La abrupta captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos coloca el foco sobre la comunidad venezolana en el país, la más numerosa del Caribe.

Esta diáspora, estimada en unas 125,000 personas según organismos internacionales como ACNUR, se ha integrado profundamente en la vida nacional durante la última década.

El rostro más visible de esta integración es el presentador Daniel Sarcos, quien suma más de 15 años ininterrumpidos en la televisión local, consolidándose como un referente del entretenimiento dominicano.

En el periodismo destaca la figura de Katherine Hernández, de CDN, quien consolidó su perfil profesional al moderar el reciente debate presidencial de la asociación empresarial ANJE.

Además, destaca la periodista Elianta Quintero, ancla de noticias que arribó al país hace 10 años (2016), convirtiéndose en sinónimo de credibilidad en los medios del Grupo Telemicro.

La influencia digital está liderada por figuras como Jessica Pereira, comunicadora que, con más de una década de trayectoria en suelo dominicano, domina las plataformas de streaming y radio urbana.

El entretenimiento popular también cuenta con La Beba Rojas, actriz y conductora que se estableció formalmente hace cerca de 10 años, ganándose el cariño de la audiencia masiva.

El impacto económico es estructural, encabezado por el Grupo Cisneros, que bajo el liderazgo de Adriana Cisneros desarrolla el millonario proyecto turístico Tropicalia en la zona de Miches.

El comercio minorista está marcado por la Familia Cohen, propietaria de la cadena Sambil, cuyo centro comercial en la capital es uno de los motores del empleo formal en el sector.

Por su parte, la Familia Velutini gestiona activos inmobiliarios de alto perfil como Blue Mall y el desarrollo del World Trade Center en el polígono central de Santo Domingo.

Perfil de la población

El perfil general de esta población es mayoritariamente joven (18-45 años) y con una alta tasa de profesionalización, donde el 40% ostenta títulos universitarios.

Actualmente, el 54 % de este colectivo está compuesto por mujeres, muchas de las cuales lideran emprendimientos en el sector gastronómico y de belleza.

La comunidad se mantiene expectante ante los cambios políticos en su nación de origen, monitoreando la situación desde ocho organizaciones civiles establecidas en Santo Domingo y Santiago.

