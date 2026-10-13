La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez, advirtió este martes que el crimen organizado transnacional ha evolucionado con mayor rapidez que los mecanismos tradicionales de cooperación entre los Estados y sostuvo que las autoridades deben adaptar sus estrategias a una realidad marcada por la tecnología y la conexión entre grupos criminales de distintas regiones.

Durante su intervención en el Encuentro Anual 2026 del Programa EL PAcCTO 2.0, Reynoso señaló que las estructuras criminales pueden coordinar operaciones entre Sudamérica, el Caribe y Europa mientras las solicitudes de cooperación entre instituciones todavía atraviesan procedimientos que retrasan las investigaciones.

“No se va a combatir eficientemente el crimen organizado del siglo XXI con la metodología y la estrategia del siglo XVIII, XIX o XX”, afirmó la procuradora durante el encuentro celebrado en Santo Domingo.

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Propone una persecución penal transnacional

Reynoso sostuvo que la interconexión actual del crimen organizado obliga a superar respuestas limitadas a un solo país o región y planteó la necesidad de desarrollar una persecución penal estratégica transnacional.

“Si el crimen organizado hoy cada día es más transnacional, requiere entonces una persecución penal estratégica transnacional. El crimen organizado transnacional no se puede perseguir con una estrategia local o con una estrategia solo de una región”, manifestó.

La titular del Ministerio Público puso como ejemplo las operaciones de narcotráfico en las que organizaciones ubicadas en distintos países pueden coordinar el traslado de sustancias controladas desde Sudamérica, pasando por el Caribe, hasta Europa.

También señaló que delitos como la trata de personas, el lavado de activos, el cibercrimen y el tráfico de drogas sintéticas presentan nuevas modalidades que requieren respuestas más ágiles de las autoridades.

A su juicio, uno de los principales desafíos consiste en determinar si las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad están evolucionando al mismo ritmo que las organizaciones criminales.

“¿Y nosotros estamos cambiando para ser eficientes ante esa realidad? ¿O nos hemos quedado anclados?”, cuestionó.

Destaca cooperación de EL PAcCTO 2.0

Reynoso valoró la cooperación desarrollada a través de EL PAcCTO 2.0, programa que vincula a instituciones de América Latina, el Caribe y Europa para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

La procuradora calificó esa cooperación como “útil, pertinente, de una altísima calidad teórica, bastante estratégica, muy respetuosa y absolutamente oportuna”, y consideró que ha contribuido a replantear los mecanismos tradicionales de colaboración entre fiscalías, ministerios de Justicia y organismos de seguridad.

Sostuvo que las autoridades necesitan avanzar hacia una cooperación en tiempo real, capaz de responder con mayor rapidez a investigaciones cuyos elementos, pruebas o responsables se encuentran distribuidos en diferentes jurisdicciones.

“La humanidad necesita que la persecución penal estratégica sea también una persecución penal estratégica transnacional”, reiteró.

El Encuentro Anual 2026 de EL PAcCTO 2.0 se desarrolla del 13 al 15 de octubre en el Salón Ópalo del Hotel Embassy Suites by Hilton, con representantes de instituciones vinculadas a la justicia y la seguridad de distintos países de América Latina, el Caribe y Europa.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más