlántico cientos de veces, y convertirlo en un museo.

Tras ser adquirido por un condado de Florida, el buque se suma a la decena de arrecifes artificiales que ya existen en la zona.

También está prevista la creación de un museo en tierra firme que documentará la historia del navío.

De Dalí a Clinton

Getty Images Una imagen de 2015 de cuando el barco estaba atracado en Filadelfia.

Antes de su retirada, el SS United States fue célebre por transportar a miembros de la realeza y a numerosas personalidades entre Estados Unidos y Europa desde 1952 hasta 1969.

Un joven Bill Clinton cruzó el Atlántico a bordo del barco antes de llegar a la presidencia. También viajaron en él los expresidentes Harry Truman, Dwight Eisenhower y John Kennedy.

El año pasado, el buque fue trasladado de Filadelfia a Alabama para someterse a labores de limpieza y descontaminación.

Este lunes emprendió su último viaje desde Alabama rumbo a la costa de Destin, en Florida, donde fue hundido el miércoles mediante una operación de precisión que no requirió explosivos.

Personalidades como Marlon Brando, Coco Chanel, Duke Ellington, Salvador Dalí, Walt Disney, Judy Garland y Cary Grant también viajaron a bordo durante sus años de servicio.

Getty Images SS United States en la década de 1950.

Antes de que el condado de Florida adquiriera el barco se presentaron varias propuestas para darle una segunda vida como museo o como hotel flotante, pero ninguna prosperó.

Mientras tanto, el famoso navío estuvo atracado en distintos puertos y pasó por manos de varios propietarios en medio de diversas disputas legales.

La organización SS United States Conservancy intentó por todos los medios evitar que el trasatlántico terminara bajo el agua, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

Susan Gibbs, presidenta de la organización y nieta de uno de los diseñadores del SS United States, se mostró satisfecha de que la historia del barco perdure.

El barco "siempre ha sido un símbolo inequívocamente estadounidense que une a muchísimas personas", declaró Gibbs a CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos.

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