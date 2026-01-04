El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado por amenazas de muerte y violencia contra su pareja, en hechos ocurridos en el sector El Millón, del Distrito Nacional.

El procesado, Juan Francisco Rodríguez Consoró, fue denunciado por su pareja, explica la solicitud presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por Pamela Patricia Genao Guerrero, fiscal adscrita a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Los hechos se registraron el 5 de diciembre de 2025, cuando el imputado profirió amenazas de muerte e insultos contra la víctima en su residencia, conducta que quedó documentada mediante registros audiovisuales incorporados al proceso.

El Ministerio Público estableció, además, que, días después, el imputado reiteró expresiones amenazantes relacionadas con causar la muerte a la víctima, las cuales fueron comunicadas a un familiar cercano de forma directa.

Como consecuencia de la violencia ejercida, la víctima presenta afectaciones psicológicas que incluyen ansiedad y alteraciones del sueño que impactan su desenvolvimiento cotidiano, conforme al informe psicológico forense emitido el 26 de diciembre de 2025.

El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literal E, del Código Penal Dominicano, relativos a la violencia intrafamiliar agravada.

