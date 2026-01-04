Cinco días de la desaparición de la niña Brianna y autoridades amplian búsqueda

Ya han transcurrido cinco días de la desaparición de la niña de tres años de edad,Brianna Genao Rosario, en Imbert, provincia Puerto Plata, por lo que las autoridades policiales y el Ministerio Público han ampliado el radio de búsqueda y la intensifican con la integración de todas las unidades de investigación disponibles.

"Hoy buscamos en el área próxima donde ella (niña) fue vista por última vez", ha dicho una fuente de la Policía Nacional, que ha reportado la detención de unas seis personas del entorno de la menor, incluído su padre y un tío suyo.

En medio del proceso de búsqueda de las autoridades y la angustia de la comunidad de Barrero, en el municipio Imbert, su madre y un abuelo residentes en los Estados Unidos regresaron para colaborar con el rastreo.

Entre las autoridades que se han sumado a la busqueda de la menor está la gobernadora Claritza Rochtte, quien ha dicho que el presidente de la República, Luis Abinader, ha estado pendiente y dando seguimiento al caso.

La menor Brinana Genao Rosario fue declarada como desaparecida el pasado miércoles 31 de diciembre del 2025, luego de que familares y allegados a la niña reportaron habían dejado de verla en el momento que jugaba con otros niños en el entorno a la casa de su abuela.

El viernes 2 de enero las autoridades policiales reportaron que habían encontrado los calzados de la niña en la ribera del río Los Pérez, no muy distante de la vivienda familiar.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más