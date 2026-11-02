Un periodista es asesinado cada cuatro días

Cada cuatro días, en promedio, un periodista es asesinado en algún lugar del mundo, y casi nueve de cada 10 de esos asesinatos quedan impunes, reveló un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) divulgado este lunes 2.

“Los periodistas pagan cada vez más con sus vidas por su labor informativa desde el frente, y con demasiada frecuencia, los responsables de sus muertes quedan impunes”, lamentó Khaled El-Enany, director general de la Unesco, en un comunicado emitido con la publicación del informe.

La impunidad por los asesinatos de periodistas, que disminuyó un poco durante 12 años, aumenta de nuevo, y en el 86 % de los casos nadie es llevado ante la justicia por esos crímenes, reveló el informe publicado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Este incremento, el primero registrado desde la publicación del informe de seguimiento por parte del organismo de la ONU responsable de la defensa de la libertad de prensa, pone fin a 12 años de modestos avances.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En total, 189 periodistas y profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados en dos años (2024-2025), un 20 % más que en el período 2022-2023. Se trata de una cifra sin precedentes en una década.

El hallazgo resulta aún más preocupante dados los profundos cambios en la geografía del peligro. Las guerras, nuevamente escenario principal de los asesinatos de periodistas, representan ahora el 67 % de las víctimas, en comparación con el 43 % del informe anterior.

De los 189 profesionales asesinados, 127 perdieron la vida en zonas de conflicto.

62 periodistas asesinados en Palestina

Palestina encabeza la lista por un amplio margen, con al menos 62 periodistas asesinados en dos años, incluidos 32 en 2025. México, Yemen, Sudán y Ucrania también figuran entre los territorios más mortíferos.

Los periodistas locales, a menudo los únicos capaces de documentar la violencia cuando los reporteros extranjeros no pueden acceder a la zona de conflicto, representan el 90 % de las víctimas en los países asolados por la guerra.

Un fenómeno en particular llamó la atención de la Unesco: el uso cada vez mayor de drones.

Se estima que, entre 2024 y 2025, estos dispositivos causaron la muerte de 50 periodistas en seis zonas de conflicto, lo que representa el 40 % de todas las muertes de periodistas registradas en países asolados por la guerra.

Es decir, más de uno de cada cuatro periodistas asesinados en todo el mundo murió a causa de un ataque con drones.

La amenaza no se limita a los reporteros que trabajan en primera línea. La agencia documentó el asesinato de 36 periodistas en oficinas de prensa o instalaciones temporales utilizadas como centros de información.

Un solo ataque se cobró la vida de nueve de ellos. Se reporta que otros 15 fueron asesinados mientras vestían chalecos de prensa identificativos o viajaban en vehículos claramente identificados.

El contraste con los países que no han sufrido conflictos sorprendió a la Unesco. En estos países, los asesinatos de periodistas se redujeron a 62 entre 2024 y 2025, su nivel más bajo en 18 años.

Allí la tasa de impunidad disminuyó del 94 % en 2012 al 77 % en 2026, aunque se mantuvo estancada durante los últimos cuatro años.

En otros lugares, el panorama legal sigue siendo desalentador. En los Estados árabes, el 98 % de los asesinatos de periodistas registrados desde 2006 permanecen impunes.

A nivel mundial, solo se resolvieron 223 casos de los 1641 asesinatos registrados por la Unesco en 20 años.

La cooperación gubernamental también muestra signos de debilidad. Al solicitar información sobre investigaciones judiciales, solo 48 de los 78 Estados involucrados respondieron o confirmaron su recepción, en comparación con una tasa de respuesta del 80 % en el ejercicio anterior. Alrededor de 30 países guardaron silencio.

Las mujeres periodistas, por su parte, se enfrentan a amenazas específicas. De las 14 asesinadas entre 2024 y 2025, 13 murieron en zonas de conflicto.

Una encuesta realizada en 2025 también reveló que el 75 % de las mujeres periodistas entrevistadas sufrieron violencia en línea. Entre ellas, la proporción que declaró haber sufrido también violencia física como consecuencia de este acoso se duplicó con creces desde 2021, alcanzando el 42 %.

En un mensaje publicado el lunes, el secretario general de la ONU, António Guterres, denunció que esa impunidad “constituye una atroz afrenta a las víctimas y sus familias, pero también al público, privado de información esencial”.

Por su parte, El-Enany llamó a que se respete la Resolución 2222 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por unanimidad en 2015, que reafirma la protección de los periodistas como civiles en los conflictos armados.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más