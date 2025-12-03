El presidente Luis Abinader puso en marcha este miércoles el operativo “Navidad con garantía de paz 2.0”, con un despliegue de 22,794 miembros de la Policía Nacional y con el apoyo de 5,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, lo que suman 27,794 agentes para reforzar la seguridad ciudadana durante las festividades de Navidad, Año Nuevo y los Santos Reyes.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el país aumenta su capacidad operativa pasando de 19,000 agentes en las calles a casi 25,000, integrando la promoción más grande de nuevos policías preparados para prevenir, disuadir, vigilar y proteger.

Raful destacó que este avance se suma a los resultados en 2024, cuando el país alcanzó una tasa de 9.58 homicidios por cada 100,000 habitantes, la más baja en casi una década.

La ministra enfatizó que estos logros no son producto de la casualidad, sino del trabajo sostenido de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público operan como un solo cuerpo.

Las acciones se desarrollarán desde las 9:00 de la mañana de este miércoles 3 de diciembre de 2025 hasta las 10:00 de la mañana del sábado 10 de enero de 2026.

En tanto, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, informó que para el operativo “Garantía de paz 2.0” se reforzará la presencia en zonas comerciales, avenidas, espacios públicos, áreas residenciales, terminales de transporte y destinos turísticos, con el propósito de garantizar unas festividades seguras.

Guzmán Peralta indicó que este operativo se enmarca en el proceso de transformación policial, reflejado en la profesionalización de los agentes, la modernización del equipo y la adopción de estándares de actuación más rigurosos.

Asimismo, explicó que el centro de mando y control opera las 24 horas del día para ofrecer respuestas inmediatas y mantener una comunicación con la ciudadanía.

