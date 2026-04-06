El helipuerto de La Vega, ubicado en los terrenos del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, fue determinante para la asistencia oportuna de un paciente que sufrió lesiones durante una actividad de senderismo en el Pico Duarte, en medio del asueto de Semana Santa.

Según los reportes preliminares, el paciente habría sufrido una fractura de fémur, por lo que recibió los primeros auxilios en la zona montañosa y posteriormente fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana hasta el hospital traumatológico en La Vega, utilizando el helipuerto como plataforma de aterrizaje para agilizar la atención médica.

Inicialmente, el traslado estaba previsto hacia la Plaza de la Salud, en Santo Domingo, donde también existe un helipuerto; sin embargo, las autoridades decidieron trasladarlo al centro traumatológico de La Vega, bajo la coordinación del Servicio Nacional de Salud (SNS), liderada por el doctor Antonio Jiménez, encargado de la Dirección General de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, en conjunto con la Fuerza Aérea.

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El director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, destacó la importancia de estas infraestructuras para operaciones de rescate.

“Es en esos momentos, de manera específica, que está la importancia de contar en nuestro país con hospitales dotados de infraestructuras especiales, como son estos helipuertos de emergencia, para realizar rescates y asistencias helitransportadas de forma segura”, expresó.

El helipuerto de La Vega forma parte de la Red Nacional de Helipuertos desarrollada por el Departamento Aeroportuario y estuvo disponible durante el operativo de Semana Santa para apoyar las operaciones coordinadas por el Centro de Operaciones de Emergencias, incluso en horario nocturno.

Traslado de menor desde Hato Mayor

Otro caso de asistencia ocurrió días antes del asueto, específicamente el viernes 27 de marzo, cuando los servicios de aeroambulancia trasladaron a un paciente menor de edad desde la Sierra de Hato Mayor hasta la Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez, en Santo Domingo Norte, utilizando el helipuerto de ese complejo hospitalario para que el paciente recibiera atención en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

Vertipuerto y drones en Boca Chica

Durante el asueto de Semana Santa, el Departamento Aeroportuario también trabajó en la puesta en marcha del primer vertipuerto de prevención ante desastres o emergencias en la zona de Boca Chica, con la incorporación de cuatro drones de diferentes categorías para patrullaje preventivo y acciones de respuesta.

Eddy Matos, de la Fundación Mare, explicó que gracias al trabajo conjunto con el Departamento Aeroportuario y otras instituciones se realizaron alrededor de 22 operaciones con drones, incluyendo equipos con dispositivos de salvavidas para asistir a bañistas fuera de las áreas de control.

Los drones están equipados con cámaras, parlantes y luces LED, lo que permite realizar labores de vigilancia, prevención y asistencia en zonas turísticas y de alta concentración de visitantes.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más