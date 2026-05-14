Las juezas del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron la audiencia del juicio de fondo del caso Operación Nido para el próximo 28 de mayo de 2026, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. La suspensión obedeció a la ausencia de parte de la defensa y a situaciones personales presentadas por algunos imputados.

Excusas y certificados médicos

La suspensión se produjo luego de que el tribunal acogiera las excusas presentadas por la defensa de Emmanuel Eduardo Rivera y Emmanuel Rivera Ledesma, así como certificados médicos vinculados al estado de salud de Mirna Catalina Rivera Ledesma. Adicionalmente, fue depositada documentación relacionada con el fallecimiento de un familiar de otra de las imputadas, situación que también fue aceptada por las juezas.

Preocupación por los retrasos reiterados

Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público como los abogados querellantes no se opusieron al aplazamiento. Sin embargo, uno de los representantes de las víctimas expresó su preocupación por las reiteradas suspensiones del proceso y solicitó al tribunal hacer un llamado de atención a las partes involucradas.

El abogado señaló que muchas de las víctimas residen en Estados Unidos y España, por lo que deben viajar al país para asistir a cada audiencia, lo que genera gastos y complicaciones ante los constantes retrasos del juicio.

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Convocatoria telefónica para la próxima audiencia

El tribunal ordenó que las víctimas sean convocadas vía telefónica para la próxima audiencia y pidió a los abogados querellantes actualizar los datos de contacto en la secretaría, con el fin de garantizar la presencia y notificación de todos los afectados.

Antecedentes del caso

No es la primera vez que el proceso sufre demoras. El pasado 22 de enero, el mismo tribunal había aplazado la audiencia para el 2 de marzo tras la incorporación de un nuevo abogado a la defensa de Emmanuel Rivera Ledesma, decisión que, según las juezas, buscaba garantizar el derecho a una defensa técnica adecuada.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público —contenida en un expediente de 756 páginas—, los imputados presuntamente promovieron proyectos inmobiliarios sin contar con los recursos financieros necesarios para ejecutarlos. La investigación sostiene que entre 2019 y diciembre de 2023 los acusados habrían ofertado al menos nueve proyectos residenciales y comerciales fraudulentos, presentados como apartamentos de lujo en zonas exclusivas, con el objetivo de captar dinero de cientos de familias que alegan haber sido estafadas.

Los imputados

Entre los principales acusados figuran Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera, además de las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL.

El proceso judicial también incluye a Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más