Una vaguada y una onda tropical están generando fuertes lluvias este domingo en varios puntos del país, de acuerdo con el Instituto Dominicano de).

Según el pronóstico, los aguaceros, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectan especialmente Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal y Peravia.

Para la tarde, esta actividad empezará a disminuir paulatinamente.

Debido a las lluvias, las autoridades mantienen en alerta San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, San Juan, Bahoruco, Independencia, Barahona, Pedernales, Azua, Santiago, Monseñor Nouel y Duarte.