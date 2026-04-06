La violencia vinculada a bandas juveniles en España dejó un dominicano muerto y varios heridos graves durante el mes de marzo, en hechos registrados en Barcelona y Madrid.

El caso más grave ocurrió el 28 de marzo, cuando un joven dominicano de 28 años, identificado como Eduardo, murió en un tiroteo en el Parc de les Planes, en L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

Según testimonios recogidos por medios locales, el joven había finalizado su jornada laboral y acudió al parque con la intención de sorprender a su pareja por su cumpleaños. Familiares indicaron que no pertenecía a ninguna banda y que habría intentado mediar en una disputa antes de que se produjeran los disparos.

Tres heridos graves en Madrid

En Madrid, la Policía Nacional investiga al menos cuatro agresiones violentas ocurridas entre el 19 y el 25 de marzo en distintos distritos, con un saldo de tres heridos de gravedad y al menos 13 detenidos, varios de ellos menores de edad.

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El primer incidente se registró el 19 de marzo en el distrito de Villaverde, donde un menor de 16 años resultó herido con arma blanca en el abdomen y fue trasladado al hospital con pronóstico reservado. Posteriormente, su familia confirmó que se encontraba fuera de peligro.

Un día después, el 20 de marzo, un joven dominicano de 23 años fue herido de gravedad por un disparo en el hombro izquierdo en el distrito de Tetuán. El agresor huyó del lugar, y las autoridades iniciaron su búsqueda.

El 22 de marzo, en el distrito de Chamartín, un menor de 14 años fue apuñalado por un grupo de cinco jóvenes de entre 16 y 17 años. Tres de los detenidos tenían antecedentes policiales y son de nacionalidades española, dominicana y hondureña. El caso fue remitido a la Fiscalía de Menores, donde los implicados podrían enfrentar cargos por intento de homicidio.

Finalmente, el 25 de marzo se produjo una riña multitudinaria en Puente de Vallecas, donde cuatro personas fueron detenidas. Durante el operativo, las autoridades incautaron un machete de gran tamaño, y los involucrados fueron acusados de riña tumultuaria.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar la vinculación de estos hechos con estructuras de bandas juveniles en la capital española.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más