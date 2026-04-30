El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que ninguno de los imputados del caso Cobra o Senasa ha presentado elementos nuevos e idóneos que justifiquen variar la prisión preventiva.

Durante la audiencia de revisión obligatoria de medida de coerción, Camacho indicó que algunas defensas no depositaron presupuestos y otras presentaron documentos que, a su juicio, no tienen valor suficiente para modificar la medida impuesta.

Respecto al exdirector de Senasa, Santiago Hazim, aseguró que no se aportaron elementos nuevos que permitan variar la coerción.

En relación con Gustavo Enrique Messina, sostuvo igualmente que no existe ninguna razón jurídica para sustituir la prisión preventiva.

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Sobre Germán Rafael Robles, el fiscal explicó que documentos como carnets profesionales o facturas de servicios de Edesur y Claro no constituyen pruebas novedosas ni suficientes para justificar un cambio de medida.

“Las facturas solo vinculan a un domicilio, no son presupuestos para variar coerción”, expresó.

En el caso de Francisco Minaya, Camacho manifestó que las defensas están “pidiendo misericordia” pese al daño que, según dijo, sufrió el pueblo dominicano.

“Quienes debieron tener misericordia fueron ellos con la salud del pueblo dominicano”, afirmó el procurador, al señalar que los 15 millones de pesos señalados en el expediente representan medicamentos y servicios que dejaron de recibir pacientes.

Asimismo, sostuvo que el acuerdo alcanzado por uno de los imputados con la parte querellante constituye una admisión de responsabilidad.

Sobre Ramón Alan Speakler, aseguró que ofrecía servicios inexistentes a Senasa, mientras que en el caso de Ada Ledesma Oviedo afirmó que permanece en prisión acusada de pertenecer a una estructura de sobornos.

Camacho recordó además que una hija de Ledesma figura como prófuga dentro del proceso judicial.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más