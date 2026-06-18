La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Unibe) realizará del 22 al 24 de junio la Feria de Asistencia Legal LEX UNIBE 2026, una iniciativa académica y de servicio que acerca la orientación jurídica a la población y promueve el acceso a la justicia mediante jornadas gratuitas de asesoría legal, actividades educativas y conferencias especializadas.

Bajo el lema “Feria LEX te acerca a tus derechos”, esta edición ofrecerá espacios de consulta y orientación legal para personas y comunidades que requieran información o apoyo en temas jurídicos, con la participación de docentes, estudiantes de Derecho, abogados voluntarios y profesionales del sector.

La feria iniciará el lunes 22 de junio, a las 6:00 de la tarde, en el campus de Unibe, con el acto inaugural y la conferencia magistral “La justicia como ideal del ser humano”, a cargo de Jorge Subero Isa, jurista y consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

1 de 2 | La Feria LEX, creada por la Escuela de Derecho de Unibe en 2013, nació con el propósito de promover la inclusión social, el aprendizaje en el servicio y el trabajo pro bono de abogados y firmas jurídicas. Durante más de una década, ha fortalecido los vínculos entre la academia y la sociedad mediante jornadas de asistencia legal gratuita dirigidas a poblaciones vulnerables. 2 de 2 | A través de esta experiencia, los estudiantes fortalecen sus competencias profesionales y adquieren una comprensión más cercana de las realidades que enfrentan diversos sectores de la población. Asimismo, desarrollan habilidades prácticas mientras participan en acciones de impacto comunitario.

Como parte de su componente de servicio comunitario, la feria desarrollará jornadas de asistencia legal gratuita el martes 23 y miércoles 24 de junio, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Las consultas se realizarán en la Fundación Clama a Mí y Yo te Responderé (FUNCLAYRE), en Los Ríos, y en la Biblioteca Municipal de Haina, respectivamente, permitiendo que ciudadanos de estas comunidades reciban orientación jurídica de calidad sin costo.

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De manera paralela, se desarrollará el programa educativo LEX UNIBE Kids, una iniciativa orientada a promover el conocimiento de derechos, deberes y valores ciudadanos entre niños y jóvenes.

El programa académico incluye además conferencias y paneles abiertos al público sobre temas de alta relevancia para la sociedad actual, entre ellos el cierre de transacciones complejas, la violencia de género en contextos de vulnerabilidad social, la protección de datos biométricos, la ciberseguridad y las implicaciones del nuevo Código Penal y Procesal Penal dominicano.

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