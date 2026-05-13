La Universidad del Caribe (UNICARIBE), en colaboración con QS Quacquarelli Symonds, realizó el Foro QS República Dominicana: “Educación Superior en el Escenario Global”, un encuentro académico de alto nivel orientado a fortalecer el posicionamiento internacional de la educación superior dominicana y consolidar al país como un referente académico en la región del Caribe.

El foro se realizó en la Universidad del Caribe, en el edificio de posgrado, y fue organizado en el marco de la visita realizada por el doctor José Alejandro Aybar M., canciller de UNICARIBE, a Washington, capital de los Estados Unidos, en marzo de este año, donde participó en el Global Skills Week y solicitó a los directivos de QS la organización del foro en República Dominicana.

La actividad, celebrada el 11 de mayo, reunió a rectores, autoridades gubernamentales, expertos internacionales y representantes del sistema universitario nacional para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la educación superior en un contexto global cada vez más competitivo.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a reputación institucional, visibilidad internacional, innovación académica, internacionalización y competitividad universitaria.

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En la gráfica, parte del nutrido número de representantes académicos de otras universidades que asistieron al evento en UNICARIBE.

Bajo el concepto estratégico “República Dominicana: Destino Académico”, el foro promovió una visión compartida sobre el potencial del país como hub educativo regional, impulsando una narrativa orientada al liderazgo académico, la atracción de talento internacional y la cooperación interuniversitaria.

La jornada inició con las palabras de bienvenida del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Evaristo Santos Badía, quien destacó la importancia de fortalecer la calidad y la proyección internacional del sistema universitario dominicano como eje clave para el desarrollo nacional y la competitividad global.

La conferencia central estuvo a cargo de Leigh Kamolins, vicepresidente de Evaluación e Insights de QS, quien presentó la ponencia “Desempeño Bajo Restricciones”, ofreciendo una visión estratégica sobre cómo las universidades pueden avanzar en indicadores de calidad y reputación aun en contextos de limitaciones estructurales y financieras.

Posteriormente, se desarrolló el panel “República Dominicana: Destino Académico”, moderado por Nicolás Elton, director regional para Suramérica y el Caribe de QS.

En el espacio participaron la viceministra de Relaciones Internacionales del MESCYT, Paula Disla; el rector de UNICARIBE, Ricardo Ramírez; y el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Julio Ferreira Tavera, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar alianzas estratégicas, fortalecer la movilidad académica y consolidar políticas públicas que proyecten a la República Dominicana como un destino universitario de excelencia.

Durante la segunda conferencia magistral, titulada “Redefiniendo el Desempeño”, la consultora senior de QS, Nilly Castaño, abordó nuevas tendencias en evaluación universitaria y los desafíos emergentes que enfrentan las instituciones de educación superior en el escenario internacional.

Participación de universidades

El foro contó además con representantes de importantes instituciones académicas del país, entre ellas la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad de la Tercera Edad (UTE), Universidad Central del Este (UCE), Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Universidad Santo Domingo Norte (UNISNORTE), Universidad ISA y la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

También participaron la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), la Universidad APEC (UNAPEC), la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Universidad Domínico Americano (UNICDA), la Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS) y la Universidad Félix Adam.

Igualmente estuvieron presentes la Universidad Católica Nordestana (UCNE), la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), la Universidad Dominicana O&M y la Universidad Odontológica Dominicana (UOD).

Además, participaron la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, el Instituto Politécnico Loyola, el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC) y la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE).

El Foro QS República Dominicana reafirma el compromiso de UNICARIBE y de las instituciones participantes con el fortalecimiento de una educación superior innovadora, internacionalizada y conectada con las demandas globales, promoviendo iniciativas que contribuyan al posicionamiento de la República Dominicana como un actor relevante en el mapa académico internacional.

La próxima actividad donde tendrá presencia internacional la República Dominicana será en el Congreso Internacional de Educadores de la NAFSA, del 26 al 29 de mayo, organizado por esa asociación, donde UNICARIBE y la UCE tendrán, junto al MESCYT, un stand para posicionar al país como destino académico internacional.