La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, cerró este miércoles a las 8:00 de la noche su jornada electoral para escoger a las nuevas autoridades universitarias, incluida la Rectoría, en un proceso que transcurrió con una participación superior al 60 % del claustro electoral y sin reportes de incidentes mayores.

Pasadas las 9:00 de la noche, la comunidad universitaria se mantenía a la espera del primer boletín oficial de la Comisión Central Electoral, que inició la recepción, revisión y conteo de las actas correspondientes a los centros de votación habilitados en la sede central y en distintas provincias del país.

La comisión informó durante la jornada que la participación ya había superado el porcentaje mínimo requerido para la validez del proceso, lo que permite prever que la universidad escogerá a su próximo rector en esta misma elección.

Una jornada con alta participación

El doctor Fernando Sánchez Martínez, miembro de la Comisión Central Electoral, indicó que la asistencia de votantes superó el 60 % del claustro electoral, cifra necesaria para validar el proceso.

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Las votaciones se desarrollaron durante todo el día en el campus principal de la UASD y en los recintos, centros y subcentros universitarios del país, donde también participaron los miembros habilitados del claustro.

Aunque las votaciones concluyeron a las 8:00 de la noche, los resultados no serán ofrecidos de inmediato debido al proceso de conteo en las mesas, revisión de actas y recepción de los documentos provenientes de las provincias.

Sin incidentes ni aglomeraciones

La jornada electoral transcurrió en un ambiente de orden y tranquilidad, sin los tumultos ni las aglomeraciones que caracterizaron procesos anteriores en la academia estatal.

Parte de esa calma respondió a un acuerdo alcanzado entre los dos candidatos que aspiran a la Rectoría, quienes decidieron no instalar carpas en las áreas conocidas como P1 entrada y P3 salida, espacios que tradicionalmente funcionaban como puntos de concentración de simpatizantes.

Miembros de la comunidad universitaria consultados atribuyeron también el desarrollo fluido del proceso al hecho de que solo dos aspirantes compiten por la Rectoría, lo que habría contribuido a reducir la dispersión de grupos y movimientos dentro del campus.

Hasta el cierre de las votaciones, no se habían reportado desórdenes ni enfrentamientos entre seguidores de las distintas corrientes universitarias.

Inicia recepción y conteo de actas

El director de Comunicaciones de la academia, Roberto Tejada, informó que, una vez cerradas las votaciones, la Comisión Central Electoral inició la recepción y conteo de las actas correspondientes a las elecciones celebradas en los distintos centros de votación.

Tejada explicó que las actas comenzaron a llegar desde los centros habilitados en las 31 provincias donde la universidad tuvo mesas de votación, por lo que el proceso podría extenderse por varias horas.

Indicó que el conteo podría tomar más tiempo en provincias con alta matrícula electoral, como Santiago, y señaló que algunos resultados de recintos y centros ubicados fuera del Gran Santo Domingo podrían recibirse más tarde debido a la distancia.

Resultados en línea

La Comisión Central Electoral habilitó un sistema de divulgación en línea para que la comunidad universitaria y los medios de comunicación puedan dar seguimiento al avance de los resultados en tiempo real.

Tejada señaló que la comisión irá ofreciendo informaciones sobre el desarrollo del proceso y que emitirá un boletín oficial cuando disponga de resultados consolidados.

El funcionario destacó el ambiente ordenado en que se desarrolló la jornada y calificó el proceso como una muestra del ejercicio democrático que caracteriza a la universidad estatal.

Dos candidatos por la Rectoría

En estas elecciones compiten por la Rectoría Jorge Asjana David y Radhamés Silverio González, quienes buscan dirigir la UASD durante el próximo período de gestión.

Además del rector, el claustro universitario escoge otras autoridades académicas y administrativas de la institución, incluyendo vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores de escuelas y representantes de recintos, centros y subcentros.

La expectativa se concentra ahora en el primer boletín oficial de la Comisión Central Electoral, que deberá marcar la tendencia del proceso y definir si la universidad tendrá esta noche a su nuevo rector.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más