Un adolescente de 17 años murió tras ser arrastrado por las aguas del rio Higüero, en Santo Domingo, mientras se bañaba en medio de las lluvias de las últimas horas, informaron este domingo fuentes oficiales.

El cuerpo del joven ya fue recuperado, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En su reporte de este domingo, el COE también informó de que dos personas fueron rescatadas vivas después de ser arrastradas por el río Magarín, en El Seibo, cuyo caudal aumentó por las precipitaciones.

A causa de las lluvias, que continuará este domingo por una vaguada y una onda tropical, el organismo mantiene en alerta amarilla a Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

En tanto, en verde están Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago, Duarte, Monseñor Nouel, San Juan, Independencia, Azua, Bahoruco, Barahona y Pedernales.